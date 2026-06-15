El BOE publica este lunes la convocatoria de 500 plazas de jueces y 200 de fiscales, que el Ministerio de Félix Bolaños califica como un hito "histórico" y "sin precedentes".

Por un lado, se abre una oposición, que se iniciará el próximo mes de octubre, para cubrir 375 plazas de jueces y 200 de fiscales.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, el pasado 14 de abril al presentar la reforma del reglamento de extranjería. Europa Press

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convoca otras 125 plazas de magistrados por el denominado cuarto turno, que se regulará mediante un concurso oposición entre juristas de reconocida competencia y con más de 10 años de experiencia profesional.