El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este martes en la reunión del Cercle d'Ecomomía con el empresariado catalán, en pleno órdago de su formación a Junts y PNV para que dejen de sostener al Gobierno de Pedro Sánchez ante la "situación insostenible" por los casos de corrupción.

Feijóo trató de cortejar el lunes una oferta a Junts y PNV ofreciendo una moción de censura instrumental en la que Vox no entraría en ese gobierno temporal para convocar elecciones.

El 28 de noviembre de hace un año, en un acto de Foment del Treball, el propio Feijóo pidió ayuda a los empresarios catalanes al asegurar que le faltaban votos de los "suyos" para que prosperara una moción de censura contra Pedro Sánchez.