Isabel Díaz Ayuso entregará este lunes al Papa León XIV la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en el transcurso de una audiencia privada que ambos mantendrán en el Vaticano como gesto de cortesía y agradecimiento del pueblo de Madrid por su próximo viaje apostólico a la región entre el 6 y 9 de junio.

Tras conocerse la visita del Papa, Díaz Ayuso ya expresó la oportunidad que suponía su llegada para que se conociera “la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira en la región, donde todo el mundo tiene su lugar”, y manifestó su deseo de que León XIV se lleve el “mejor recuerdo” y su estancia sea un “éxito”.

Ayuso tendrá la oportunidad de trasladar al Pontífice los preparativos que el Gobierno autonómico ultima para su agenda en la capital, donde la Real Casa de Correos para acoger a más de 2.000 periodistas de todo el mundo. Entre otros, destaca el dispositivo especial de transportes, sanitario y cultural para facilitar la estancia de los miles de peregrinos que se acercarán estos días a la Comunidad de Madrid.