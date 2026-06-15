El PSOE culpa a Cerdán del caso Leire pero reconoce que sufragó los viajes de la 'fontanera' como "personal de confianza"

La secretaria de organización, Rebeca Torró, junto a la presidenta del partido, Cristina Narbona, durante la Ejecutiva de este lunes en Ferraz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE responsabiliza a Santos Cerdán del caso Leire, afirmando que fue él quien autorizó y pagó los viajes de Leire Díez como personal de confianza. La secretaria de Organización, Rebeca Torró, asegura que el partido no tiene relación contractual con Leire Díez y defiende que los pagos de viajes eran habituales para personal de confianza. Torró explica que dos facturas por 53.000 euros del abogado Jacobo Teijelo no se abonaron porque Cerdán ya no era secretario de Organización cuando se presentaron. El PSOE rechaza la posibilidad de una imputación como persona jurídica y sostiene que siempre ha actuado de acuerdo con la legalidad.

Ferraz concentra toda la responsabilidad de la trama Leire en Santos Cerdán y afirma que es el exsecretario de Organización quien tendrá que dar todas las explicaciones.

“No hay nada que se pueda dirigir al PSOE ni al presidente del Gobierno. No ha conocido nunca las andanzas, ni se ha reunido con Leire Díez”, ha afirmado la secretaria de Organización, Rebeca Torró.

La número tres del partido ha admitido que, tal y como sale en el informe de la UCO, se han pagado varios viajes a la ‘fontanera’, tal y como aparece reflejado en el informe de la UCO, pero ha pedido “asumirlo con naturalidad”.

“Como se habrán pagado transportes a compañeros y periodistas”, ha añadido. Fuentes del partido han enmarcando estos viajes en que se trataba de "personal de confianza" de Cerdán y que no los revisaron porque a un alto cargo de la Ejecutiva “se le presupone que actúa con buena voluntad”.

Torró ha querido remarcar que, en la actualidad, el PSOE no tiene “ninguna relación contractual con Leire Díez”.

Aunque también ha querido dar su versión sobre dos pagos al abogado Jacobo Teijelo, por valor de 53.000 euros que no aparecen reflejados en la contabilidad oficial, porque, según Torró, nunca se llegaron a abonar.

La actual número 3 del PSOE ha asegurado que estos servicios fueron contratados “para la asistencia del secretario de organización” como “consultoría o asistencia legal”, pero que, cuando se entregaron las facturas, Cerdán ya no era secretario de Organización, por lo que decidieron no abonarlas.

“Ningún contrato tiene como objeto pagarle a Leire. Si alguien se salió de ese proceso, será la Justicia la que lo tenga que determinar”, ha añadido, y ha defendido que el PSOE “y sus trabajadores siempre han actuado” de acuerdo “con la legalidad”.

De ahí que haya alejado la posibilidad de una imputación al PSOE como “persona jurídica”. Torró ha añadido que “no hay ningún motivo”.

Aunque, pese a descargar toda la responsabilidad en Cerdán y en Leire Díez, a la que ha vuelto a tildar de “oportunista y farsante”, Ferraz ha descartado que se vayan a querellar, al menos por ahora, porque “nos podrán parecer indicios muy contundentes pero no probados” y ha pedido “prudencia”.

Sobre caso Zapatero, cuya declaración ante la Audiencia Nacional está prevista para este miércoles y jueves, aunque ha pedido un aplazamiento para recabar más información sobre las joyas, Torró ha admitido que tienen "ganas de escucharlo".

Más contundente ha sido sobre la comparecencia de Begoña Gómez este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado. La número 3 del PSOE ha elogiado "la fortaleza y la templanza" admirable de la mujer de Pedro Sánchez porque es "una persona inocente".

Torró ha defendido su gestión desde que hace casi un año asumió la Secretaría de Organización y ha señalado que, desde entonces, se ha implantado una Secretaría de Organización colegiada cuyo fin es que, para cualquier medida, sean necesarios “dos firmes” de los adjuntos.

Además ha sacado pecho asegurando que en el comité del 5 de julio de 2025 se aprobaron 13 medidas de transparencia y que el grado de cumplimiento ya es superior al 100% y que incluye que, por ejemplo, los miembros de la Ejecutiva tienen que presentar su declaración de bienes y que debe ser renovada anualmente.

Todo en una rueda de prensa bastante inusual ya que, lo normal tras una Ejecutiva, es que comparezca la portavoz del partido, Montse Mínguez, y no la número 3 del PSOE. Una comparecencia poco frecuente para la semana más compleja para Ferraz y Moncloa.