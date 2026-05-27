Pedro Sánchez se reúne esta mañana con León XIV en el Vaticano, a una semana de que el Papa inicie su visita a España. El presidente del Gobierno será recibido en audiencia en la Santa Sede y mantendrá también un encuentro con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin.

A continuación, en una rueda de prensa que está programada para las 11:00 horas, Sánchez comparecerá ante los medios de comunicación en la Embajada de España ante la Santa Sede. El líder socialista hablará por primera vez tras la publicación del sumario de la investigación judicial que ha llevado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero.