[El juez aporta múltiples indicios de que ZP ayudó a conseguir el injustificado rescate de Plus Ultra y de que cobró por ello]
[El Gobierno y el PSOE temen que el 'caso Zapatero' sea la "bala de plata" que acabe con Sánchez]
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El auditor de cuentas de Plus Ultra comparece hoy en el Senado, un día después de la imputación de Zapatero
La comisión de investigación del Senado sobre la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acogerá este miércoles la comparecencia del auditor de cuentas de Plus Ultra Jesús Ángel Carbajo, justo el día después de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.
Los 'populares' impulsaron gracias a su mayoría absoluta esta nueva comisión de investigación en el Senado para dilucidar responsabilidades políticas en el caso Plus Ultra y han citado a varios perfiles técnicos.
En esta ocasión, el PP ha decidido llamar a comparecer a Jesús Ángel Carbajo, que es auditor de cuentas de 'Audicar S.L.', empresa encargada de auditar a Plus Ultra.
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Sánchez y Feijóo se enfrentan en un nuevo cara a cara en el Congreso tras el 'caso Zapatero' y las elecciones andaluzas
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo vuelven a enfrentarse en un cara a cara en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras casi un mes. El cara a cara se espera especialmente tenso pues se produce el día después del estallido del caso Zapatero y tras la clara victoria del PP de Juanma Moreno en las elecciones andaluzas del pasado domingo.
La pregunta registrada por el líder de la oposición al presidente del Ejecutivo es "¿cuándo le va a contar la verdad a los españoles?", pero seguramente ahonde sus ataques apuntando a la corrupción que rodea a Sánchez, a quien ayer volvió a exigir la dimisión. El socialista también responderá a Santiago Abascal, jefe de Vox, y a Gabriel Rufián, portavoz de ERC.