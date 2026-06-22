"Bebe agua, ponte crema solar"": Sánchez dedica su primer vídeo tras la condena a Ábalos a los "riesgos del golpe de calor"

Pedro Sánchez da consejos para afrontar la primera ola de calor en su cuenta de TikTok.

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez publica un vídeo en TikTok aconsejando sobre cómo protegerse de la ola de calor con mensajes como "bebe agua, ponte crema solar". El vídeo se difunde pocas horas después de conocerse la condena del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, exministro y antiguo colaborador de Sánchez. En el vídeo, Sánchez insiste en la importancia de prevenir los efectos del calor extremo y no menciona en ningún momento la condena a Ábalos. La estrategia digital del presidente incluye un equipo joven encargado de la producción y creatividad de contenidos para redes sociales como TikTok y YouTube.

Cuatro horas después de que el Tribunal Supremo condenara a 24 años y tres meses de cárcel a José Luis Ábalos, Pedro Sánchez ha difundido un vídeo en TikTok para lanzar un mensaje sobre la ola de calor: "Bebe agua, ponte crema solar".

La resolución contra el exministro socialista y ex mano derecha de Sánchez en el Gobierno se ha hecho pública hacia las 12.00 horas. Hacia las 16.00, el presidente ha publicado un vídeo dedicado a la primera ola de calor del verano.

"Evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día", aconseja Sánchez en la grabación.

"Aunque aún estemos en junio, desgraciadamente el calor extremo ya ha llegado y tenemos que estar preparados y preparadas", continúa en su cuenta de TikTok, donde ya acumula más de 900.000 seguidores.

En ningún momento ha mencionado la condena a Ábalos.

"La emergencia climática no es ninguna broma. Mientras otros la niegan, nosotros lo que hacemos es prevenir", añade.

"Los mareos, el dolor de cabeza o el cansancio pueden ser síntomas de un golpe de calor, así que hay que extremar las precauciones, sobre todo si perteneces a un grupo de riesgo o trabajas al aire libre porque nadie tiene que jugarse la vida en su puesto de trabajo".

La cuenta de TikTok del presidente forma parte de la estrategia digital lanzada desde la Moncloa para reforzar la presencia de Sánchez entre los jóvenes.

En Presidencia hay una dirección general de digital, del que depende la unidad de redes sociales, que dirige una persona de máxima confianza de Sánchez, que hace tiempo que lleva sus cuentas.

En los últimos meses, además, se ha montado una segunda unidad dependiente de la otra, que se denomina de "desarrollo", y es conocida en Moncloa como "La Productora"., tal y como informó este periódico.

La forman unos seis jóvenes, que están encargados de producción o creatividad de redes sociales y vídeos.

Todos están por debajo de los 30 años —pertenecen a la llamada generación Z— y se encargan de hacer directos de YouTube y también de los más informales de Tiktok.