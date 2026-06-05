Las 12 mentiras de Leire ante el juez: dijo que no cobró del PSOE y negó reuniones con Cerdán y la directora de la Guardia Civil

La implicación de Díez en la trama incluye ofrecer favores y empleos a cambio de información comprometedora para atacar a miembros de la UCO y la Fiscalía Anticorrupción.

Leire recibió pagos encubiertos del PSOE a través de empresas y facturas falsas, y participó activamente en estrategias de defensa y extorsión relacionadas con casos de corrupción.

La UCO ha acreditado que Díez tuvo al menos 35 reuniones con Santos Cerdán y varias con la directora de la Guardia Civil, contradiciendo sus declaraciones judiciales.

Leire Díez mintió al menos doce veces ante el juez sobre sus vínculos, cobros y reuniones con altos cargos del PSOE y la Guardia Civil, según informes de la UCO.

La estrategia de defensa de Leire Díez se desmorona. Los informes de la UCO acreditan que la fontanera de Ferraz mintió al menos una docena de veces, al declarar como investigada el pasado 17 de noviembre ante el juez Arturo Zamarriego, que instruía inicialmente la causa sobre la cloaca del PSOE.

A preguntas de su abogada, Eva Bejarano, Leire Díez dijo que sólo había visto dos veces al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. La UCO ha acreditado que ambos dirigían la cloaca de Ferraz, para lo que se reunieron al menos 35 veces desde abril de 2024.

La fontanera aseguró que sólo había hablado una vez con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, durante su etapa en Correos (entre 2018 y 2022), para garantizar el servicio durante una huelga. La UCO ha acreditado al menos tres reuniones entre ambas, a partir de septiembre de 2024, cuando ya estaba en marcha la cloaca.

Leire Díez también recalcó ante el juez que tiene "cero relación" con el fiscal José Grinda, al que intentó extorsionar con la difusión de un vídeo de índole sexual.

El juez Zamarriego inició la investigación a raíz de una denuncia presentada por Hazte Oír.

Luego incorporó a la causa la grabación aportada por el fiscal Ignacio Stampa. correspondiente a la reunión en la que Leire Díez le ofreció un ascenso si le facilitaba trapos sucios para desacreditar al coronel Balas de la UCO y al jefe de la Fiscalía Anticorrupción Alejandro Luzón.

Ahora esta parte de la investigación será asumida también por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

1. "Ninguna relación" con el PSOE

Ante el juez, Leire Díez explicó que es afiliada del PSOE desde que tenía "18 o 20 años". Pero aseguró que ya no mantiene ninguna relación con el partido, tras su etapa en Cantabria. Allí fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vega de Pas y, luego, responsable de comunicación del Grupo Parlamentario Socialista en la Cámara autonómica.

2. "No he cobrado del PSOE"

Tras aquella etapa, aseguró la fontanera, no ha cobrado ninguna suma del PSOE "ni directa ni indirectamente". "Absolutamente no", recalcó. La investigación de la UCO echa por tierra esta afirmación.

Tras poner en marcha la cloaca de Ferraz, Leire pasó a cobrar un sueldo de 4.000 euros al mes de una empresa de Gaspar Zarrías, Zaño Consultora SL, con fondos que procedían realmente del PSOE, según la Guardia Civil.

Y luego el PSOE emitió facturas mendaces para enmascarar otros pagos a la fontanera a través de sociedades del abogado Ismael Oliver, siempre según los informes de la UCO.

3. "No he trabajado para el PSOE"

De nuevo a preguntas de su abogada, Leire Díez aseguró que tras su etapa en Cantabria no ha prestado ningún tipo de "servicio" para el PSOE, tampoco como profesional o freelance.

Pero su trabajo para las cloacas era un encargo expreso del entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien además puso a su disposición la sede de Ferraz para celebrar reuniones y ordenó abonarle gastos de desplazamientos, con cargo al partido.

