[Zapatero no convenció al juez: "Pagos por informes verbales, sin hoja de encargo, sin precio... suena a dinámica de blanqueo"]
[El silencio de Zapatero inquieta a los socios de Sánchez: para Sumar no basta pedir "confianza ciega" y el PSOE ruega paciencia]
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Urtasun: "En Ferraz han pasado cosas que no son acordes a un partido progresista"
El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha asegurado que en Ferraz "han pasado cosas que no son acordes a lo que debería ser la sede de un partido de un Gobierno progresista", por eso ha animado al PSOE a "tomar decisiones valientes" para que la legislatura pueda continuar y afrontar "las urgencias sociales que tiene este país".
En una entrevista en el programa La noche en 24 horas de TVE, Urtasun ha señalado que el auto judicial que señala al expresidente Zapatero les "preocupa mucho" y ha planteado dos cuestiones: "el trabajo que tiene que hacer el PSOE" y las "explicaciones que tenga que dar el señor Zapatero que ha defraudado a mucha gente".
Urtasun ha recordado que aún faltan por desplegarse muchas leyes en materia de lucha contra la corrupción, como la que impide que España sea "un limbo legal" por el que expresidentes que tienen una "asignación pública, a la vez cobren de negocios privados".
El portavoz de Sumar ha defendido que su formación "humildemente, pero orgullosamente" ha gobernado en distintas ciudades y gobiernos autonómicos y "nadie ha puesto la mano en la caja".
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Feijóo critica que Zapatero siga sin explicar las joyas: "Quien blanquea una dictadura, puede blanquear capitales"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero siga sin explicar la procedencia de las joyas intervenidas en su despacho y ha señalado que quien se ha dedicado los últimos años a "blanquear una dictadura", en alusión a Venezuela, "al final también puede blanquear capitales".
Así se ha pronunciado después de que Zapatero haya declinado hablar ante el juez acerca de las joyas que le fueron intervenidas en su despacho y que fueron tasadas preliminarmente en 1,3 millones de euros. En esa declaración, sí ha negado haber ejercido influencia para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concediera el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.
Durante una entrevista en el programa El Hormiguero de Antena 3, Feijóo ha señalado que Zapatero "era la joya del sanchismo" y "eso se ha desmoronado" porque "era una especie de Gandhi español" y "el referente moral de Sánchez".