La rabia del otro Cerdán, el taxista que preguntó a Zapatero hace 20 años qué valía un café: "Intuía que estaba manchado"

Cerdán expresa dudas sobre la honestidad de Zapatero y afirma que ya intuía que el expresidente "estaba manchado" desde que evitó reconocer la crisis económica.

El taxista muestra su desencanto con todos los políticos, asegurando que ninguno le convence y que probablemente anule su voto en las próximas elecciones.

Cerdán critica la distancia entre los datos macroeconómicos del Gobierno y la realidad cotidiana de la gente, ya entonces percibida en la calle.

Jesús Cerdán, conocido por preguntar a Zapatero cuánto valía un café en TV en 2007, recuerda el episodio como su salto a la fama.

Jesús Cerdán tiene una dirección de correo electrónico que funciona a modo de carta de presentación y que resume tal vez el episodio más insólito de su vida. El que fue su pequeño gran salto a la fama.

—Dígame, Jesús, ¿a qué email le mando el artículo cuando se publique?

—¿Estás sentado? [Bromea] Apunta: Jesús el del café…

Al otro lado del teléfono resuena una risotada. "Todo el mundo se ríe cuando lo digo. Preguntan y les cuento que esto viene de hace años". Porque antes de que los virales fueran virales, antes de que existieran los memes y las fake news, este hombre anónimo de Pamplona dejó una de las intervenciones más espontáneas y recordadas en la televisión española.

Corría 2007 y el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vivía instalado en la euforia tras casi tres años de mandato. Era el momento más cómodo de su presidencia. En los periódicos se hablaba del "milagro económico español". El país encadenaba más de una década creciendo por encima de la media europea, rozaba el pleno empleo y el PSOE presumía de haber entrado en la élite económica mundial.

Aún no se hablaba ni de crisis financiera, ni de burbuja inmobiliaria ni muchísimo menos de austeridad. "España está en la Champions League de la economía mundial", llegó a decir por entonces Zapatero.

Sin embargo, la percepción a pie de calle era otra. "Antes del euro, salía de casa con 5.000 pesetas y pasaba la semana. Ahora, salgo con 50 o 60 euros y no la paso. Estadísticamente vamos de cine, pero a pie de calle no vamos de cine". Así se lo espetó Cerdán a Zapatero en pleno prime time, ante siete millones de espectadores que se sentaron frente al televisor para ver el estreno de Tengo una pregunta para usted.

Fue uno de los grandes experimentos televisivos de la época. En él, cien ciudadanos seleccionados para representar distintos perfiles sociales se sentaban frente a políticos y les preguntaban por problemas domésticos tales como las hipotecas, las pensiones o los precios en el supermercado de la esquina. El presentador, Lorenzo Milá, actuaba de moderador.

Cerdán, por entonces agente inmobiliario, decidió cambiar las estadísticas y los grandes datos macroeconómicos del presidente por cuentas mucho más sencillas.

—Está usted bajándose aquí para contestar a nuestras preguntas. ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Sabe usted contestarme?

—[...] Sí, aproximadamente 80 céntimos.

—No, eso era en los tiempos casi del abuelo Pachi, hoy no.

La escena acompañó a Zapatero —hoy el primer expresidente del Gobierno imputado en una causa judicial— por mucho tiempo. Y a Jesús Cerdán también. "Al volver a Pamplona, empecé a trabajar en un taxi y todo el mundo se acordaba de la anécdota. Los compañeros de trabajo me llamaban Zapatero de mote, pero con cariño", recuerda. "Me hice famosete, que no famoso. Eso es distinto".

Al día siguiente, la respuesta a la pregunta del café saltó del plató a la calle. La anécdota ocupó portadas, abrió tertulias de radio y televisión y se convirtió en tema de conversación en los corrillos del Congreso. Sin embargo, Cerdán confiesa que aquella no fue ni siquiera la primera pregunta con la que dejó en evidencia al expresidente.

"Yo lo primero que le pregunté fue: ¿Por qué la política y la droga se parecen tanto que al final el que la prueba siempre repite? Según recuerda, Zapatero evitó entrar en esa cuestión y respondió después apoyándose en los grandes datos económicos de la época, por lo que el ciudadano Cerdán volvió al ataque y quiso llevar al entonces jefe del Ejecutivo a un terreno mucho más cercano: la barra de cualquier bar.

