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Feijóo se reúne con la patronal catalana tras cortejar a PNV y Junts con una moción de censura para convocar elecciones
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará este martes en la reunión del Cercle d'Ecomomía con el empresariado catalán, en pleno órdago de su formación a Junts y PNV para que dejen de sostener al Gobierno de Pedro Sánchez ante la "situación insostenible" por los casos de corrupción.
Feijóo trató de cortejar el lunes una oferta a Junts y PNV ofreciendo una moción de censura instrumental en la que Vox no entraría en ese gobierno temporal para convocar elecciones.
El 28 de noviembre de hace un año, en un acto de Foment del Treball, el propio Feijóo pidió ayuda a los empresarios catalanes al asegurar que le faltaban votos de los "suyos" para que prosperara una moción de censura contra Pedro Sánchez.
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Un nuevo testigo declara en secreto ante la UCO que Leire Díez le presionó alegando que actuaba por orden de Sánchez
Un nuevo testigo ha declarado en secreto ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que la fontanera Leire Díez le aseguró que seguía órdenes directas de Pedro Sánchez.
Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso, este testigo afirmó que la trama de la fontanera le presionó alegando que el presidente del Gobierno estaba al tanto de sus maniobras.
El objetivo del grupo era que les ayudara en las causas abiertas facilitando información que pudieran utilizar las cloacas del PSOE para atacar a jueces y guardias civiles.
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Puigdemont no quiere hacer presidente a Feijóo: Junts sólo negociaría la moción si hubiera un 'candidato instrumental'
Carles Puigdemont no quiere hacer presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo. No directamente, al menos.
Según fuentes conocedoras de las conversaciones que se están manteniendo entre los partidos concernidos en el eventual apoyo a una "moción de censura instrumental", Junts sólo se sentaría a explorar esa posibilidad si también hubiese un "candidato instrumental".
Es decir, que el candidato que encabezase la iniciativa fuese una figura neutral, ajena al liderazgo del PP.
No se trata de un rechazo de plano a tumbar a Ped
Política