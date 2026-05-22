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El PP niega que pactara con Zapatero que sus hijas no declarasen en la 'comisión Koldo' del Senado
El PP niega haber alcanzado un acuerdo con José Luis Rodríguez Zapatero para que sus hijas, Alba y Laura, no declarasen en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Así lo aseguran fuentes de Génova, subrayando que la información publicada por El Independiente es "completamente falsa".
Ese supuesto pacto se habría dado el mes pasado, antes de la imputación del expresidente del Gobierno. En el auto del juez Calama se expone que sus hijas habrían cobrado comisiones de la trama a través de su empresa, What The Fav SL.
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Arcadi España brinda su "pleno apoyo y confianza" a Zapatero: "Sigue siendo un referente"
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha brindado su apoyo al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha señalado que el exdirigente socialista tiene su "plena confianza" porque "sigue siendo un referente" para el partido.
En una entrevista en el programa La Noche en 24h de TVE, España ha reiterado que hay que confiar en el "buen trabajo e independencia" de la justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía, así como respetar la presunción de inocencia.
Además, el ministro ha defendido que también confía en las explicaciones que Zapatero le dará al juez el próximo 2 de junio, cuando está citado para comparecer en la Audiencia Nacional, y donde "seguramente aclarará todas las dudas que puedan surgir alrededor".
Sobre el rescate a Plus Ultra, el mandatario socialista ha explicado que fue la Comisión Europea quien decidió autorizar durante la pandemia de la Covid-19 a los Estados a rescatar a las aerolíneas porque "estaban muy afectadas" y que se trata de un "procedimiento reglado" avalado por diferentes órganos.
"Ha sido avalado por la Intervención General de la Administración del Estado, por el Tribunal de Cuentas, por la Comisión Europea y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además un tribunal de instrucción de Madrid tampoco encontró nada", ha recordado el representante de Hacienda.
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Chivite afirma que se volverá a presentar a las elecciones de Navarra en 2027
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha avanzado que volverá a presentarse en las elecciones autonómicas de 2027. "Me iré a mi casa cuando los navarros lo decidan", ha afirmado en una entrevista en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.
Preguntada por la posibilidad de que las elecciones autonómicas coincidan con las generales, Chivite ha asegurado que las de Navarra "serán cuando toque, que será en mayo del 2027".
Además, ha señalado que "por conversaciones" que ha tenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, él "tiene decidido que va terminar la legislatura y tiene que ser cuando toque".
"Esto del superdomingo supongo que a algunos les vendrá mejor que a otros, pero tiene muchas aristas, es muy arriesgado hacerlo y, por lo tanto, yo creo que tiene que hacerse cuando toque", ha zanjado.
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España sacará a Gibraltar de la lista de paraísos fiscales: inicia este viernes los trámites para cambiar su estatus tras 35 años
España ha decidido borrar a Gibraltar de su lista de paraísos fiscales tras 35 años.
La decisión ya ha sido tomada, pero como en todas las ocasiones anteriores desde el inicio de la negociación del nuevo Tratado postBrexit, ha sido la colonia británica en suelo español la que lo ha hecho público, no el Gobierno de Pedro Sánchez.
Según fuentes del Ejecutivo gibraltareño, el Ministerio de Hacienda que dirige Arcadi España publicará este viernes la orden ministerial por la que el Peñón queda fuera de la lista española de "jurisdicciones no cooperativas". La norma permanecerá siete días en consulta pública.
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El Supremo estudia si paraliza de forma cautelar la regularización extraordinaria de migrantes
El Tribunal Supremo estudia este viernes si paraliza de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno para dar papeles a alrededor de medio millón de personas, mientras resuelve los recursos planteados por la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal celebra a partir de las 11:00 horas cinco vistas, una por cada recurrente que ha pedido frenar el proceso: el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.
El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país. En las primeras dos semanas se registraron unas 200.000 peticiones para adherirse al proceso y el plazo acaba el próximo 30 de junio.
El Alto Tribunal ya rechazó el pasado 16 de abril la medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar la regularización, al no ver acreditado que existiese especial urgencia para hacerlo.
Las cinco vistas de este viernes se celebrarán de forma sucesiva y en ellas tanto los recurrentes como la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, defenderán sus posturas.