Lorenzo Milá, a la izquierda, junto a Zapatero durante la emisión del programa 'Tengo una pregunta para usted'. TVE

Lo cierto es que desde aquella noche de marzo de 2007 ha pasado casi todo en la política española. Llegó la crisis económica que el Gobierno tardó en reconocer, emergió el 15-M, Zapatero dejó La Moncloa, llegó Mariano Rajoy, aparecieron los papeles de Bárcenas, nació Podemos, Pedro Sánchez se hizo con el poder, hubo una pandemia y hasta entró en erupción un volcán.

Tanto el expresidente del Gobierno como su partido viven ahora un momento muy distinto, cercados por la corrupción y sin ser capaces de explicar cómo es posible que unas joyas por valor de 1,3 millones de euros hayan aparecido en una caja fuerte del despacho de Zapatero en Ferraz.

—No sé si está enterado de todo lo que ha ocurrido ahora con el expresidente…

—Por desgracia, sí. Tenemos una vergüenza de políticos. Me da igual de derechas que de izquierdas. ¿Has visto algún mecánico que tenga las uñas limpias? Eso son los políticos. Yo ya sabía que [Zapatero] estaba manchado. Desde el momento en que no quiso reconocer la crisis ya fue tendencioso.

Este jubilado de 70 años, que niega cualquier tipo de parentesco con Santos Cerdán, otro socialista navarro en el ojo del huracán estos días, no ha perdido firmeza ni contundencia a la hora de expresarse. Su desencanto no distingue de partidos ni de siglas.

A su edad ya nadie lo engaña. "Yo ya tengo el culo pelado", suelta mientras reconoce haberse vuelto "un poco derechón" y asegura que no se fía de ningún político ya. "En vez de echarse tanta mierda los unos a los otros, que sigan la misma línea [sic] y así podremos sacar el carro del atascón. Porque si tiramos cada uno en una dirección, ahí se quedará el carro".

Jesús Cerdán, esperando su turno para preguntarle a Zapatero en el programa 'Tengo una pregunta para usted', en 2007.

Jesús tiene la mosca detrás de la oreja con el proceso de regularización masiva de inmigrantes emprendido por Pedro Sánchez. "Que vengan, pero con contrato de trabajo, no de forma indiscriminada".

Como propietario, se muestra aún preocupado con la okupación. "Si el Estado promulga leyes para la gente que no puede pagar, que se haga responsable el Estado, no yo".

Y reconoce que no puede ni con Sarah Santaolalla ni con "el quiosquero de Valladolid", tal y como se conoce a Pablo Fernández Santos, secretario general de Podemos en Castilla y León.

—¿Cómo se definiría hoy políticamente?

—Cuando era joven era de izquierdas. A repartir… pero lo tuyo. Y lo mío, para mí. Ahora me considero totalmente liberal. El comunismo es un sistema muy bueno si estás en la parte de arriba, pero si estás en la de abajo, estás jodido. Ahí tenemos China o Rusia, ¿eh?

—¿Y hay algún político que le guste?

—Ninguno.

—Alguno habrá, Jesús.

—[...] El único que me gustaba un poco, cuando era joven, era comunista: Julio Anguita. Ahora son tránsfugas. Se cambian de chaqueta. Pablo Iglesias, El Coletas, iba contra la "casta" y el bipartidismo y acabó comprándose un chalé. ¡Vamos, hombre, por favor! Es que no te puedes fiar de nadie. ¡De ninguno! Así que en las próximas elecciones no digo que no vaya a votar, pero probablemente mi voto sea nulo. ¡Nu-lo! Como protesta.

Casi 20 años después de aquel cara a cara televisivo que catapultó a la fama al Zapatero pamplonica y tras casi tres cuartos de hora de conversación al teléfono, queda una última duda: "Si tuviera delante al expresidente, tal y como ocurrió en aquel programa de televisión, ¿qué le preguntaría?".

Cerdán no se lo piensa. "No le preguntaría, le diría: 'Ponte la mano en el pecho y dime la verdad: ¿estás manchado o no estás manchado?".