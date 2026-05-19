Toda la prensa internacional informa de la imputación por "delitos de corrupción del expresidente español Zapatero"

El caso implica, además de tráfico de influencias, sospechas de blanqueo de capitales, organización criminal y falsificación de documentos, según diversos medios internacionales.

La noticia ha tenido gran repercusión internacional, destacando que es la primera vez que un exjefe de Gobierno español es formalmente investigado por corrupción desde la democracia.

La investigación judicial se centra en el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra y el supuesto uso de sociedades vinculadas a Julio Martínez, amigo personal de Zapatero, para canalizar pagos.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, ha sido imputado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos en relación con el rescate público a la aerolínea Plus Ultra.

Los principales medios de comunicación internacionales se han hecho eco este lunes de la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Se trata de la primera vez en la historia de la democracia española que un exjefe del Ejecutivo es formalmente investigado por un tribunal, y así lo destacan.

Todos los medios, desde Extremo Oriente a Estados Unidos, pasando por periódicos italianos, agencias internacionales y prensa especializada en asuntos europeos, informan de "los delitos de corrupción" por los que se investiga no sólo al ex jefe del Ejecutivo, sino al "mentor" del actual presidente, Pedro Sánchez.

Se le atribuyen tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsificación de documentos... aunque, de momento, la información confirmada oficialmente es la confirmada por la Audiencia Nacional, que habla de su citación a declarar el 2 de junio "como investigado por delitos de tráfico de influencias y otros conexos".

Agencias de prensa como Reuters, Associated Press y medios europeos de referencia como 'Politico', Euronews, Mediapart, 'La Repubblica', RTP o 'The Straits Times' de Singapur han publicado la noticia. Todos destacan la vinculación del caso con el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en marzo de 2021.

Reuters destaca que Zapatero ha sido "citado a comparecer ante la Audiencia Nacional el 2 de junio" en relación con el caso Plus Ultra. La agencia británica subraya que "el rescate de Plus Ultra generó controversia política, con partidos de oposición cuestionando la situación financiera de la aerolínea y sus vínculos con Venezuela".

The Seattle Times pone el foco en el contexto político del caso. "La noticia se produce en medio de una tormenta política para el presidente Pedro Sánchez, quien ya enfrenta varios escándalos de corrupción", señala el diario estadounidense. El rotativo añade que Sánchez "enfrenta una investigación sobre su esposa Begoña Gómez por posibles conflictos de interés".

La Repubblica italiana aporta detalles sobre la naturaleza de los delitos investigados. El diario transalpino informa de que Zapatero es investigado "por presunto blanqueo de dinero vinculado al caso Plus Ultra". Además, el medio italiano destaca que la investigación incluye también sospechas de "organización criminal y falsificación de documentos".

Los hechos

La investigación judicial se centra en el rescate de 53 millones de euros que Plus Ultra recibió del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) gestionado por la SEPI. El préstamo fue concedido en marzo de 2021, en plena pandemia, para apoyar a empresas consideradas estratégicas.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sostiene que Zapatero utilizó personas y empresas de su entorno para el lavado de dinero procedente de comisiones ilegales. El hilo conductor es la coincidencia entre los 458.000 euros que Plus Ultra pagó a tres sociedades de Julio Martínez —empresario, amigo personal y presunto testaferro de Zapatero— y la cantidad casi idéntica que este posteriormente abonó al expresidente. El juez José Luis Calama ha imputado a Zapatero por presuntos delitos de corrupción.

'Politico': "Aliado clave de Sánchez acusado de blanqueo de dinero".

Politico Europe titula su información destacando la cercanía entre Zapatero y el actual presidente del Gobierno. El medio europeo especializado en política subraya que se trata de "un aliado clave de Pedro Sánchez".

La publicación destaca el carácter histórico de la imputación. "Es el primer caso en el que un exjefe de Gobierno español es formalmente investigado desde el retorno a la democracia tras la muerte de Franco en 1975", señala Politico.

Euronews: "Investigado por presunto tráfico de influencias, según un tribunal".

Euronews centra su información en la naturaleza de los delitos investigados. El medio paneuropeo destaca que Zapatero será citado a declarar "el próximo 2 de junio ante el Tribunal Supremo español".

La cadena europea subraya el contexto del rescate a Plus Ultra. "La aerolínea, vinculada a Venezuela, recibió 53 millones de euros de un fondo gubernamental creado para apoyar empresas estratégicas afectadas por la crisis del COVID-19", explica Euronews.

Associated Press: "Investigado por el rescate de una aerolínea".

La agencia estadounidense Associated Press pone el foco en el objeto central de la investigación. AP contextualiza el caso en "el rescate de una aerolínea" durante la pandemia.

La agencia aporta datos sobre la dimensión de Plus Ultra. "La aerolínea contaba en 2021 con menos del 0,1% del mercado nacional y una flota de entre dos y cuatro aviones", informa AP.

Reuters: "Investigado por un caso de tráfico de influencias".

Reuters subraya la trascendencia política de la investigación para el Gobierno de Pedro Sánchez. "El Partido Popular ha exigido explicaciones urgentes al presidente del Gobierno Pedro Sánchez", informa la agencia británica.

