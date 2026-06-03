El PSOE llama "resentidos y farsantes" a los miembros de una trama que incluye a Juanfran Serrano y la gerente

El PSOE defiende la legalidad de contratos bajo sospecha y evita aclarar el presunto desvío de fondos de campaña para pagar audios relacionados con el suegro de Pedro Sánchez.

Ferraz advierte que actuará si se detectan responsables o perjuicio para el partido, aunque aún no concreta si presentará querellas ni contra quién.

El partido ha emitido un comunicado marcando distancias con los acusados, asegurando que sus comportamientos son individuales y no siguen directrices orgánicas.

El PSOE ha calificado de "farsantes, oportunistas y resentidos" a los implicados en la trama que involucra a Leire Díez, la gerente Ana María Fuentes y Juanfran Serrano.

En un ambiguo comunicado, en el que no ha querido dar nombres, el PSOE ha elevado el tono contra la trama de Leire Díez que incluye, según la UCO, a la actual gerente, Ana María Fuentes, y al secretario de Política Municipal, Juanfran Serrano.

La dirección del partido les tilda de "farsantes, oportunistas y resentidos".

Ferraz ha esperado a la apertura del sumario para endurecer este miércoles su respuesta ante la causa que investiga a la fontanera y a las personas vinculadas al casoconocida.

El partido advierte de que "actuará", aunque todavía no ha aclarado si presentará denuncias o querellas.

Una cautela que fuentes de la dirección justifican porque estamos en una fase de "indicios".

Esas mismas fuentes no aclaran si eso significará al final una querella y si será sólo contra Leire Díez, como piden algunos dirigentes socialistas, o también contra Santos Cerdán al que la UCO señala como el que dirigía la cloaca para "proteger los intereses del presidente del Gobierno".

Tampoco se concreta si esas acciones judiciales serán contra todos los imputados, como la actual gerente, Ana María Fuentes, por expedir facturas falsas.

En un comunicado difundido tras la apertura del sumario, la dirección socialista marca distancias de con los implicados, sin mencionarlos, y sostiene que los hechos responden a "una suma de comportamientos individuales intolerables" que han utilizado el nombre del partido "en vano y en falso" para tratar de legitimarse en beneficio propio.

La formación subraya que ninguno de estos comportamientos responde a directrices orgánicas y que, por el contrario, se trata de actuaciones ajenas que buscan instrumentalizar las siglas socialistas.

"Han pretendido legitimarse utilizando el nombre del Partido Socialista en beneficio propio", insiste el texto.

Desde el PSOE, algunos, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, han instado este miércoles, antes de conocer el sumario, a presentar ya la querella para demostrar que la organización no tiene nada que ver con estas actitudes.

En Ferraz piden tiempo y que, si presentan una denuncia, lo anunciarán aunque, de momento, tratan de encapsular todo en el exsecretario de organización y en su 'fontanera' pese a que el magistrado Santiago Pedraz ha imputado a la gerente, Ana María Fuentes, y aprecia "indicios" en Juanfran Serrano.

"El PSOE actúa. Siempre lo ha hecho", recalca el comunicado, que culmina con una advertencia directa: cualquier uso indebido del nombre del partido, ya sea "en vano, en falso o en beneficio propio", tendrá la respuesta de la organización.

En relación con los tres contratos del abogado Jacobo Teijeilo, Ismael Oliver y de Gaspar Zarrías, el PSOE defiende que, a tenor de los informes disponibles, estos son "formalmente legales".

El PSOE, en cambio, no da ninguna aclaración sobre el dinero de campañas que habría desviado para pagar los audios sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

No obstante, precisa que sus "canales internos" continúan analizando los expedientes y advierte de que, si se detecta "un responsable identificable o un perjuicio para el partido", se adoptarán "las decisiones judiciales pertinentes".

Comunicado del PSOE. PSOE

El comunicado también incluye una defensa cerrada de la organización, en un intento de contener el desgaste político "Que nadie tenga ninguna duda de la honorabilidad y transparencia de este partido", señala, atribuyendo a la supuesta trama la intención de "menoscabar" la credibilidad de las siglas.

En este sentido, la dirección insiste en que seguirá colaborando con la Justicia "como viene haciendo" hasta que se esclarezcan todos los detalles, y recuerda que el partido ya adoptó medidas con anterioridad contra algunas de las personas ahora mencionadas en las diligencias.

Aunque tanto Santos Cerdán como Leire Díez renunciaron a su militancia.