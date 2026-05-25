Junts, dispuesto a desalojar a Sánchez con una moción 'pactada' con el PNV en cuanto Puigdemont tenga la amnistía

El expresidente Zapatero está citado a declarar como imputado en la Audiencia Nacional, acusado de tráfico de influencias y corrupción en el caso Plus Ultra.

Coalición Canaria y la posible salida de Izquierda Unida del Gobierno aumentan la presión sobre Sánchez, mientras se agudizan las tensiones internas.

El PNV descarta apoyar una moción presentada por el PP, aunque podría abstenerse o ausentarse si la moción viene impulsada por otros partidos.

Junts y PNV mantienen conversaciones para pactar una moción de censura contra Pedro Sánchez, pero Junts exige esperar a la amnistía de Puigdemont.

Junts y PNV mantienen conversaciones para buscar una salida al caos político acumulado con "nueve causas abiertas contra el PSOE por corrupción", según palabras de Aitor Esteban.

Tras citarse el presidente del PNV con el secretario general de Junts, Jordi Turull, el pasado viernes en Zaragoza, la próxima cita entre representantes de ambas formaciones se producirá el 2 de junio, al día siguiente de que se cumpla el octavo aniversario de la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Ese día, Imanol Pradales está convocado a participar en un foro del Cercle d'Economía, en Barcelona. Allí coincidirá con dirigentes de Junts. El partido de Carles Puigdemont prevé mantener entonces una nueva reunión.

El PNV ha hecho saber que no votará a favor de una moción de censura que presente el PP. Ni siquiera si es instrumental, es decir, para convocar inmediatamente elecciones generales.

Los nacionalistas vascos están atados al PSOE en el Gobierno vasco, en las diputaciones y en muchos ayuntamientos.

Llegado el caso, serían los siete diputados de Junts los que apoyarían la moción contra Sánchez, "pero nunca antes de que el TJUE emita su sentencia", señalan las fuentes, que dan por hecho que será favorable a la amnistía de Puigdemont.

La idea de la moción de censura instrumental lleva desde el otoño pasado sobre la mesa, cuando Santos Cerdán permanecía en prisión preventiva.

Entonces, desde Junts le hicieron llegar a Feijóo, mediante emisarios interpuestos del mundo empresarial, su disposición a hacer caer a Sánchez, a quien ya acusaban de haberles "engañado en todo".

Los de Puigdemont saben que del PP no podrán sacar ninguna de las reclamaciones de contenido separatista. Pero llevan este último año alimentando la inestabilidad en el Congreso, votando a favor de iniciativas que, ideológicamente, coinciden con su tradición de partido conservador: leyes antiokupación, bajadas de impuestos, anulación del cierre nuclear, endurecimiento del Código Penal contra reincidentes...

Ya en noviembre, la periodista y expolítica Pilar Rahola lo explicaba en una entrevista con este diario. Junts sólo está a la espera de la amnistía "y después se van a mover".

"Necesitamos un golpe de efecto, porque Aliança nos está matando", explican fuentes internas.

"El día que Puigdemont pueda volver, ese mismo día empiezan los problemas para Pedro Sánchez", concluye una fuente muy cercana al ex presidente fugado en Waterloo desde 2017.

"Nos llama el PNV"

"Si Zapatero no pide aplazamiento", aunque todos los implicados en esta operación cuentan con que sí lo hará una vez que el sumario del caso sea entregado a las partes, "ese 2 de junio puede ser clave".

El expresidente y "faro moral del PSOE" declararía como investigado en la Audiencia Nacional y el lehendakari seguiría diseñando los pasos a dar con el partido de Puigdemont en Barcelona.

"Es el PNV quien nos llama", aclara una persona del entorno de Puigdemont, "para saber qué vamos a hacer y a qué estamos dispuestos, porque ellos no pueden". El PNV sí podría abstenerse o ausentarse del pleno.

Pero si el TJUE sigue sin publicar su sentencia sobre las prejudiciales presentadas por los tribunales españoles sobre la aplicación de la amnistía, la reunión de Pradales con Junts será una más de las exploratorias. El fallo estaba previsto para finales de marzo y se sigue demorando.