4. La reunión con Stampa

Ante el juez, Leire Díez reconoció haberse reunido con el fiscal Ignacio Stampa, en un encuentro al que también asistieron los empresarios Luis del Rivero y Javier Pérez-Dolset.

Pero por "consejo" de su abogado aseguró que "no reconoce" la grabación del encuentro y recalcó que no ofreció ningún tipo de favor al fiscal, a cambio de que le ofreciera información o de algún "ilícito".

La grabación del encuentro fue aportada al juez por el propio Ignacio Stampa. En ella, Leire se presenta como "la mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de todo esto".

En el encuentro, la fontanera presumió de tener influencia ante el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ofreció a Stampa facilitarle su regreso a la Fiscalía Anticorrupción, a cambio de que le facilitara trapos sucios para usarlos contra el coronel Balas y contra el fiscal Alejandro Luzón.

5. Pere Rusiñol

Leire Díez también dijo que no conoce ni se ha comunicado nunca con el periodista Pere Rusiñol, al que la trama utilizó para trasladar al fiscal anticorrupción José Grinda una oferta de colaboración.

Tras la reunión entre ambos, que tuvo lugar el 27 de febrero de 2025, Rusiñol envió a Leire un mensaje para comunicarle que el acuerdo no había sido posible: "No había agua, al menos de momento", escribió el periodista. Así consta en el auto del juez Pedraz.

6. "Cero relación" con Grinda

En el mismo sentido, Leire Díez declaró que no conoce, ni se ha comunicado "nunca jamás" con el fiscal José Grinda. "Mi relación con él es cero", afirmó.

Es una verdad a medias. La fontanera no sólo fue informada puntualmente del intento de la trama de extorsionar a Grinda.

Leire Díez visitó personalmente la redacción de varios medios, entre ellos EL ESPAÑOL, para ofrecer un vídeo de índole sexual del fiscal.

Pero además, como revela el sumario que instruye el juez Pedraz, la fontanera pidió personalmente al diputado socialista Juanfran Serrano (que era el número dos de Santos Cerdán en la Secretaría de Organización del partido) un puesto de trabajo para la mujer que había denunciado a Grinda por un presunto delito sexual.

Gracias a la mediación de Leire y de Juanfran Serrano, la mujer (que se había reunido con la fontanera en Ferraz en octubre de 2024) obtuvo un empleo en la sociedad municipal de Residuos Urbanos de Jaén.

7. Santos Cerdán

Leire Díez también aseguró ante el juez que sólo conocía a Santos Cerdán de dos reuniones. La primera, celebrada en abril en Ferraz durante los "cinco días de reflexión" de Sánchez (fue en ese momento cuando se acordó poner en marcha la cloaca, según el juez) y la segunda, cuando acudió a la sede del partido a darse de baja como afiliada.

La UCO ha conseguido acreditar al menos 35 reuniones entre la fontanera y Santos Cerdán. De ellas, 22 se celebraron en la propia sede del partido

8. Mercedes González

Del mismo modo, Leire negó ante el juez haber hablado o mantener contacto con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

"Mi única relación con ella fue en mi etapa en Correos, para coordinar la salida de camiones cuando una huelga afectaba al servicio postal", dijo la fontanera a preguntas de su abogada.

De nuevo mintió. La UCO ha acreditado al menos tres reuniones entre Mercedes González y Leire Díez desde septiembre de 2024, después de que se pusiera en marcha la cloaca de Ferraz.

Hace tan sólo una semana, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó categóricamente estas reuniones. Sin embargo, Mercedes González las reconoció este jueves en un comunicado.

9. La defensa de Koldo

Leire Díez también negó en su declaración haber tenido "algo que ver con la designación de los abogados de Ábalos y Koldo".

Pero como ha informado EL ESPAÑOL, Santos Cerdán impuso a Koldo García que la fontanera Leire controlara su estrategia de defensa, para garantizar que no difundiera ninguna información que pudiera dañar al PSOE.

