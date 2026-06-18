El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que en Ferraz "han pasado cosas que no son acordes a lo que debería ser la sede de un partido de un Gobierno progresista", por eso ha animado al PSOE a "tomar decisiones valientes" para que la legislatura pueda continuar y afrontar "las urgencias sociales que tiene este país".

En una entrevista en el programa La noche en 24 horas de TVE, Urtasun ha señalado que el auto judicial que señala al expresidente Zapatero les "preocupa mucho" y ha planteado dos cuestiones: "el trabajo que tiene que hacer el PSOE" y las "explicaciones que tenga que dar el señor Zapatero que ha defraudado a mucha gente".

Urtasun ha recordado que aún faltan por desplegarse muchas leyes en materia de lucha contra la corrupción, como la que impide que España sea "un limbo legal" por el que expresidentes que tienen una "asignación pública, a la vez cobren de negocios privados".

El portavoz de Sumar ha defendido que su formación "humildemente, pero orgullosamente" ha gobernado en distintas ciudades y gobiernos autonómicos y "nadie ha puesto la mano en la caja".