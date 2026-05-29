Pedro J. en 'Espejo Público': "Si Sánchez no dimite, que termine la legislatura. Dentro de 10 meses sabremos más sobre él"

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro J. Ramírez considera que sólo la dimisión de Pedro Sánchez sería suficiente ante los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE. El director de EL ESPAÑOL afirma que, si Sánchez no dimite, conviene que termine la legislatura porque en diez meses se conocerán más detalles sobre su entorno y las tramas investigadas. Pedro J. destaca el papel de Leire Díez y Santos Cerdán en supuestas maniobras contra jueces y fiscales, apuntando incluso a una posible responsabilidad penal de Sánchez. Sobre Zapatero, Pedro J. se muestra sorprendido por su implicación en el 'caso Plus Ultra' y atribuye sus problemas actuales a su radicalización política y cercanía al régimen chavista.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha subrayado que un adelanto electoral "no sería suficiente por sí mismo" ante los casos de corrupción que salpican al Gobierno y al PSOE. A su juicio, ya solo sirve la dimisión de Pedro Sánchez como presidente y secretario general de los socialistas.

No obstante, durante una intervención en el programa Espejo Público de Antena 3, ha advertido que si Sánchez "no dimite, es mejor que termine la legislatura porque en diez meses sabremos mucho más de él y de la trama" de la fontanera Leire Díez para maniobrar contra jueces, fiscales y agentes que han impulsado las causas judiciales contra el entorno del presidente del Gobierno.

En este sentido, Pedro J. ha recordado varias exclusivas publicadas por este periódico en los últimos diez meses y que han arrojado luz sobre algunos de los escándalos: los pagos en metálico de Begoña Gómez por anuncios de las saunas de su padre, que Leire Díez estaba contratada por Gaspar Zarrías o la relación de Vicente Fernández, presidente de la SEPI, con el socio de Santos Cerdán en Servinabar.

El periodista ha asegurado que el auto del juez Pedraz marca "un antes y un después en toda la investigación sobre la corrupción que rodea al actual Gobierno y al actual PSOE".

"Hasta ahora estábamos exigiendo que Sánchez asumiera sus responsabilidades políticas por unos indicios de corrupción flagrantes de algunos en los que depositó su confianza", ha relatado. "Pero el auto del juez Pedraz revela que ya no estamos hablando simplemente de esto. A Sánchez le ha estallado su Watergate".

Pedro J. ha asegurado que la trama de la fontanera y de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, "levanta sospechas sobre una responsabilidad penal del presidente del Gobierno".

"Convocar elecciones por sí mismo no sería suficiente. Creemos que la sociedad y los votantes del PSOE no pueden soportar el que alguien sobre el que pesa la sospecha de haber intervenido en una trama delictiva continúe en Moncloa y vuelva a ser candidato", ha valorado.

Sobre la investigación de la Audiencia Nacional a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en el caso Plus Ultra, Pedro J. Ramírez se ha mostrado "extraordinariamente sorprendido" por las revelaciones del sumario y los informes policiales.

"Habré tenido unas cincuenta o sesenta conversaciones con Zapatero a lo largo de casi un cuarto de siglo. Al principio en la casa de Gertrudis [Alcázar, la secretaria del expresidente], luego en mi propio domicilio y en Moncloa, y jamás hablaba de dinero", ha recordado.

"Lo que ha terminado ocurriéndole ha sido fruto de su radicalización política de convertirse en el ariete de la confrontación y paladín del régimen chavista y, al mismo tiempo, caer en todas las tentaciones que un régimen corrupto, una narcodictadura, le ha ido ofreciendo", ha añadido.

Pedro J. ha cerrado su intervención asegurando que la descripción de "lacayo" incluida en el sumario sobre el empresario Julito Martínez "le cuadra perfectamente": "Era objeto constante de chufla en su entorno [del expresidente], era un poco el Koldo de Zapatero, el hombre para todo".