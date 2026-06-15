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Justicia publica hoy "la mayor convocatoria de la historia" con 500 plazas de jueces y magistrados y 200 de fiscales
El BOE publica este lunes la convocatoria de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, que el Ministerio de Félix Bolaños califica como un hito "histórico" y "sin precedentes".
Por un lado, se abre una oposición, que se iniciará el próximo mes de octubre, para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convoca otras 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, que se regulará mediante un concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de experiencia profesional.
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Semana de alto voltaje judicial con la citación de Begoña Gómez y la declaración de Zapatero ante el Supremo
Los principales partidos políticos reúnen a sus direcciones en el inicio de una semana con el foco puesto en las diferentes investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que el próximo miércoles tendrá que responder ante la Audiencia Nacional imputado por tráfico de influencias, contrabando y delito fiscal.
Siguiendo con el ámbito judicial, Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha sido citada este lunes a una vista convocada por el juez Juan Carlos Peinado con la que el magistrado pone fin a su investigación y en la que escuchará a las partes sobre su decisión de enviarla a juicio junto con su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
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Un diputado de Sumar comparece ante el Supremo investigado por un delito de prevaricación
El diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné está citado este lunes ante un juez del Tribunal Supremo en calidad de investigado por un delito de prevaricación en relación con la adjudicación de contratos a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona), entre 2011 a 2019.
El magistrado Vicente Magro interrogará al diputado y a doce testigos en una causa abierta a raíz de una exposición razonada de un juzgado de El Vendrell.
Al conocerse la apertura de la causa, fuentes de Comuns ha mostrado su confianza en la presunción de inocencia del diputado de Comuns-Sumar y han atribuido el origen del procedimiento a una denuncia "impulsada por una asociación sin actividad conocida".
Los hechos por los que está citado se enmarcan en la contratación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Altafulla, del que era alcalde Alonso Cantorné, con las empresas Milá Advocats SLP y Sinergia Dret i Medi Ambient SLP entre 2011 a 2019, con las que habría mantenido distintas relaciones sin sujetarse a la normativa debida.