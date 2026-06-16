Armengol sale en auxilio de Sánchez y tumbará la iniciativa de Junts que pide convocar elecciones

El vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, junto con la presidenta, Francina Armengol, e Isaura Leal durante la reunión de la mesa de este martes. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA La Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, prevé inadmitir las enmiendas de PP y Junts que piden elecciones generales. La mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa asegurará el veto a las iniciativas que buscan instar a Pedro Sánchez a disolver las Cortes. Junts intentó sortear el veto incluyendo una fórmula que alude a la prerrogativa del presidente del Gobierno, pero la Mesa considera que es una competencia exclusiva del Ejecutivo. El PP se muestra dispuesto a apoyar la propuesta de Junts y sostiene que, si Sánchez pierde una cuestión de confianza, debe convocar elecciones.

La Mesa del Congreso se inclina por inadmitir las enmiendas de PP y Junts para instar al Gobierno a convocar elecciones generales "ante la extrema debilidad del Gobierno español"

Fuentes parlamentarias apuestan por repetir la estrategia que tuvieron ante la petición de Junts que instaba a Pedro Sánchez a presentar una cuestión de confianza y afirman que los textos registrados "versan sobre una competencia que pertenece exclusivamente a la Presidencia del Gobierno".

En la actualidad, la mesa presidida por Francina Armengol tiene mayoría con los votos de PSOE y Sumar. Así que, tras la ronda, saldrá el veto a las dos enmiendas que se iban a votar este jueves.

“No cuela", afirmaba el portavoz parlamentario, Patxi López, que retaba al PP a que presente "una moción de censura con Vox con prioridad nacional y a ver si se suman otros partidos”

De hecho, para evitar lo que sucedió con los sucesivos vetos de la Mesa al texto de Junts que en diciembre de 2024 instaba al Gobierno a registrar cuestión de confianza, la actual enmienda de los de Carles Puigdemont incluye una frase en la que se insta a la disolución de las Cortes Generales " con la prerrogativa que le confiere la legislación vigente, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de la presente iniciativa”.

Un añadido que se ha puesto para sortear cualquier veto por parte de la Mesa. Y evitar así que se congele durante meses, como pasó en 2025 con la PNL de Junts hasta que, al final, tras dos meses varada hubo un acuerdo con el PSOE.

Fuentes próximas a Junts defienden su texto y afirman que "no hay razones jurídicas" porque "el Congreso no puede vetar porque emplaza al presidente Sánchez a convocar".

Desde el PP, que han registrado una enmienda similar, su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, aseguraba que esta semana "se va a votar una cuestión de confianza", independiente de la enmienda que salga adelante.

Incluso no se cerraba a respaldar a los de Puigdemont. "Si Pedro Sánchez pierde, lo que tiene que hacer es disolver las cámaras y convocar elecciones", matizaban.