Coalición Canaria está funcionando como elemento engrasador de estos movimientos. El partido de Fernando Clavijo votó a favor de la investidura fallida de Feijóo, en septiembre de 2023; y después apoyó también la de Sánchez, el 16 de noviembre del mismo año.

Pero siempre advirtiéndole de que no votaría la ley de amnistía, como de hecho hizo. Y supeditando el mantenimiento de sus apoyos al cumplimiento de lo que se llamó "La agenda canaria".

Aunque Clavijo gobierna en coalición con el PP en Canarias, su formación ha sabido jugar a dos manos este tiempo, hasta que vio cómo el PSOE rompía "la baraja".

La crisis migratoria, el incumplimiento del traslado de los menores no acompañados y, sobre todo, en el último mes, la crisis del buque infectado con hantavirus, han terminado de convencer a los canarios de que pudo ser "un error" participar de la investidura del socialista.

Así, Clavijo ya advirtió hace dos semanas en el Parlamento insular que se consideraba "traicionado" por el ministro Ángel Víctor Torres.

Ahora es él quien está agitando estos movimientos desde las islas, hablando con el PNV —con quien CC tiene una tradicional relación de intereses comunes y con quien incluso se presenta en coalición tradicionalmente a las europeas— y con Junts.

La 'vía Izquierda Unida'

Otras fuentes políticas consultadas advierten de que la caída de Sánchez podría llegar por otra vía, o al menos, "propiciarse".

Según estas fuentes, Izquierda Unida está muy preocupada por el "abrasamiento" que supone aparecer como cómplices de la "podredumbre" de corrupción que gangrena al sanchismo.

"Mírate a IU, es muy posible que dejen el gobierno". Nadie se atreve a ponerle fecha a ese movimiento, pero si la moción instrumental no se ha presentado en otoño ni Sánchez hace caso a las advertencias públicas y privadas de Esteban, los de Antonio Maíllo podrían escenificar su ruptura.

"El fracaso en Andalucía los ha agitado y entienden que o se mueven o se hunden", explica una de las fuentes consultadas. "Estar compartiendo esto con Sánchez los está achicharrando y Antonio Maíllo quiere sacar a su ministra", Sira Rego, titular de Juventud e Infancia, "del Gobierno".

Fuentes cercanas a Clavijo aclaran que la moción instrumental es la apuesta más posible. "Algo así como llegar a un acuerdo para decirle al PP 'te elegimos, Alberto, para que convoques', porque Pedro no se va a ir pase lo que pase, y así nadie se tendría que sentar siquiera de lejos con Vox".

Es el hecho de tener que compartir operación política con Santiago Abascal y el riesgo de aparecer como los que propiciaron el ascenso de "la ultraderecha española" al poder, en un eventual Ejecutivo de coalición, lo que asusta a PNV, a Junts y a CC.

"De momento, todo pasa por lo que haga Junts", concluye una de las fuentes. "Que lo hará... pero con la amnistía hecha".

El 'caso Zapatero'

El expresidente Zapatero está citado a declarar como imputado ante la Audiencia Nacional el 2 de junio, el mismo día de la reunión prevista entre Pradales y Junts en Barcelona. Es la primera vez en la historia democrática española que un expresidente comparece en calidad de investigado.

El juez José Luis Calama le imputa delitos de tráfico de influencias y otros relacionados con la corrupción. La investigación se centra en el rescate público de 53 millones de euros concedido por el Gobierno de Pedro Sánchez a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021, en plena pandemia de Covid-19.

Según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Zapatero habría liderado "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" destinada a "obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas".

El expresidente y su entorno habrían recibido cerca de 1,95 millones de euros de manera irregular, según el auto judicial.

La UDEF señala que "el principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav", cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

La investigación policial ha determinado que empresas vinculadas al entorno del expresidente cobraron casi 600.000 euros de Plus Ultra mediante facturas que "servirían como mera justificación documental".

Los informes de la UDEF también sitúan a Zapatero como intermediario entre China y el régimen chavista en Venezuela para la compra de petróleo venezolano.