Podemos plantará al Papa en el Congreso afeándole los "bebés robados" del franquismo tras invitar a activistas pro Hamás

El plantón de Podemos se produce después de haber invitado previamente a activistas pro Hamás al Congreso, lo que generó polémica y denuncias.

La decisión de Podemos contrasta con la del Gobierno, que sí participará activamente en la visita del Pontífice.

Podemos justifica su ausencia por la falta de respuesta del Papa sobre los "bebés robados" del franquismo y exige verdad y reparación.

Podemos y el BNG romperán el consenso y no acudirán al Congreso durante la visita del Papa León XIV.

No habrá unanimidad en la visita del Papa. Podemos y el diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) han roto el consenso inicial.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, anunció este lunes que sus cuatro parlamentarios no acudirán el próximo lunes al acto que protagonizará el Papa León XIV en el Congreso.

El plantón lo justifican alegando que no han obtenido respuesta a una serie de peticiones que Podemos envió por carta al Papa la semana pasada.

En esa misiva le pedían que actuara en relación a asuntos como los "bebés robados" durante el franquismo. Según denuncian, no han recibido "respuesta alguna".

Fernández ha pedido que la Iglesia colabore "en esa verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Iglesia española" y ha añadido que no van a recibir al Pontífice "mientras siga siendo cómplice de los abusos cometidos" por la institución.

Aunque el Vaticano sí ha pedido perdón, por ejemplo, por los abusos sexuales, Fernández ha insistido en que "un Estado aconfesional no debe recibir con honores al máximo dirigente de la Iglesia" mientras esta "no colabore con la verdad, la justicia y la reparación en relación con los bebés robados".

León XIV acudirá al Congreso en calidad de jefe de Estado y dará un discurso ante las Cortes Generales en las que abordará diferentes temas.

El plantón de Podemos llega dos años después de que esta formación invitara a la Cámara Baja a activistas pro Hamás que reivindicaron los atentados del 7 de octubre de 2023 y aseguraron que "Israel no tiene derecho a decidir".

Una de las invitadas, Jaldía Abubakra, calificó el ataque como una "valiente iniciativa de la resistencia", mientras que otra ponente, Míriam Ojeda, defendió que había que "dar las gracias" a Hamás por haber vuelto a situar la cuestión palestina en la agenda internacional.

Justificaron la "lucha armada"

A pesar de que el 7 de octubre Hamás mató a unas 1.200 personas y secuestró a 251, entre ellas bebés y menores de edad, Abubakra aseguró que aquel día sintió "sorpresa, esperanza y orgullo" y sostuvo que la causa palestina necesitaba "una sacudida" después de que "todos los intentos que hemos hecho no han funcionado".

Abubakra, nacida en Gaza, añadió que es importante utilizar todas las herramientas, "incluida la lucha armada", y pidió "no criminalizar la violencia revolucionaria", al tiempo que definía a Hamás como "una guerrilla" y no como un grupo terrorista.

Tras estas afirmaciones, Israel trasladó una queja a la presidenta del Congreso y Vox presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.

La querella fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional y el procedimiento continúa su curso.

La decisión de Podemos de dejar plantado al Papa llega solo dos días antes de que se cierre el plazo para confirmar la asistencia. Están invitados diputados, senadores, presidentes autonómicos y expresidentes del Gobierno.

La postura de Podemos contrasta con la del Gobierno, que se volcará con León XIV e incluso Pedro Sánchez irá a su primera misa como presidente.