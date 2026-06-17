La oposición examinará este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en medio de las informaciones que se van conociendo cada día sobre las agendas de la exmilitante socialista Leire Díez, con la resaca de la muerte de dos guardias civiles en la costa de Huelva cuando perseguían a unos narcos y la reciente patada que un antidisturbios propinó a una profesora que se manifestaba en Valencia.

Tras las preguntas a las que se enfrentará en la sesión de control, y atendiendo formalmente una petición del PP, Marlaska comparecerá ante el pleno para dar cuenta de las circunstancias por las que fallecieron recientemente dos guardias civiles y otros dos resultaron heridos durante la persecución de una narcolancha en una operación antidroga.

También hablará sobre las actuaciones que está llevando a cabo su departamento, el estado de la investigación y las medidas previstas para reforzar la seguridad de los efectivos destinados a la lucha contra el narcotráfico.

Pero también deberá dar explicaciones sobre su grado de conocimiento sobre las maniobras de Díez para tratar de frenar las investigaciones judiciales y policiales del Gobierno y el PSOE, los contactos de la fontanera con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, o la supuesta protección que el Ministerio del Interior le brindó durante un tiempo.