La agencia destaca las declaraciones del PP, recogidas por EL ESPAÑOL. "El secretario general del PP, Miguel Tellado, señaló que 'no solo estamos hablando del expresidente, sino también del principal asesor de Sánchez'", recoge Reuters.

ANSA: "Investigado por el rescate de una aerolínea".

La agencia italiana ANSA centra su información en las circunstancias del rescate a Plus Ultra. El medio italiano destaca la polémica sobre el carácter estratégico de la aerolínea.

ANSA subraya las dudas sobre la viabilidad de la compañía. "Plus Ultra acumuló 10,8 millones de euros en pérdidas entre 2014 y 2019, sin ningún año de beneficios desde el inicio de sus operaciones en 2015", informa la agencia.

'La Repubblica': "Investigado por presunto blanqueo de dinero".

El diario italiano La Repubblica aporta detalles sobre el entramado empresarial investigado. El rotativo transalpino destaca la red de sociedades utilizadas supuestamente para canalizar pagos.

La Repubblica detalla el mecanismo investigado. "Julio Martínez empleó tres empresas para facturar a Plus Ultra entre julio de 2020 y enero de 2025", explica el diario italiano.

'Internazionale': "Investigado por tráfico de influencias".

La publicación italiana Internazionale destaca el impacto político del caso. El medio italiano subraya que la investigación afecta a "uno de los principales asesores del actual primer ministro Pedro Sánchez".

Internazionale contextualiza el caso en la crisis política española. "La noticia se produce en medio de varios escándalos de corrupción que afectan al Gobierno de Sánchez", señala el medio.

'Mediapart': "Objeto de una investigación por tráfico de influencias".

El medio francés Mediapart, especializado en periodismo de investigación, destaca la gravedad de los cargos. La publicación francesa subraya que Zapatero es investigado por "tráfico de influencias" en relación con el rescate público.

Mediapart aporta contexto sobre la trayectoria de Zapatero. "El expresidente socialista gobernó España entre 2004 y 2011", recuerda el medio francés.

RTP: "Sospechas de organización criminal".

La televisión pública portuguesa RTP ofrece una de las coberturas más completas. El medio luso destaca la excepcionalidad del caso: "Se trata de un caso inédito al involucrar a un antiguo jefe de Gobierno".

RTP analiza las consecuencias políticas. "Esto hará aún más difícil la actual gobernabilidad de Pedro Sánchez", advierte la televisión portuguesa. El medio luso subraya que Zapatero es "considerado un consejero cercano del actual primer ministro socialista".

'Diário de Notícias': "Imputado por presunto blanqueo de dinero".

El diario portugués Diário de Notícias centra su información en los delitos económicos investigados. El rotativo luso destaca la imputación por "presunto blanqueo de dinero" vinculado al rescate de Plus Ultra.

El medio portugués contextualiza el caso en la crisis de la pandemia. "El rescate fue concedido durante la crisis del COVID-19 a través de un fondo público para empresas estratégicas", explica el Diário de Notícias.

CNN Portugal: "Supuesto tráfico de influencias y blanqueo de dinero".

CNN Portugal ofrece una cobertura amplia del caso, destacando la multiplicidad de delitos investigados. El medio luso señala que Zapatero enfrenta acusaciones por "tráfico de influencias y blanqueo de dinero".

La cadena portuguesa aporta datos sobre el procedimiento judicial. "El juez José Luis Calama ha citado a Zapatero a declarar el próximo 2 de junio", informa CNN Portugal.

'The Seattle Times': "Investigado por su papel en el rescate de una aerolínea".

El diario estadounidense The Seattle Times contextualiza el caso en la crisis política española. "La noticia se produce en medio de una tormenta política para el presidente Pedro Sánchez", destaca el rotativo.

The Seattle Times enumera los escándalos que afectan al Gobierno. "Sánchez ya enfrenta varios escándalos de corrupción, incluido el caso Koldo sobre irregularidades en contratos públicos durante la pandemia", informa el medio estadounidense.

'The Straits Times': "Investigado por un caso de tráfico de influencias".

El diario singapurense The Straits Times lleva el caso a Asia. El medio asiático subraya la vinculación venezolana. "La aerolínea Plus Ultra está vinculada a Venezuela", destaca el rotativo de Singapur.

The Straits Times destaca que se trata de "un caso de tráfico de influencias" vinculado a un rescate público de 53 millones de euros.

'La Libre Belgique': "Investigado por tráfico de influencias".

El diario belga La Libre Belgique destaca el carácter político del caso. El medio francófono subraya que Zapatero es "el ex primer ministro socialista" investigado por tráfico de influencias.

La Libre Belgique contextualiza la trayectoria política de Zapatero. "Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011 y actualmente es considerado un asesor cercano del primer ministro Pedro Sánchez", informa el diario belga.

'L'Indépendant': "La aerolínea de sus hijas".

El diario francés L'Indépendant ofrece un titular impactante vinculando a las hijas de Zapatero con Plus Ultra. El medio galo destaca, en plena confusión por el galimatías de la trama, que "el Estado concedió un préstamo de 53 millones a la compañía aérea de sus hijas".

L'Indépendant subraya la acusación principal. "El ex primer ministro Zapatero, acusado de tráfico de influencias", titula el rotativo francés. El medio destaca el papel supuestamente central del expresidente en el rescate público a la aerolínea.