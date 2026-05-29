Puente desacredita a la UDEF y califica la investigación sobre Zapatero de "chusca": "Sólo quieren embarrar"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante la clausura el acto de presentación de la propuesta de Plan Social para el Clima este lunes en Madrid. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Óscar Puente, ministro de Transportes, desacredita el informe de la UDEF que vincula un contrato de ADIF con el expresidente Zapatero. Puente critica la falta de rigor de la UDEF y califica la investigación de "chusca" y parte de una campaña para "embarrar" al Gobierno. El contrato en cuestión, según Puente, es un trámite regular de suministro de recambios y no está vinculado ni a Huawei ni a una trama política. Puente defiende la transparencia del proceso y asegura que la adjudicación se hizo a la oferta más baja entre tres empresas, sin criterios discrecionales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha salido este viernes en defensa del contrato público adjudicado por ADIF y relacionado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) con el caso Zapatero, después de conocerse la supuesta vinculación entre la adjudicación y personas próximas al expresidente socialista.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Puente ha rechazado no sólo las informaciones publicadas por distintos medios sino también el propio informe de la UDEF al que, aunque reconoce no haberse leído entero, resta veracidad y acusa de ser "chusco" y estar elaborado para "embarrar todo".

Sobre las noticias, el ministro ha denunciado una campaña contra el Gobierno basada, según sostiene, en "falacias" y "patrañas". Una crítica a la que el titular de la cartera de Transportes ya tiene acostumbrados a sus seguidores en X, la red social antes conocida como Twitter

Puente desacredita a la UDEF y califica la investigación sobre Zapatero de "chusca".

Pero el discurso ha elevado el tono cuando, en lo que respecta a la investigación de las autoridades policiales, ha asegurado no creerse "nada". Ya que, en su relato, la operación con ADIF no tiene ninguna relación con la trama del expresidente del Gobierno.

"Si todo lo que hay en el informe es así, yo no me creo nada", ha sentenciado.

Puente ha acusado a la UDEF de una "absoluta falta de rigor" y de realizar investigaciones "chuscas" para encontrar una relación entre las anotaciones de la libreta de Julio Martínez y contratos de su ministerio.

"Sacar de aquí una conclusión útil para la investigación que no sea otra cosa que embarrar todo... A mí no se me ocurre".

Las declaraciones de Puente llegan apenas un día después de que el ministro denunciara públicamente una supuesta estrategia para "derribar al Gobierno con métodos nada democráticos" a raíz de las distintas investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE y de Pedro Sánchez.

El titular de Transportes aseguró que existe un "hartazgo" dentro de la militancia socialista por la "utilización política" de determinadas causas judiciales y deslizó sospechas sobre la coincidencia temporal de algunos procedimientos.

"En las casualidades no creo y no me chupo el dedo", afirmó entonces, en referencia a investigaciones que afectan tanto al entorno del presidente como a dirigentes socialistas y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Justificación de Puente

Respecto al vídeo publicado este viernes en sus redes sociales, Puente asegura que "vincular esta adjudicación con ninguna trama es una cosa tan ridícula que no sé cómo un informe policial puede incluirlo en sus especulaciones".

Las críticas del ministro no se dirigieron únicamente al informe policial, sino también a los medios que han publicado las informaciones.

El origen de la polémica se encuentra en varias informaciones publicadas por medios como El Confidencial, ABC y Vozpópuli, que recogen referencias incluidas en informes de la UDEF sobre un contrato de suministro de material tecnológico adjudicado por ADIF a la empresa Huawei.

En base a las citadas informaciones (basadas en un informe de la UDEF), la base de todas las conexiones estaba en una libreta intervenida a Julio Martínez Martínez —investigado en el marco de una causa judicial—. En ella, aparecieron anotaciones manuscritas relacionadas con la licitación del Ministerio de Transportes para la compra de equipamiento tecnológico destinado a la red de datos ferroviaria. Por ello, se estarían estudiando posibles irregularidades en la adjudicación.

Entre los elementos señalados figura la conexión que, a juicio de Puente, es anecdótica puesto que en la libreta de Julio Martínez aparece la cifra de 400.000 euros, pero los contratos son de 200.000 euros al año por un periodo de dos. "Y ahí encuentran la conexión", lamenta.

Según él, es un contrato de "suministro de piezas de recambio de equipos ya existentes". Por lo que explica que es un trámite regular. Además, Puente se defiende asegurando que son los proveedores, y no ADIF los que, de acuerdo con las características necesarias, instalan uno u otro equipo.

Puente señala directamente a la UDEF porque al ser un pliego para recambios ya existentes es "increíble" que se pueda establecer cualquier tipo de conexión entre esta adjudicación y el caso Zapatero.

"Cabe decir que el contrato no es ni con Huawei. Si no con un industrial español que suministra piezas a demanda. Es decir, no compramos piezas por 200.000 euros durante dos años, sino que compramos hasta un máximo de este importe", insiste.

Otro de los puntos que pone en entredicho la UDEF sobre el contrato es la rapidez con la que se tramitó. La licitación fue publicada en el BOE en Nochebuena y el plazo de presentación de ofertas concluyó el 12 de enero, un calendario que se podría considerar especialmente acelerado por coincidir con fechas festivas.

Ante esto, Puente defiende que es un contrato "a precio". ¿Eso qué quiere decir? Que se entrega al que ofrezca mejor precio. No se adjudica con ningún criterio discrecional o técnico. "En este caso concurrieron tres empresas y se le dio a la que ofreció una baja sobre el 40% del precio de licitación".

Además, Puente dice que el trámite se terminó de firmar en abril de este año y todavía no se ha ejecutado porque "todavía no ha sido necesario recabar ninguna pieza".

Sobre la fecha de publicación del mismo, quita hierro al asunto asegurando que 21 pliegos de similares características se publicaron también en esas fechas. Además insiste que, precisamente, el BOE de Nochebuena es uno de los "más vistos de todo el año".

Hay que recordar que el pasado 11 de diciembre la UDEF registró la sede de Plus Ultra y detuvo a su presidente, Julio Martínez Sola, así como a su consejero delegado. Posteriormente, y tras estallar la polémica, Puente destituyó al directivo que firmó el contrato.

Eso sí, sobre este último punto, el ministro no ha hecho ninguna declaración.