Pedro J. en 'Espejo Público': "El ciudadano Zapatero liquidó ayer al político ZP, incumplió toda su obligación cívica"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez critica que José Luis Rodríguez Zapatero no explicara el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho. Según Pedro J., Zapatero incumplió su obligación cívica y ética al no aclarar la procedencia de los valiosos regalos, posiblemente provenientes del rey de Arabia Saudí. El director de EL ESPAÑOL advierte que el silencio de Zapatero puede derivar en acusaciones de obstrucción a la justicia o falsedad documental. Pedro J. compara la relación de Zapatero con Julito Martínez con la de Ábalos y Koldo García, sugiriendo la existencia de una trama similar en el entorno socialista.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha lamentado que José Luis Rodríguez Zapatero no haya ofrecido durante su declaración en la Audiencia Nacional ninguna explicación sobre el origen de las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, incautadas en una caja fuerte de su despacho.

"El ciudadano Zapatero liquidó ayer al político ZP", ha afirmado Pedro J. este jueves durante su intervención en el programa Espejo Público de Antena 3. Ha añadido que el expresidente del Gobierno "incumplió una obligación ante la opinión pública" y "toda su obligación cívica".

"Una cosa es el rumbo procesal que puede tener lo que se refiere al tráfico de influencias, un delito muy complejo que no va a ser fácil probar, pero para alguien que ha seguido dedicándose activamente a la política y se ha convertido en paladín de Pedro Sánchez y referente moral del socialismo" es "absolutamente inverosímil" no recordar la procedencia de las valiosas piezas.

El periodista ha subrayado que recibir unas joyas de esa envergadura "no sucede todos los días". También ha criticado que si se confirma la versión oficiosa de que se trata de un presente del rey Abdala bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí en 2007, Zapatero habría incumplido el código ético aprobado por el BOE dos años antes.

Pedro J. ha alertado de que el expresidente del Gobierno podría estar "enredándose en algo peor de lo que ya ha hecho: incurriendo en nuevos actos delictivos de obstrucción de la Justicia o de falsedad documental".

"Zapatero siempre decía que la principal virtud de un político tenía que ser el sentido de los límites, la contención y la transparencia, y ayer pulverizó su percepción pública en estos tres aspectos", ha reflexionado el director de EL ESPAÑOL.

"Había sido una persona que en el poder había demostrado tolerancia, capacidad de encaje de críticas y de mucho diálogo", ha recordado. "Ayer entró y salió [de la Audiencia Nacional] con esa sonrisa que le caracterizaba, pero de él ya solo queda colgando en el vacío la sonrisa. ZP ya no existe".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su llegada a la Audiencia Nacional. César Vallejo Europa Press

Ramírez ha recordado una conversación que mantuvo con el exdirigente socialista en 2010, en plena crisis financiera: "Me dijo que si escribía sus memorias las titularía Los errores que cometí. Pero desde luego no imaginaba que iba a dedicar un segundo tomo a Los errores que voy a cometer. Desde que dejó la Presidencia ha hecho todo lo contrario a lo que se prometía".

Por último, se ha referido a Julito Martínez, como una suerte 'hombre para todo' de Zapatero, "dispuesto siempre a lo que le requería": "Su relación era similar a la que se ha plasmado luego entre [el exministro José Luis] Ábalos y Koldo [García]. Julito era el Koldo de ZP".

"Me resulta inimaginable que Julito montara la trama del rescate de Plus Ultra de espaldas a Zapatero, de la misma forma que Santos Cerdán montara lo de la fontanera a espaldas de Sánchez", ha incidido. "La hipocresía latente en ambos casos hace que el PSOE siga defendiendo contra toda lógica y razón la integridad de ZP".