La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acogerá este miércoles la comparecencia del auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo, justo el día después de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

Los 'populares' impulsaron gracias a su mayoría absoluta esta nueva comisión de investigación en el Senado para dilucidar responsabilidades políticas en el caso Plus Ultra y han citado a varios perfiles técnicos.

En esta ocasión, el PP ha decidido llamar a comparecer a Jesús Ángel Carbajo, que es auditor de cuentas de 'Audicar S.L.', empresa encargada de auditar a Plus Ultra.