El PP extiende la sombra del caso Zapatero al Gobierno de Sánchez: "Todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha"

El secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, durante su intervención en la clausura de la reunión de la Junta Directiva del PPC. Andreu Dalmau EFE Cataluña

Las claves

Las claves Generado con IA El PP, a través de Miguel Tellado, vincula al Gobierno de Pedro Sánchez con el caso Plus Ultra y acusa a todo el Consejo de Ministros de estar bajo sospecha. Tellado señala que Zapatero, considerado mentor de Sánchez, es el primer expresidente imputado de la historia de España y destaca la relación entre ambos en la trama. El dirigente popular enumera los casos de corrupción en el entorno cercano de Sánchez, incluyendo a Ábalos, Santos Cerdán, su hermano, su mujer y ahora Zapatero. Socios de legislatura y algunos dirigentes de izquierdas expresan su malestar y exigen explicaciones al PSOE tras la imputación de Zapatero en el caso Plus Ultra.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vuelto a expresar con contundencia la reprobación de todo su partido ante el caso Plus Ultra, que sitúa al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el centro de la trama.

Tellado ha destacado la vinculación entre Zapatero y el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tenía al primero como "su mentor".

"El socio de Zapatero es Pedro Sánchez", ha sentenciado Tellado durante la clausura de la Junta Directiva del PP de Cataluña. En este sentido, ha remarcado que consideran que, si Zapatero ha podido delinquir ha sido por "las decisiones que se tomaban en el Consejo de Ministros".

Por ello, el dirigente popular considera que "todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha".

"¿En qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?", se ha preguntado Tellado.

"¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?", ha subrayado el dirigente popular.

Por todo ello, Tellado sostiene que todavía queda "una parte de la película por conocer", ya que el presidente no podría haber delinquido "sin las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros que presidía Sánchez".

El entorno de Pedro Sánchez cae

"Esta semana ha caído Zapatero. El líder espiritual del sanchismo, el padre político de esta época, resulta que también era la reina madre de todas las corrupciones", ha indicado Tellado.

Siguiendo la relación entre el expresidente y Sánchez, ha recordado las múltiples causas abiertas en el entorno más cercano de Sánchez. "Ha caído su gran estratega, José Luis Ábalos; su segundo, Santos Cerdán; su hermano; su mujer. Y ahora, su gran mentor, Zapatero", ha enumerado.

En este sentido, se ha referido a la legislatura de Sánchez como la etapa de "mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España". Una etapa, ha expresado, que ha comenzado gracias a los socios de legislatura.

"¿Dónde están quienes provocaron que esta gente llegara al poder?", se ha preguntado. "¿No tienen que decirnos nada ahora?", ha proseguido.

Aunque muchos piden prudencia, sobre todo desde el entorno del PSOE, muchos de los socios de legislatura han mostrado su enfado ante la imputación de Zapatero y han pedido explicaciones.

Este mismo domingo, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, ha expresado su disconformidad durante la manifestación que se celebraba en las calles de Madrid para protestar por la crisis de vivienda.

El dirigente ha sido tajante y ha expresado que "cobrar por gestiones políticas es un delito". En esta misma línea se han expresado desde Podemos, quienes han pedido explicaciones al PSOE.

Además, descartaron que se tratara de un caso de lawfare, como apuntaban varias voces en un principio.

Zapatero en el punto de mira

Centrándose en Zapatero, Tellado ha expresado que el expresidente "nunca estuvo en el lado bueno de la historia" sino que en el "más rentable". De esta manera, ha vuelto a recordar que Zapatero es el "primer expresidente imputado de la historia de España".

Recordando el apodo que tenía Zapatero, ha subrayado que "la putrefacción del sanchismo ha alcanzado hasta a Bambi".

"Quisieron hacernos creer que este socialismo se inspiraba en este cervatillo sacado de una película de Disney y en realidad era una película de gánsteres y de los más vulgares ladrones", ha remarcado.

Además, el dirigente ha aseverado que Zapatero “pasó de blanquear a Otegi a blanquear a Maduro y Delcy Rodríguez”, en relación a una de las últimas revelaciones de los informes de la UDEF, que acreditan que Zapatero felicitó desde su móvil a la trama de Plus Ultra por sus gestiones en Venezuela.

"La alternativa al actual desastre es el Partido Popular", ha zanjado Miguel Tellado, que ha recordado que "deben avanzar en el camino a la libertad". En este sentido considera que "el cambio político en España está cerca".