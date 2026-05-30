El Gobierno descarta investigar la "intervención de Bono" para que la 'trama Koldo' enchufara en Ineco a un joven socialista

El PP denuncia que el joven contratado habría trabajado realmente para el Ministerio de Transportes y acusa al Gobierno de usar empresas públicas para colocar a personas afines.

Documentos y mensajes intervenidos muestran que Bono presionó a través de Koldo García y que el contrato se firmó pocos días después de una reunión.

La respuesta oficial del Ejecutivo ha sido escueta y se limita a afirmar que se siguió el procedimiento legal y la vacante fue publicada en la web corporativa de Ineco.

El Gobierno ha rechazado investigar la supuesta intervención de José Bono para facilitar la contratación de un joven socialista en Ineco, vinculada a la trama Koldo.

El Gobierno ha decidido dar carpetazo a las comprometedoras revelaciones que vinculan al exministro José Bono con la trama del Koldogate.

Lo ha hecho por la vía rápida, con tres líneas y sin entrar en el fondo del asunto.

Así ha respondido a una batería de nueve preguntas parlamentarias formuladas por el Grupo Popular sobre la presunta contratación irregular de Álvaro Lario en la empresa pública Ineco.

La escueta respuesta oficial se produce tras las informaciones de EL ESPAÑOL que pusieron al descubierto cómo José Bono medió ante el entonces ministro José Luis Ábalos, a través de su asesor Koldo García, para "colocar" a un joven de su confianza.

Según los mensajes intervenidos a Koldo García esta petición se materializó en tiempo récord: apenas diez días después de una cena entre los protagonistas, se firmaba un contrato valorado en 36.000 euros anuales.

Frente al detallado interrogatorio del PP —que pedía aclarar la fecha exacta de la orden de contratación y si hubo una "cesión ilegal de trabajadores"—, el Gobierno se limita a tirar de manual administrativo.

"Se publicó la vacante en la web corporativa de INECO. Se aplicó el procedimiento legal con publicidad y concurrencia", reza la contestación.

Además, el Ejecutivo intenta blindarse asegurando que los trámites de selección finalizaron "con anterioridad al mensaje al que Sus Señorías hacen referencia".

Esta afirmación choca frontalmente con los mensajes intervenidos a Koldo García.

En uno de ellos, fechado el 25 de junio de 2021, el propio Bono urgía al asesor: "Te agradecería que le pudieras dar un empujón y terminar de cerrar el asunto".

Poco después, el "militante ejemplar" de Sánchez confirmaba el éxito de la gestión: "Ya han llamado al chaval y está encantado".

La opacidad del Gobierno no solo afecta a la mediación de Bono, sino también a la verdadera función de Álvaro Lario.

Según denuncian los diputados Pedro Muñoz Abrines, Jaime de Olano, Álvaro Pérez y Macarena Montesinos, aunque Lario fue contratado formalmente por Ineco, en realidad ejerció funciones para el Gabinete del Ministerio de Transportes, lo que supondría un uso fraudulento de los recursos de la empresa pública.

En otros de los mensajes, ironizan incluso sobre unas fotos de Lario asegurando que es el asesor de la ministra que sucedió a Ábalos, Raquel Sánchez.

En su pregunta, el PP ha denunciado lo que parece ser un "modus operandi" en el que se utilizan las empresas públicas vinculadas a los ministerios como una "agencia de colocación de afines, amigos y amantes".

A pesar de la gravedad de las acusaciones, que incluyen la posible existencia de tráfico de influencias y la utilización de fondos públicos para satisfacer intereses personales, el Gobierno ha evitado responder si piensa abrir una investigación interna, ni aclarar nada.

Sólo tres líneas para responder a nueve preguntas sobre la contratación de este joven.