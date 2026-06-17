[El Gobierno impone la mordaza al Congreso para que no conste que la mayoría de la Cámara reclama elecciones generales ya]
[Marlaska, preso de su falsedad tras reconocer la directora de la Guardia Civil que se tomó "dos cafés" con la fontanera del PSOE]
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El Congreso examina a Marlaska en pleno 'caso Leire' y tras la muerte de dos guardias civiles en una operación contra el narco
La oposición examinará este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en medio de las informaciones que se van conociendo cada día sobre las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, con la resaca de la muerte de dos guardias civiles en la costa de Huelva cuando perseguían a unos narcos y la reciente patada que un antidisturbios propinó a una profesora que se manifestaba en Valencia.
Tras las preguntas a las que se enfrentará en la sesión de control, y atendiendo formalmente una petición del PP, Marlaska comparecerá ante el pleno para dar cuenta de las circunstancias por las que fallecieron recientemente dos guardias civiles y otros dos resultaron heridos durante la persecución de una narcolancha en una operación antidroga.
También hablará sobre las actuaciones que está llevando a cabo su departamento, el estado de la investigación y las medidas previstas para reforzar la seguridad de los efectivos destinados a la lucha contra el narcotráfico.
Pero también deberá dar explicaciones sobre su grado de conocimiento sobre las maniobras de Díez para tratar de frenar las investigaciones judiciales y policiales del Gobierno y el PSOE, los contactos de la fontanera con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o la supuesta protección que el Ministerio del Interior le brindó durante un tiempo.
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Sánchez se enfrenta a un nuevo cara a cara con Feijóo en el Congreso con la presión en máximos para adelantar elecciones
Con la presión de Junts en máximos para intentar que el Congreso exija a Pedro Sánchez elecciones anticipadas, el presidente del Gobierno se enfrenta en el Congreso a una nueva sesión de control en la que será interpelado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y las portavoces del PNV, Maribel Vaquero, y Podemos, Ione Belarra.
El Pleno arrancará unos minutos antes de que se inicie la comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional como investigado en el caso Plus Ultra.