-
Ayuso entregará este lunes al Papa la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en una audiencia en el Vaticano
Isabel Díaz Ayuso entregará este lunes al Papa León XIV la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid en el transcurso de una audiencia privada que ambos mantendrán en el Vaticano como gesto de cortesía y agradecimiento del pueblo de Madrid por su próximo viaje apostólico a la región entre el 6 y 9 de junio.
Tras conocerse la visita del Papa, Díaz Ayuso ya expresó la oportunidad que suponía su llegada para que se conociera “la forma de vivir, el respeto y la fe que se respira en la región, donde todo el mundo tiene su lugar”, y manifestó su deseo de que León XIV se lleve el “mejor recuerdo” y su estancia sea un “éxito”.
Ayuso tendrá la oportunidad de trasladar al Pontífice los preparativos que el Gobierno autonómico ultima para su agenda en la capital, donde la Real Casa de Correos para acoger a más de 2.000 periodistas de todo el mundo. Entre otros, destaca el dispositivo especial de transportes, sanitario y cultural para facilitar la estancia de los miles de peregrinos que se acercarán estos días a la Comunidad de Madrid.
-
Abascal felicita a De la Espriella y ve su victoria como una "oportunidad" para que Colombia "recupere la libertad"
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado al ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella por su "gran victoria" en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en el país sudamericano, al tiempo que ha reivindicado este resultado como una "oportunidad" para que la nación "recupere" la "libertad, prosperidad y soberanía".
"Enhorabuena, amigo Abelardo, por tu gran victoria en primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia", ha indicado Abascal en un mensaje publicado en redes sociales en el cual ha defendido que los colombianos "tienen en la firmeza y la valentía del 'Tigre' --denominación con la cual se ha identificado al ultraderechista durante la campaña electoral-- una "oportunidad histórica para que su nación recupere la libertad, la prosperidad y la soberanía que les han arrebatado".
Concretamente, ha sido este domingo cuando De la Espriella ha cosechado el 43,74% de los votos frente al 40,90% obtenido por el izquierdista Iván Cepeda, quien cuenta con el respaldo del inquilino de la Casa de Nariño, Gustavo Petro, según los últimos datos publicados por la Registraduría de Colombia, que apunta a un 99,9% del escrutinio completado. Ambos se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta que tendrá lugar el 21 de junio.
-
Manuel de la Rocha participó activamente en las reuniones de análisis del rescate de Plus Ultra representando a Sánchez
Moncloa y el responsable de la Oficina Económica de Presidencia, Manuel de la Rocha, estuvieron directamente implicados en la revisión, supervisión y análisis del expediente de Plus Ultra con el que la aerolínea solicitó ayuda pública durante la pandemia.
Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia con varias fuentes vinculadas al Gobierno y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), un representante de Moncloa estuvo presente en la mayoría de las reuniones que mantuvo el Consejo Gestor para analizar el caso desde septiembre de 2020 hasta su concesión en marzo de 2021.
De hecho, fue el propio Manuel de la Rocha, entonces secretario general de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el que asistió personalmente a muchas de estas reuniones en las que tuvo voz, pero no voto. Este diario ha contactado con Moncloa para confirmar este extremo, pero no obtuvo respuesta.
-
Afloran los dos PSOE: Sánchez azuza a las JJSS contra quienes quieren "derribarle" pero Page apoya a las víctimas de Ferraz
El presidente Pedro Sánchez azuzó este domingo a las Juventudes Socialistas, al grito de "¡A por ellos!", contra la "oposición marrullera que quiere derribar al Gobierno progresista con sus malas artes".
Tan sólo unos minutos más tarde, el socialista Emiliano García-Page ofrecía su "apoyo cerrado" a los jueces, fiscales, policías y agentes de la UCO contra los que el PSOE montó una cacería, desde las cloacas dirigidas por Leire Díez y Santos Cerdán.
"La primera obligación de un responsable público es defender las instituciones, incluso cuando no te gustan", recalcó Page, durante el acto institucional del Día de Castilla-La Mancha celebrado en Cuenca.
-
La corrupción pasa factura a Sánchez y sus socios: el PSOE cae 5 escaños en mayo, Sumar y Podemos otros 5 y el PP sube 7
El presidente Pedro Sánchez redujo este domingo a un simple "tropiezo" los últimos reveses judiciales que ha sufrido el Gobierno: la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en la sede de Ferraz, en la investigación sobre la cloaca de Leire Díez.
Dos mazazos que dejan temblando al PSOE, pero que también golpean a sus socios de la izquierda, como muestra el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.
En apenas un mes, el PP crece en 7 diputados (respecto a la anterior encuesta publicada por este diario el pasado 20 de abril).
Política