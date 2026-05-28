Empieza el turno de los acusados en el juicio del 'caso Kitchen'. Este jueves declarará primero el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y a continuación lo hará Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy y acusado de una presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas.

La Audiencia Nacional encara así la recta final de esta vista oral, en la que se enjuicia una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP entre 2013 y 2015 y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para el PP, cuando se investigaban los casos Gürtel y la caja B. Se espera que cada declaración se extienda varias horas.

Francisco Martínez, que al igual que el exministro encara una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía, declara primero tras aceptar el tribunal la petición de la defensa del exministro del Interior, que considera que el "esencial" elemento incriminatorio contra éste son las declaraciones que su ex número dos prestó en instrucción y los mensajes que registró ante notario.

Como precedente, esta defensa citó el juicio del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, donde el comisionista Víctor de Aldama declaró antes que el exministro José Luis Ábalos, lo que llevó al letrado del secretario de Estado a advertir de que "el señor Martínez no es el señor Aldama, no es un confeso", aunque sin oponerse al cambio.

Durante la instrucción, el exministro y su ex número dos protagonizaron un careo porque ambos mantenían versiones contradictorias sobre la operación, donde es clave la presunta captación como confidente del chófer del extesorero, Sergio Ríos Esgueva, a quien se habría pagado presuntamente con fondos reservados y que también se encuentra entre los acusados.

En aquel careo, celebrado el 13 de noviembre de 2020, en plena pandemia y con mascarillas, ambos mantuvieron sus versiones: Fernández Díaz sostuvo que nunca supo nada de esa operación, mientras que Martínez aseguró que fue el exministro el primero en preguntarle por el chófer que supuestamente espió a Luis Bárcenas.

Para la imputación del exministro del Interior fueron determinantes mensajes de texto intercambiados en 2013, que Francisco Martínez atribuye a Fernández Díaz y que el ex número dos de Interior registró ante dos notarios poco después de su imputación. En uno se indicaba "Chófer B. Sergio Javier Rios Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)".

En el cara a cara, el exministro negó ser autor de unos mensajes que consideraba manipulados y aportó un informe pericial de parte que apunta a esa posibilidad, según informa Efe.