Leire Díez fue la persona que se encargó de llegar a un acuerdo con Koldo García para que rompiera con el bufete Medina Cuadros y contratara a Ismael Oliver, un abogado de su confianza y de la del PSOE.

La UCO ha acreditado ahora que el PSOE pagó 27.255 euros al Estudio Jurídico Oliver & Partners, para que Ismael Oliver (que fue diputado del PSOE) asumiera la defensa legal de Koldo García.

10. Jacobo Teijelo

De nuevo a preguntas de su letrada, Leire Díez reconoció haber acudido varias veces al despacho del abogado Jacobo Teijelo, pero aclaró que lo hizo exclusivamente para pedirle "asesoramiento legal". De nuevo, mintió.

Según la causa que instruye el juez Pedraz, Teijelo actuó como un miembro más de la trama. Estuvo presente en la reunión (celebrada el 10 de diciembre de 2024) en la que Leire Díez pidió al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes información para utilizarla contra miembros de la UCO.

En el despacho de Teijelo se celebró también la reunión en la que Leire ofreció al empresario Alejandro Hamlyn (investigado en la causa de hidrocarburos) un acuerdo con la Fiscalía, a cambio de información contra el coronel Balas y otros mandos de la UCO.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el PSOE hizo pagos que suman al menos 125.000 euros a Jacobo Teijelo, que actúa como abogado de Santos Cerdán.

11. Rubén Villalba

Durante su declaración como investigada, Leire Díez reconoció haberse reunido dos veces con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba (en marzo de 2025), en un polígono de Leganés.

Y ofreció un relato rocambolesco sobre estos encuentros: tuvo que acudir hasta un punto de encuentro, donde le recogió un vehículo. Al llegar a su destino, encontró "un operativo de 10 personas", una de las cuales le cacheó para cercionarse de que no portaba una grabadora.

Según Leire, la iniciativa de ambas reuniones fue del propio Villalba (que está investigado en el caso Koldo por cohecho y pertenencia a organización criminal), porque se sentía "víctima" de las cloacas del Estado.

Sin embargo, aseguró la fontanera, a medida que se desarrolló la conversación, perdió el interés al comprobar que no se trataba de una "víctima de Villarejo".

Pero las anotaciones que hizo el comandante Rubén Villalba muestran en que la naturaleza de estos encuentros fue muy distinta.

Leire le prometió rehabilitarle en la carrera y le ofreció la posibilidad de declarar como testigo protegido contra los mandos de la UCO y contra el coronel Corbi de la Guardia Civil.

Y le garantizó que le colocarían "en puestos de máxima responsabilidad" de la Guardia Civil, tras la "purga" que el Gobierno de Sánchez tenía previsto aplicar en el Instituto armado.

12. Una "oferta en Infojobs"

Leire Díez también ofreció ante el juez una explicación completamente inverosímil sobre cómo accedió a puestos directivos en varias empresas públicas que dependen de la Sepi.

Aseguró que gracias a una "oferta en Infojobs", accedió a un puesto de técnica de comunicación en Enusa, la empresa pública que se dedica a la "fabricación de uranio enriquecido para las centrales nucleares", precisó.

Aunque lo cierto es que accedió a esta plaza en 2018, poco después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa.

También relató que en 2022 pidió la baja voluntaria al ver una oferta de empleo en Correos, donde llegó a ser directora de Filatelia y Relaciones Institucionales.

La UCO ha acreditado la estrecha relación de Leire con Vicente Fernández, expresidente de la Sepi, de la que depende Correos. Ambos están imputados en otra causa por amañar concursos de empresas públicas para cobrar comisiones.

Leire Díez hizo estas manifestaciones el pasado 17 de noviembre ante el juez Arturo Zamarriego. La Ley le permitía mentir, pues declaró en calidad de investigada.

No obstante, tras los avances realizados por la UCO y el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, le va a resultar mucho más difícil mantener estas mentiras como estrategia de defensa.