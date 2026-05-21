Sánchez irá a su primera misa como presidente en ocho años: será en la Sagrada Familia durante la visita del Papa

Pedro Sánchez y la vicepresidenta Sara Aagesen, este jueves en la presentación del plan nacional de extinción de fuegos, en Torrejón de Ardoz. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez asistirá por primera vez a una misa como presidente del Gobierno, en la Sagrada Familia de Barcelona, durante la visita del papa León XIV. La inauguración de la Torre de Jesucristo convertirá a la Sagrada Familia en el edificio más alto de Barcelona, superando los 172 metros. Sánchez acompañará a los Reyes y otras autoridades en varios actos durante la visita papal, incluyendo un encuentro en la Nunciatura y la asistencia al Congreso. El Gobierno destaca que esta es la primera visita apostólica a España en 15 años y subraya la buena sintonía actual entre Iglesia y Estado.

Por primera vez, tras más de 3.000 días en la Moncloa, Pedro Sánchez asistirá a una misa como presidente del Gobierno.

Será el miércoles 10 de junio en Barcelona cuando acuda a la inauguración, por parte de León XIV, de la Torre de Jesucristo, que convertirá al templo de la Sagrada Familia en el edificio más alto de la Ciudad Condal, al superar los 172 metros de altura.

El presidente del Gobierno acompañará a los Reyes y a otras autoridades.

Hasta ahora, Sánchez sólo ha estado en tres funerales religiosos, y los tres de carácter privado: el de Montserrat Caballé en 2018, el del expresidente del Parlamento Europeo David Sassoli en 2022, en Roma, y el de Guillermo Fernández Vara en 2023 en Olivenza.

En cambio, no ha estado en ninguna otra eucaristía que no fuese un funeral. Incluso declinó asistir a las exequias por el papa Francisco o a la misa de inicio del Pontificado de León XIV. En cambio, el expresidente Mariano Rajoy sí asistió a la primera celebración de Jorge Bergoglio como sumo pontífice.

Durante el mandato de Sánchez, los dos funerales de Estado que se han organizado han sido laicos.

Así ocurrió con el homenaje a las víctimas de la Covid, celebrado en el Patio de la Armería del Palacio Real, o con el que se celebró en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, en memoria de las 237 víctimas de la dana.

Durante la visita del papa León XIV a España, Sánchez abandonará su tradicional laicismo para mantener una agenda intensa. Antes, el próximo miércoles 27 de mayo, a las 9:00 horas (cuando se celebra la sesión de control al Gobierno en el Congreso) Sánchez estará en el Vaticano reunido con el papa para ultimar los detalles de su visita.

El lunes 8 de junio tendrá un encuentro con León XIV en la Nunciatura Apostólica. Después, le acompañará al Congreso de los Diputados, donde escuchará el discurso del pontífice ante la Cámara.

El tercer acto al que acudirá será la misa en la Sagrada Familia. También está previsto que varios ministros acompañen al pontífice en las misas que celebrará en Madrid, Barcelona, Gran Canaria o Tenerife.

Tampoco se descarta que haya representantes del Gobierno en la visita al centro penitenciario Brians 1 o en su “encuentro con las realidades de acogida a los migrantes” en el puerto de Arguineguín (en la isla de Gran Canaria).

En la Moncloa señalan que la visita de León XIV es un “proyecto de país” y destacan que se trata de la primera visita apostólica a España en 15 años.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que este evento “coloca las relaciones Iglesia-Estado en un momento óptimo y muy favorable”, tras varios acuerdos como, por ejemplo, el de los bienes inmatriculados. O el alcanzado para la "resignificación" del Valle de los Caídos como lugar de Memoria Democrática.

También destacan la sintonía existente en materia de inmigración con el Vaticano y que la visita se producirá en un momento relevante del nuevo papado, ya que este lunes se publicará la primera encíclica de León XIV, Magnifica humanitas, que sentará las bases de la posición de la Iglesia ante la Inteligencia Artificial (IA).