Sánchez intenta apropiarse del mensaje del Papa pese a que defendió la 'reconciliación' frente a 'narrativas polarizantes'

El Papa destacó la importancia de la educación, el arte y el deporte para promover valores como la dignidad humana y la superación.

León XIV es el primer Pontífice en dirigirse al Pleno de las Cortes españolas, donde abogó por el diálogo social y la cooperación entre fuerzas políticas.

El Papa agradeció a España su compromiso con el Derecho internacional y la solidaridad, pero también llamó a la reconciliación y rechazó las narrativas polarizantes.

Pedro Sánchez intenta asociar el mensaje del Papa León XIV a las políticas de su Gobierno tras la visita apostólica a España.

El presidente Pedro Sánchez se siente reivindicado por las palabras del León XIV e intenta patrimonializar su visita apostólica a España, como un espaldarazo a las políticas del Gobierno.

El Pontífice inicia este lunes la tercera jornada de su viaje, con un cariz más político. A primera hora recibirá a Sánchez en la Nuciatura Apostólica, y a continuación acudirá al Congreso, donde dirigirá un discurso histórico a los diputados y senadores en una sesión conjunta.

León XIV se convierte así en el primer Pontífice que habla ante el Pleno de las Cortes españolas. Aunque antes lo hicieron otros presidentes y jefes de Estado como Volodímir Zelenski (en abril de 2022), el rey Balduino de Bélgica (en 1978), Raúl Alfonsín (1984) o Jacques Chirac (1999).

Pedro Sánchez aseguró este domingo que ha sido "muy emocionante" que el Papa agradeciera a España "su fidelidad al Derecho internacional y al multilateralismo", así como su "compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos", durante el discurso que pronunció el sábado en el Palacio Real.

"Ver al Papa reconocer esa posición, hay que agradecerlo", indicó el presidente en una entrevista a Radio Primavera Sond, "es verdad que en estas cuestiones estamos en la misma línea".

"Si uno mira a Europa, desgraciadamente hoy no hay muchos gobiernos que estén en la posición en la que nosotros estamos", añadió, "estamos un poquito solos desde un punto de vista institucional", lamentó Sánchez. Hasta que llegó el Papa.

El presidente del Gobierno hizo estas declaraciones en una entrevista a la radio del festival Primavera Sound, al que voló el sábado junto a Begoña Gómez, para escuchar a la banda virtual de hip-hop Gorillaz, tras dar la bienvenida al Papa en el Palacio Real junto a los Reyes Felipe y Letizia.

Es cierto que en aquel discurso León XIV agradeció expresamente a "vuestro país por su fidelidad al Derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos".

Una posición, la de la defensa del "Derecho internacional", que también cabe atribuir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Pero en su discurso dirigido a las autoridades, el Pontífice pronunció muchas otras referencias que difícilmente se pueden interpretar como un espaldarazo a las políticas del Gobierno.

No sólo llamó a "una reconciliación y una cooperación más profundas entre las distintas fuerzas de esta Nación".

También mostró su rechazo a la "cultura del enfrentamiento", las "narrativas polarizantes" y las ideologías "identitarias" que "pueblan el mundo de fantasmas y enemigos".

Y es evidente que, con frecuencia, los actuales líderes del PSOE han recurrido a las "narrativas polarizantes", como una estrategia, la del "muro" que divide a los españoles, para mantener su suelo electoral.

A lo largo de todo el fin de semana, partidos políticos y medios se han esmerado por adoptar la lectura de las palabras del Papa más favorable a sus intereses .

Pero desde su llegada a Madrid, las intervenciones del Pontífice se han centrado en el mensaje evangélico, la fe y la doctrina social de la Iglesia consolidada en más de un siglo de encíllicas: desde la Rerum Novarum (1891) de su antecesor León XIII.

Así que la prueba de fuego será si, durante su intervención de este lunes ante el Congreso y el Senado, el Pontífice menciona cuestiones espionosas como el aborto, el derecho a la vida o la corrupción.

"El Papa hablará de política, pero no en el sentido partidista, sino de la búsqueda del bien común", indican fuentes de la Conferencia Episcopal Española consultadas por EL ESPAÑOL, "partiendo de la palabra del Evangelio, hablará sobre lo que une a la sociedad".

No hay "preocupación" en la Conferencia Episcopal ante la posibilidad de que algunos partidos decidan dar plantón al Papa (así lo ha anunciado Podemos), como hicieron casi todos los socios del Gobierno el sábado en la recepción del Palacio Real.

"El Papa es un hombre de diálogo, que está dispuesto a escuchar a todos", añaden las mismas fuentes, "tiene un mensaje para todos, y cada uno se define escuchándole, u obviándole".

Desde la Conferencia Episcopal destacan que León XIV "sabe muy bien al público al que se dirige en cada acto", y adapta así el contenido de su mensaje.

Si en su primer discurso institucional del sábado en el Palacio Real hablaba a las autoridades y a miembros del cuerpo diplomático, este lunes lo hará a "los representantes del pueblo español".

La Iglesia española es consciente de que "todos intentan apropiarse de las palabras del Papa, pero lo hacen quedándose sólo con una parte de ellas".

Mucho más difícil es asumir íntegramente su mensaje, que incluye verdades incómodas para unos y otros, comentan desde la Conferencia Episcopal.

En su encuentro de este domingo con representantes del mundo de la cultura, la empresa y el deporte en el Movistar Arena, el Papa se preguntó si "el mundo —y en particular Europa— habrían forjado su identidad sin la huella espiritual que ha impregnado su historia".

Citó a Benedicto XVI ("la fe es amor, y por eso crea belleza") y mencionó como ejemplo de ello a las grandes figuras de la Literatura española: Lope de Vega, la poesía mística de Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, Calderón de la Barca, pero también las saetas de Semana Santa.

El actor Antonio Banderas saluda a León XIV, este domingo durante el encuentro con el mundo de la cultura, la empresa y el deporte, celebrado en el Movistar Arena. Efe

Pidió que "la educación promueva la búsqueda de la verdad con espíritu crítico, el arte despierte asombro y genere emociones nobles, la empresa reconozca la dignidad de la persona".

Y animó a aprender de los deportistas a "perder sin odiar, a ganar sin humillar" y a "levantarse después de caer".

León XIV pronunció estas palabras ante el presidente de la CEOE, Ángel Garamendi; el secretario general de UGT, Pepe Álvarez; el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo; y el actor Antonio Banderas.

Tras su discurso ante las Cortes, el Papa reunirá este lunes a los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal. Por la tarde, celebrará una oración en la Catedral de la Almudena y luego mantendrá un encuentro multitudinario con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.