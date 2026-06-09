Sumar se descompone tras irse su secretaria de Organización en medio de la apuesta del PSOE por la 'operación Rufián'

Las claves

Las claves Generado con IA Laura Moreno, secretaria de Organización de Sumar, abandona el partido por motivos personales tras solo un año en el cargo. La dimisión se produce poco después de la marcha de Yolanda Díaz y en medio de una serie de renuncias en la dirección de Sumar. El PSOE impulsa la llamada 'operación Rufián', mientras ERC y Compromís exploran una candidatura unitaria de izquierdas de cara a las próximas elecciones. Sumar busca nuevo nombre y liderazgo, en un contexto de fragmentación interna y pérdida de relevancia parlamentaria.

Poco a poco, Sumar se descompone. Tras la decisión de Yolanda Díaz de no ser la candidata, ahora es la secretaria de Organización de la formación, Laura Moreno, quien se marcha por “motivos personales”.

Lo hace solo tres semanas después del batacazo en Andalucía, donde repitieron el resultado de hace cuatro años y fueron sorpassados por Adelante Andalucía.

El resultado de la candidatura de Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, ha sido un golpe en la línea de flotación de los herederos del PCE, que esperaban pilotar la refundación de un Sumar que se descompone.

La coalición busca un nuevo nombre y un nuevo candidato antes del verano. Mientras tanto, Gabriel Rufián sigue alentando una candidatura que aglutine a las “izquierdas identitarias” y no desiste, pese a los recelos de su formación.

Incluso se ha abierto a una confluencia de izquierdas. “Si puedo ayudar siendo el cabeza de lista, pa´lante”, afirmó tras los resultados de Andalucía, aunque en Sumar desconfían en privado de su interés y aseguran que tienen su propia hoja de ruta.

El último movimiento de ERC en el Congreso ha sido la organización de un acto conjunto el 19 de junio con quien será la candidata de Compromís al Ayuntamiento de Valencia: Mónica Oltra, que fue vicepresidenta de la Generalitat Valenciana con Ximo Puig.

Los socialistas alientan el acuerdo casi que con más énfasis que la dirigencia de Compromís. El portavoz del PSPV, José Muñoz, lo ve positivo, mientras que el candidato de los nacionalistas a las autonómicas, Joan Baldoví, muestra sus recelos.

Por su parte, Oriol Junqueras, que no vio con buenos ojos las reuniones de Rufián con Emilio Delgado, de Más Madrid, e Irene Montero, sí apoya el acto de Rufián en Valencia y reta a Compromís a sumarse a una candidatura unitaria para alcanzar “grandes mayorías”, asegurando que hará “todo lo posible”.

Desde hace años, ERC cuenta con una sucursal propia en la Comunidad Valenciana que, aunque minoritaria, busca promover los “Países Catalanes”.

Los socialistas siguen sin descartar la opción de Rufián para unas elecciones generales, algo que avala el CIS de Tezanos, que desde hace meses lo sitúa entre los líderes políticos mejor valorados.

Incluso es el dirigente situado a la izquierda del PSOE preferido para ser presidente por los votantes de entre 35 y 55 años, por delante de Yolanda Díaz e Irene Montero.

En el PSOE llevan varios meses respetando los tiempos y alentando la operación Rufián, pese a los recelos de los partidos situados a su izquierda. En Ferraz aseguran que ven con buenos ojos todo lo que contribuya a recomponer y unir ese espacio político.

Todo ello mientras Sumar se descompone y no hay visos de acuerdo con Podemos.

La marcha de la secretaria de Organización es una más en una catarata de renuncias.

Todo comenzó con Yolanda Díaz, que renunció a la coordinación del partido tras el batacazo de las elecciones europeas.

La vicepresidenta fue relevada por Lara Hernández y Carlos Martín, aunque este último también terminó abandonando el cargo.

A estas salidas se añaden las de Elizabeth Duval, una de las figuras más visibles de la formación y responsable de Comunicación, y María Eugenia Rodríguez Palop, encargada del área de Internacional.

También en el Congreso han perdido relevancia tras la dimisión de su portavoz, Íñigo Errejón, por acoso. Fue sustituido por Verónica Martínez Barbero, que no ha acabado de despuntar mientras cada uno de los partidos integrados en la coalición (Más Madrid, Comunes, Compromís o IU) busca marcar perfil propio.