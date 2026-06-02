50 asesinatos y 4.000 años de condena: el historial de los 14 etarras fugados a Venezuela que la Audiencia Nacional reclama

Tras la caída de Maduro, España confía en que las nuevas autoridades venezolanas colaboren en la extradición de los etarras asentados en el país caribeño.

Entre los reclamados figuran nombres como Iñaki de Juana Chaos, José Luis Eciolaza Galán y Arturo Cubillas, algunos de ellos con cargos en la administración venezolana o vínculos con las FARC.

Venezuela se convirtió en un santuario para miembros de ETA, protegidos durante años por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, quienes negaron extradiciones a España.

La Audiencia Nacional reclama a 14 etarras refugiados en Venezuela, responsables de más de 50 asesinatos y condenas que superan los 4.000 años de prisión.

Durante décadas, Venezuela ha sido uno de los principales refugios de ETA fuera de Europa. La llegada del chavismo convirtió el país en una suerte de santuario para decenas de terroristas huidos de la Justicia, protegidos durante años.

Hugo Chávez y después Nicolás Maduro no solo se negaron sistemáticamente a extraditar a los etarras reclamados por España, sino que algunos de ellos —como Arturo Cubillas— llegaron a ocupar cargos en la administración bolivariana.

Tras la caída de Maduro el pasado mes de enero, la Audiencia Nacional ha reactivado la búsqueda de 14 miembros de la banda terrorista asentados en el país caribeño.

La petición, impulsada por la asociación Dignidad y Justicia, se apoya en miles de documentos intervenidos a la banda en Francia y en la expectativa de una mayor colaboración de las nuevas autoridades venezolanas tras la llegada de Delcy Rodríguez.

Entre los 14 reclamados figuran algunos de los nombres más sanguinarios de la historia de ETA. Los asesinatos atribuidos a varios de ellos superan el medio centenar de víctimas y las condenas acumuladas rebasan los 4.000 años de prisión.

1. Iñaki de Juana Chaos

El principal nombre de la lista es Iñaki de Juana Chaos, responsable de 25 asesinatos y condenado a 3.000 años de prisión, aunque solo ha cumplido 21.

Actualmente regenta una tienda de licores en Chichiriviche, en el Estado venezolano de Falcón.

Entre junio de 1985 y julio de 1986, es decir, en tan solo 13 meses, participó en la comisión de 25 asesinatos en seis atentados en Madrid.

Entre sus acciones más mortíferas figura el atentado de la plaza de la República Dominicana. Una furgoneta bomba cargada con 50 kilos de Goma 2 mató a 12 guardias civiles de entre 19 y 24 años e hirió a otras 77 personas.

Salió de la cárcel en 2008 y huyó de España dos años después. Desde entonces, las autoridades españolas han reclamado sin éxito su entrega.

2. 'Dienteputo'

José Luis Eciolaza Galán, alias Dienteputo, fue el jefe militar de ETA en la sombra.

Perteneció al Comando Goierri Kosta entre 1980 y 1983, uno de los más activos, con un total de 22 asesinatos. A Dienteputo personalmente se le atribuyen seis muertes, entre ellas la de María José García Sánchez, inspectora de policía de 23 años, asesinada 1981 en Zarauz.

Huyó a Francia tras la desarticulación de su comando y pasó después por México antes de instalarse en Venezuela, donde llegó en 2010. Se le atribuye la formación de etarras en Chichiriviche y de guerrilleros de las FARC. En 2013, la Policía Nacional le incluyó en su lista de "más buscados".

3 y 4. 'Arbe' y su pareja

Eugenio Barrutiabengoa Zabarte, conocido como Arbe, es uno de los históricos de ETA refugiados en Venezuela. Integró los Comandos Autónomos Anticapitalistas, una escisión de la banda, y fue expulsado por Francia al país caribeño en 1984.

La Audiencia Nacional le atribuye al menos siete asesinatos cometidos entre 1979 y 1980. Entre las víctimas figuran el fotógrafo Germán González López, tres guardias civiles asesinados en Azcoitia y el delegado de Telefónica en San Sebastián, Juan Manuel García Cordero.

España solicitó sin éxito su extradición en 1996. Su caso llevó además a la Audiencia Nacional a endurecer años después los criterios sobre la prescripción de los delitos terroristas.

Barrutiabengoa reside en Caracas desde hace más de cuatro décadas junto a su pareja, María Artola Echeverría, también incluida en la comisión rogatoria remitida a las autoridades venezolanas.

Aunque no se le atribuyen asesinatos, la Audiencia Nacional investiga el papel de Artola dentro del Colectivo de Huidos Políticos Vascos (EIPK), la red que agrupa a antiguos miembros de ETA refugiados en Venezuela y otros países.

5. Lizarbe Osés

Ángel María Lizarbe Osés integró el Comando Saioa, una de las células de ETA que operó en Navarra y Aragón durante la década de los 80.

Se le atribuye la participación en varios atentados cometidos entre 1984 y 1985. Entre ellos figura la colocación de un artefacto explosivo en un supermercado de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) y la instalación de dos bombas trampa en Unzué (Navarra).

