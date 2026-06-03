Manuel García-Castellón, juez instructor de la Audiencia Nacional hasta septiembre de 2024, cuando se jubiló, ha pedido a su antiguo compañero Santiago Pedraz que le permita personarse como acusación particular en las diligencias en las que se investigan presuntos pagos del PSOE a la 'fontanera' Leire Díez para que coordinara un operativo destinado a entorpecer o neutralizar investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido, a sus dirigentes y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

García-Castellón afirma en un escrito dirigido a Pedraz que él es un "auténtico perjudicado" de esa trama "por haber sido uno de los objetivos específicos e individualizados".

Se basa en las declaraciones que el fiscal Ignacio Stampa y el empresario Luis del Rivero han prestado en calidad de testigos ante el juez Arturo Zamarriego, que instruye unas diligencias iniciadas por una denuncia de Hazte Oír.