Vox recoge el guante de Feijóo: apoyaría una moción contra Sánchez junto a PNV y Junts para convocar elecciones

Feijóo plantea una moción de censura instrumental para relevar a Sánchez y convocar elecciones, aclarando que Vox no estaría en el Ejecutivo resultante.

Vox exige que la moción no implique concesiones al separatismo vasco o catalán y descarta exigir puestos en un posible Gobierno de transición.

El partido de Abascal respalda que Feijóo lidere la iniciativa, incluso si requiere el apoyo del PNV y Junts para alcanzar la mayoría absoluta.

Vox apoyaría una moción de censura contra Pedro Sánchez si el objetivo es convocar elecciones generales de inmediato.

Vox está dispuesto a sumarse a una eventual moción de censura impulsada por Alberto Núñez Feijóo si está "encaminada" a convocar elecciones generales.

"No dudaríamos en apoyarla", ha asegurado este lunes el secretario general del partido, Ignacio Garriga, en respuesta al llamamiento lanzado horas antes por el líder del PP.

"La moción de censura es un instrumento que hemos presentado en dos ocasiones y que ahora tiene a su mano presentar Feijóo", ha dicho el número dos de Santiago Abascal este lunes en la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política.

En la actualidad, Vox no llega al mínimo de 35 diputados que se necesitan para presentar una moción de censura, y por ello, tendría que apoyar la que presentase el PP.

En la anterior legislatura, cuando los de Abascal contaban con 52 diputados y podían activar este mecanismo constitucional, llegaron a presentar dos mociones, las dos fallidas.

Por eso Vox anima ahora al PP a que mueva ficha.

No se trata de una posición nueva. La dirección de Santiago Abascal lleva meses defendiendo que Feijóo active una moción de censura contra Sánchez.

Para salir adelante, además del respaldo del PP (137) y Vox (33) la moción debería contar con el voto favorable del diputado de UPN y, además, sería necesario el concurso del PNV (5) o Junts (7) para alcanzar la mayoría absoluta (176).

En Vox asumen esta posibilidad y respaldarían esa votación esté quien esté en esa ecuación parlamentaria, aunque ello suponga coincidir en el voto con Junts o el PNV.

Pero con dos condiciones, como ha recordado Garriga: que la iniciativa tenga como único objetivo la convocatoria inmediata de elecciones y que no implique "ningún tipo de concesión al separatismo vasco o catalán".

Moción de censura

La respuesta de Vox llega después de que Feijóo intentara este lunes neutralizar la principal objeción que PNV y Junts vienen planteando ante una eventual moción de censura: la participación de Vox en el Gobierno que pudiera surgir de esa operación.

"Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún Gobierno", ha asegurado el presidente del PP durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa.

El objetivo de Feijóo consistiría en activar una "moción instrumental" que permita relevar a Sánchez y convocar elecciones de forma "inmediata". En eso coincide con Vox.

"Constituir un Gobierno para activar la convocatoria electoral no necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara", ha dicho Feijóo.

Preguntado por la posibilidad de que Vox quedara fuera de ese Ejecutivo de transición, Garriga ha restado importancia a esa cuestión.

"Vox ha demostrado en muchas ocasiones que no ha venido por los carguitos y los puestecitos", ha dicho.

"No estamos en el posible Gobierno. Lo único que queremos es desalojar a la mafia y que los españoles puedan acudir a las urnas", ha añadido.

La Constitución Española obliga a que cualquier moción de censura sea constructiva, es decir, que incluya un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno.

No contempla una convocatoria automática de elecciones tras prosperar la iniciativa.

Por eso Feijóo se compromete a que, si prosperara esa "moción instrumental", disolvería las Cortes para devolver la palabra a los ciudadanos: "Habrá elecciones y decidirán los españoles".