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El exjuez García-Castellón pide ser acusación contra la 'fontanera' del PSOE al ser un "auténtico perjudicado"
Manuel García-Castellón, juez instructor de la Audiencia Nacional hasta septiembre de 2024, cuando se jubiló, ha pedido a su antiguo compañero Santiago Pedraz que le permita personarse como acusación particular en las diligencias en las que se investigan presuntos pagos del PSOE a la 'fontanera' Leire Díez para que coordinara un operativo destinado a entorpecer o neutralizar investigaciones policiales y judiciales que afectan al partido, a sus dirigentes y al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
García-Castellón afirma en un escrito dirigido a Pedraz que él es un "auténtico perjudicado" de esa trama "por haber sido uno de los objetivos específicos e individualizados".
Se basa en las declaraciones que el fiscal Ignacio Stampa y el empresario Luis del Rivero han prestado en calidad de testigos ante el juez Arturo Zamarriego, que instruye unas diligencias iniciadas por una denuncia de Hazte Oír.
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Marlaska deberá explicar dónde está el dosier de la Guardia Civil que revelaba que Plus Ultra era incapaz de operar legalmente
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendrá que explicar qué ha sido del expediente de la Guardia Civil que dibujaba a Plus Ultra como una aerolínea incapaz de operar dentro de la ley.
Ese dosier, elaborado por el equipo Ares en el aeropuerto de Madrid-Barajas, recogía vuelos con toneladas de sobrepeso no declarado, documentos de vuelo falsificados y el uso ilegal de pilotos en prácticas como si fueran titulares.
Pero el expediente desapareció con la disolución del equipo especializado de investigación de la Guardia Civil destacado en Barajas, una decisión tomada (y nunca explicada) por Interior en marzo de 2025.
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Feijóo descarta ir a Waterloo y da por liquidada la 'moción instrumental': cree que apoyar a Sánchez penaliza a Junts y PNV
Alberto Núñez Feijóo acude al Cercle d'Economia cada año desde hace 15: "No lo he comprobado, pero algo así será", dijo este martes, al inicio de su discurso en Barcelona.
Es una cita de esas con las que un político cuenta para medir ante el mismo auditorio sus distancias. Este 2 de junio, sin embargo, la reunión anual del principal foro empresarial catalán tenía una carga excepcional.
El contexto era explosivo. El Gobierno de Pedro Sánchez acumulaba en apenas 10 días dos nuevos escándalos de primera magnitud, el llamado 'caso Zapatero' y el 'caso Cloacas' o 'caso Fontanera', que habían llevado a PNV a avisar y a Junts a declarar públicamente que "la legislatura está acabada" y a exigir al presidente que convocara elecciones.
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Sánchez interviene hoy ante la patronal catalana tras enfriar Junts la moción instrumental de Feijóo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervendrá hoy a las 13 horas en la reunión anual del Cercle d'Economia ante representantes políticos y económicos un día después de que Junts enfriara la posibilidad de una moción de censura instrumental del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al retarle a reunirse con Carles Puigdemont en Waterloo para negociarla.
El líder del PP intervino ante la patronal catalana este martes, una intervención en la que aseguró que no pretende "remover conciencias" ni buscar "atajos" para llegar a la Moncloa.
"No vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos", aseguró el día después de ofrecer una moción de censura instrumental a Junts y PNV para forzar un adelanto electoral.
Política