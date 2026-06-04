Cruz Sánchez de Lara desvela el nexo entre Isaura Leal, Juanma Serrano, Leire Díez y Mercedes González a través de la FEMP

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Juanfran Serrano, Isaura Leal, Leire Díaz y Mercedes González.

Las claves

Las claves Generado con IA Cruz Sánchez de Lara ha revelado la conexión entre Mercedes González, Leire Díez, Juanfran Serrano e Isaura Leal a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Mercedes González trabajó como directora de comunicación en la FEMP, donde conoció a Isaura Leal, quien fue su mentora y ocupó altos cargos en la asociación. Juanfran Serrano, esposo de Isaura Leal y miembro de la Ejecutiva socialista, también desempeñó varios cargos directivos en la FEMP. Leire Díez formó parte de la directiva de la FEMP desde 2012 como concejala del Ayuntamiento de Vega de Pas.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara, ha desvelado este jueves el nexo entre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, la 'fontanera' Leire Díez, el miembro de la Ejecutiva socialista Juanfran Serrano y la diputada Isaura Leal.

"Todos están conectados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)", ha revelado la también editora de Magas y Lifestyle en el programa Espejo Público de Antena 3.

Así, ha explicado que la directora de la Guardia Civil había trabajado en la FEMP como directora de comunicación hasta 2006, donde conoció a quien "sería durante mucho tiempo su mentora" Isaura Leal, quien ocupó los cargos de directora general de asesoría jurídica y secretaria general de la asociación de entidades locales.

Sánchez de Lara ha recordado que aunque Isaura Leal no aparece en el sumario es la esposa de Juanfran Serrano, la mano derecha de Santos Cerdán y quien sí aparece señalado en la investigación judicial por los indicios hallados de su posible colaboración con los investigados de la trama.

El miembro de la Ejecutiva socialista, ha proseguido Sánchez de Lara, fue director en el departamento de gestión de convenios de la FEMP desde 2005 a 2014 y luego fue director del departamento de sistemas.

En cuanto a la 'fontanera' Leire Díez, estuvo en la directiva de la FEMP desde el 31 de enero de 2012 como concejala del Ayuntamiento cántabro de Vega de Pas.

La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL ha recordado además que la diputada Isaura Leal fue colocada por Ferraz como presidenta de la gestora que dirigió el PSOE-M tras la dimisión de su secretario general, Juan Lobato, en 2024.

"Tiene una especial vinculación y una relación de confianza con Pedro Sánchez", ha subrayado.

"Todos son ex FEMP y ese es un hilo del que todos los medios deberíamos tirar ", ha sentenciado Sánchez de Lara.