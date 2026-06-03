El Supremo avala llamar "etarra" al alcalde de Pamplona, de Bildu: "Es ofensivo pero prima la libertad de expresión"

El origen del caso fue un mensaje de Vox en redes sociales en septiembre de 2024, tras la polémica por el cartel de San Fermín Txikito que incluía simbología asociada a ETA.

La demanda de Asiron por vulneración del honor y solicitud de indemnización fue rechazada por el juzgado, la Audiencia Provincial y ahora de forma definitiva por el Supremo.

La sentencia considera ofensiva la expresión pero prioriza el interés general en el contexto de la confrontación política y la protección de la libertad de expresión.

El Tribunal Supremo avala llamar "alcalde etarra" a Joseba Asiron, primer edil de Pamplona por EH Bildu, defendiendo la libertad de expresión.

El Tribunal Supremo avala la expresión "alcalde etarra" utilizada contra el primer edil de Pamplona, Joseba Asiron, de EH Bildu.

El alto tribunal ha rechazado el último recurso presentado por el regidor al entender que, aunque se trata de una "expresión ofensiva", debe "prevalecer la libertad de expresión" al haberse pronunciado en el marco de una "contienda política entre ideologías contrarias" de "evidente interés general".

La decisión deja el caso definitivamente cerrado. Es decir, la sentencia ya es firme, no cabe ningún recurso más y Asiron tendrá que asumir las costas del procedimiento.

El origen de la disputa judicial está en un mensaje que publicó Vox en septiembre de 2024. La formación de Santiago Abascal llamó "alcalde etarra" a Asiron a raíz del cartel de San Fermín Txikito de ese año, que el partido consideró relacionado con simbología asociada a ETA.

Asiron llevó el asunto a los tribunales al entender que esa expresión dañaba su honor. Reclamó además una indemnización de 30.000 euros.

Sin embargo, tanto el juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial de Navarra rechazaron su demanda. Ambos órganos concluyeron que el calificativo de "alcalde etarra", aunque ofensivo, estaba protegido por la libertad de expresión.

🔴 #ÚLTIMAHORA | El alcalde etarra de Pamplona patrocina, con el dinero de todos los pamploneses, el cartel de las fiestas de San Fermín Chiquito de 2024 lleno de simbología proetarra. Entre ella:



- El anagrama de los presos de ETA

- La bandera de Navarra sin corona

- El arrano… pic.twitter.com/3dyu8ZMJeD — VOX Navarra (@VoxNavarra) September 17, 2024

El alcalde recurrió entonces ante el Tribunal Supremo, pero la Sala de lo Civil ha rechazado revisar el caso, es decir, lo ha inadmitido, al considerar que la Audiencia Provincial ya había resuelto correctamente el asunto

Los magistrados del Supremo explican que la libertad de expresión "prevalece cuando se emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas", deben analizarse en relación con "la información que se pretende comunicar" o con "la situación política o social" en la que se producen.

En esos casos, añade el tribunal, la expresión pierde parte de su "significación ofensiva". Además, los cargos públicos deben asumir un "aumento del grado de tolerancia" ante este tipo de críticas.

El Supremo cita además una "concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales" y recuerda que el derecho al honor debe valorarse teniendo en cuenta los "usos sociales", es decir, el significado que determinadas expresiones adquieren en el contexto en el que se utilizan.

Asiron es alcalde de Pamplona desde diciembre de 2023, tras un acuerdo entre Bildu y los socialistas navarros para desalojar a UPN, que fue la fuerza más votada en las elecciones municipales.