6. 'Txistu'

Luis María Olalde Quintela, alias Txistu, formó parte del Comando Urola de ETA y lleva asentado en Venezuela desde finales de los años 70, después de huir de España.

Se le atribuye su participación en el atentado cometido el 1 de enero de 1978 en Azkoitia (Guipúzcoa), cuando un coche bomba acabó con la vida de los guardias civiles Francisco Gómez Gómez-Jiménez, Miguel García Bayo y Francisco Mota Calvo.

En 2003 se entregó voluntariamente a la Justicia venezolana tras una petición de extradición cursada por España. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Venezuela rechazó su entrega al considerar insuficiente la documentación remitida por las autoridades españolas.

En 2016 volvió a aparecer en los medios al conceder una entrevista desde Venezuela, en la que aseguró que le gustaría que Podemos ganara las elecciones generales de aquel año.

7. José Ángel Uriz Zabaleta

José Ángel Uriz Zabaleta formó parte del Comando Saioa, la misma célula de ETA en la que militó Lizarbe Osés.

La Guardia Civil le identifica desde hace años como ciudadano paraguayo, una nacionalidad que habría utilizado mediante documentación falsa para ocultar su verdadera identidad.

8. Arturo Cubillas Fontán

Arturo Cubillas Fontán es uno de los etarras favoritos del chavismo. Deportado a Venezuela desde Francia en 1989, llegó a ocupar distintos cargos dentro de la Administración bolivariana.

En 2010, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco le señaló como presunto enlace entre ETA y las FARC. La investigación le atribuía la formación de guerrilleros colombianos en el manejo de explosivos y el uso de teléfonos móviles como detonadores.

También fue procesado por conspiración para cometer homicidios terroristas contra los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana.

A Cubillas se le atribuyó igualmente participación en el asesinato de Ángel Manuel Facal Soto en Pasajes (Guipúzcoa) en 1985. Sin embargo, la causa fue archivada por prescripción en 2010.

9. Xabier Arruti Imaz

Xabier Arruti Imaz fue otro de los etarras que encontró acomodo dentro de las estructuras del chavismo. Refugiado en Venezuela desde comienzos de los 80, llegó a convertirse en asesor de PDVSA, la petrolera estatal de Maduro.

Casualmente, Arruti murió el pasado 26 de mayo, apenas unos días después de que el juez Francisco de Jorge reclamara información a Venezuela sobre su paradero.

10. 'Olivia'

Asunción Arana Altuna, conocida como Olivia, es una de las figuras históricas del exilio etarra en Venezuela. Reclamada por la Justicia española desde 1978, es viuda de José Miguel Beñarán, Argala, uno importante dirigentes de ETA.

Tras pasar por Argelia, llegó a Venezuela junto a otros miembros de la banda y se integró en las estructuras de apoyo a los etarras refugiados en el país. De hecho, los investigadores la consideran una de las figuras con mayor peso dentro de la red de refugiados de ETA.

11. Aristizábal Cortejarena

Reclamado por la Justicia española desde 1978, Juan José Aristizábal Cortejarena figura desde hace décadas entre los miembros de ETA buscados por la Audiencia Nacional.

Según datos del exespía venezolano El Pollo Carvajal, reside en el municipio Bolívar, en el estado de Sucre, donde trabaja como mecánico.

12. 'Gari'

Manuel Asier Guridi Zaloña, conocido como Gari, inició su trayectoria en ETA a finales de los años 80 como integrante del Comando Txantxi. Durante esa etapa participó en ataques contra vehículos y sucursales bancarias en Oñate (Guipúzcoa).

Detenido en 1992, permaneció en prisión hasta 1997. Cuatro años después huyó de España tras la desarticulación del denominado Comando Legal Xoxua, al que también estaba vinculado.

En septiembre de 2013, fue detenido en Venezuela portando documentación falsa en una operación desarrollada conjuntamente por las autoridades venezolanas, españolas y francesas.

Pese a estar reclamado por delitos de terrorismo tanto en España como en Francia, Guridi quedó posteriormente en libertad.

13. Jesús María Huerta Fernández

Jesús María Huerta Fernández formó parte del Comando Araba, una de las estructuras más activas de ETA en el País Vasco durante la década de los 90.

Fue detenido en 1998 durante la operación que permitió desarticular el comando. El entonces juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño decretó su ingreso en prisión incondicional e incomunicada junto a otros miembros de la célula terrorista.

Años después logró huir a Venezuela, donde las autoridades españolas le sitúan desde entonces.

14. Ignacio Echevarría Lanzábal

Ignacio Echevarría Lanzábal fue localizado y detenido en Venezuela en abril de 2009, en el estado de Carabobo. Está imputado por su presunta participación, junto a Víctor Tejedor Bilbao, en el intento de asesinato de un periodista de La Gaceta del Norte cometido en 1981.

España solicitó su extradición, pero el Tribunal Supremo venezolano la rechazó al considerar prescritos los hechos, y lo dejó en libertad.