Zapatero asegura que es "completamente inocente" y promete que lo demostrará: "No les decepcionaré"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado en el 'caso Plus Ultra'. J.J. Guillén Efe

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Rodríguez Zapatero se declara "completamente inocente" tras declarar como investigado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra. El expresidente afirma que nunca incurrió en delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contrabando ni delito fiscal. Zapatero asegura que no tiene sociedades, cuentas ni activos fuera de España y ha dado autorización para que se compruebe. Pide confianza a los ciudadanos y promete demostrar su inocencia con transparencia y honradez.

José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido que es "completamente inocente" en un comunicado publicado tras declarar en la mañana de este miércoles en la Audiencia Nacional como investigado por el caso Plus Ultra. Además, ha prometido que lo demostrará aunque le lleve "más o menos tiempo".

El expresidente del Gobierno ha reconocido que se le acusa de "muy graves delitos" de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, contrabando y delito fiscal, pero ha asegurado que no ha incurrido en ninguno de ellos.

"Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza", ha afirmado en el texto, en el que no hace ninguna referencia a las joyas incautadas en su despacho, enviado a los medios de comunicación nada más terminar la comparecencia y antes incluso de abandonar la sede de la Audiencia Nacional.

José Luis Rodríguez Zapatero abandona la Audiencia Nacional tras casi tres horas de declaración. EFE

Zapatero se ha manifestado así tras 29 días "en silencio" desde que el juez Calama le citase como investigado, convirtiéndose en el primer expresidente de la democracia española imputado en un caso de corrupción.

Ese día ya negó en un breve vídeo haber ejercido ninguna influencia en el rescate de la aerolínea Plus Ultra y tener sociedades o cuentas en el extranjero. Esa misma es la versión que ha trasladado al magistrado de la Audiencia Nacional este miércoles.

El exdirigente socialista ha estado el último mes "preparando este momento y los que vendrán". "Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas", ha avanzado.

En el comunicado, Zapatero explica que ha concedido "una autorización universal voluntaria" a Calama para que "pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta", en referencia a los negocios de sus hijas. "No tengo absolutamente nada fuera de España", ha añadido.

Por último, el expresidente del Gobierno ha pedido a los ciudadanos que mantengan la confianza en él pese a los indicios que le sitúan como "líder" de una red "jerarquizada" que habría cobrado comisiones ilegales a cambio de gestiones en favor de ciertas compañías.

"Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí", ha lamentado.

"Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza. No les decepcionaré. Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso y devolveré la confianza a quien ahora duda. Ya lo verán", ha concluido.