El PP reclama al PSOE que suspenda a Zapatero de militancia tras negarse a contestar al juez por las joyas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, a 8 de junio de 2026. Europa Press.

Las claves

Las claves Generado con IA El PP exige al PSOE que suspenda la militancia de Zapatero tras negarse a responder ante el juez sobre el origen de joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho. Zapatero está imputado por siete delitos graves, entre ellos organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida y blanqueo de capitales. El juez mantiene los indicios contra Zapatero, aunque ha rechazado retirarle el pasaporte y no le impone medidas cautelares adicionales. El Gobierno vincula la investigación a una supuesta venganza internacional, mientras el PP insiste en la necesidad de asumir responsabilidades políticas.

El Partido Popular ha exigido este miércoles al PSOE que suspenda de militancia a José Luis Rodríguez Zapatero después de que el expresidente del Gobierno se haya negado a responder al juez sobre el origen de las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en su despacho.

Fuentes de la dirección popular destacan que la declaración en la Audiencia Nacional no ha cambiado en absoluto su situación procesal. Y señalan que esto es así porque se ha negado a dar explicaciones.

Zapatero, recuerdan en el PP, ha salido "como entró" del Juzgado Central de Instrucción número 4: "Imputado por siete delitos muy graves".

Según el PP, que ejerce la acusación particular, se le atribuyen organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y fraude fiscal.

Por ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo insiste en que el PSOE y el Gobierno no pueden seguir tratando a Zapatero como un referente moral.

Los populares se apoyan en el auto del juez José Luis Calama, que afirma que la declaración del investigado "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" fijados en la resolución de imputación.

"Entró esta mañana como imputado y salió tres horas después con las mismas acusaciones". Las mismas, recalcan fuentes del PP, que reclaman ahora explicaciones públicas del expresidente más allá de la estricta sala de vistas.

En Génova subrayan que el propio magistrado destaca que "a día de hoy" no se han acreditado ni el origen ni la correspondiente liquidación tributaria y aduanera de las joyas.

Se trata de piezas por valor de 1,3 millones de euros incautadas en la oficina de Zapatero, convertidas ya en el centro de la investigación y en el núcleo del reproche político del PP, que denuncia un "silencio clamoroso" del PSOE ante este patrimonio sin justificar.

El PP pone el acento en que Zapatero se ha negado a contestar a las preguntas relativas a esas joyas, pese a que el juez volverá a citarle para que aclare su procedencia.

"Podrá viajar, pero no irse muy lejos", advierten fuentes populares, que consideran que el hecho de que el instructor prevea nuevas comparecencias demuestra que la causa está muy lejos de cerrarse y que el expresidente sigue bajo un foco judicial intenso.

Por ello, la dirección del PP sostiene que "ya está tardando el PSOE" en retirarle el carné de militante y en abrirle un expediente informativo por los delitos muy graves que se le imputan.

Al mismo tiempo, los populares elevan la presión sobre Pedro Sánchez y reclaman "que P.S. aclare si le suena un tal ZP o si ya ni siquiera su cara le suena", en alusión al trato dispensado en los últimos meses a varias de sus manos derechas, que hoy están encarceladas o lo estuvieron en preventiva, imputadas o pendientes de juicio.

La ofensiva de Génova llega tras una jornada sin precedentes en la Audiencia Nacional: por primera vez en la democracia española, un expresidente del Gobierno ha declarado como imputado ante un juez.

Zapatero lo ha hecho en el marco de la causa abierta por el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, concedido en 2021 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con cargo al fondo de ayudas a empresas estratégicas durante la pandemia.

En su declaración, el exlíder socialista ha negado haber influido a favor de la aerolínea y ha defendido la legalidad de sus actuaciones.

Sí ha admitido haber cobrado en torno a 500.000 euros por informes elaborados a través de contratos verbales, pero se ha acogido a su derecho a no responder sobre el origen de las joyas encontradas en su despacho, uno de los puntos clave de la investigación judicial.

Tras escucharle, el juez Calama ha concluido que se mantienen los indicios que justificaron su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y el resto de delitos que se le atribuyen.

Sin embargo, ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de retirarle todos los pasaportes y de imponerle comparecencias periódicas, al descartar un riesgo de fuga suficiente. Zapatero seguirá así en libertad, con su pasaporte diplomático, pero con la imputación intacta.

En paralelo al frente judicial, el expresidente ha intentado reforzar su defensa en el terreno político y mediático. Ha insistido en que es "completamente inocente", ha pedido confianza a la ciudadanía y se ha comprometido a demostrar que no ha cometido ningún delito.

"No les decepcionaré", ha asegurado, en un mensaje dirigido a quienes aún le consideran un referente de la izquierda y del propio PSOE.

El Gobierno ha decidido a su vez abrazar la tesis de la conspiración para responder a esta causa. Desde La Moncloa y el entorno socialista se apunta a una supuesta venganza del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como origen último de la investigación, enmarcándola en una ofensiva internacional contra Zapatero y, por extensión, contra el Ejecutivo de Sánchez.

Esa línea argumental busca proyectar la idea de una operación política exterior más que de un procedimiento estrictamente judicial.

Frente a ese discurso, el PP reivindica la independencia de la Audiencia Nacional y acusa al Gobierno de "agarrarse a cualquier excusa" para no asumir responsabilidades políticas.

Los populares sostienen que los españoles "reclaman conocer toda la verdad" y resumen su exigencia en una sola demanda: que se les devuelva la voz en las urnas para poder votar y "desalojar al Gobierno más corrupto de la democracia", en palabras de la dirección del partido.