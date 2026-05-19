El PSOE "apoya" a Zapatero y atribuye su imputación a razones políticas: "Es 'el que pueda hacer, que haga'"

Diversos líderes socialistas destacan la trayectoria de Zapatero y defienden su presunción de inocencia, reivindicando además los avances sociales de sus gobiernos.

La coalición Sumar y otros dirigentes de izquierdas han sugerido la posibilidad de 'lawfare', cuestionando el origen y la motivación de las acusaciones contra Zapatero.

Ferraz atribuye la imputación de Zapatero a motivos políticos y critica una supuesta ofensiva mediática y judicial impulsada por la derecha y ultraderecha.

El PSOE ha mostrado su apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero tras su imputación por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el caso Plus Ultra.

No fue ni una respuesta impulsiva, ni tampoco rápida. Ferraz tardó dos horas en reaccionar a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y cuando lo hizo fue para vincularlo con razones políticas.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha recordado la frase de otro expresidente, José María Aznar, de "quien pueda hacer que haga", para relacionar la citación de Zapatero ante la Audiencia Nacional con intereses oscuros llevados "a su máxima expresión".

No es la primera vez que en la dirección socialista se escudan en la frase pronunciada por el que exlíder del PP hasta 2004 para denunciar supuestas campañas de desgaste político y judicial contra dirigentes de izquierdas.

Una forma de insinuar lawfare y la connivencia de determinados magistrados con la estrategia del PP.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga al expresidente del Gobierno por un presunto delito de tráfico de influencias y otros delitos conexos, entre ellos blanqueo de capitales, en una causa relacionada con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

“El que pueda hacer, que haga” llevado a su máxima expresión.



El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo. Respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia. — Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) May 19, 2026

Mediante un mensaje en X, Torró ha asegurado que Zapatero tiene todo "su apoyo" y más tarde ha pedido "respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la Justicia".

También Ferraz ha lanzado un comunicado con una retórica similar, en el que atribuye a una ofensiva política y mediática impulsada por "la derecha y la ultraderecha" y volvía a reiterar: "Quien pueda hacer, que haga".

Fuentes socialistas han trasladado un mensaje de "tranquilidad", "respeto a la Justicia" y defensa de la "presunción de inocencia" del exlíder socialista, reivindicando además el legado de sus gobiernos.

Desde la dirección federal recuerdan que Zapatero impulsó durante sus dos legislaturas medidas de ampliación de derechos, igualdad y protección social "pioneras en Europa", y determinados sectores políticos, sostiene el PSOE, "nunca le han perdonado esos avances".

Con estos dos mensajes, difundidos al unísono, Ferraz cerraba filas. Lo primero fue el shock y el desconcierto. La imputación de Zapatero ha cogido a Pedro Sánchez en una reunión con el rey Felipe VI. La conmoción se iba extendiendo durante la mañana en las filas socialistas y nadie quería hablar.

Sólo el presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, se ha pronunciado, ya que la noticia le ha cogido en directo, en una entrevista en Onda Cero.

"Me deja de piedra", ha asegurado el barón que ha defendido que Zapatero nunca mostró especial interés por el dinero.

Esto es lo que también recalcaban en privado diversos líderes del PSOE que desde hace semanas habían rechazado las informaciones sobre el patrimonio o la vinculación de Zapatero con Plus Ultra y se mostraban confiados en que todo se aclararía.

Ahora, a Ferraz se le abre una nueva pantalla con la primera imputación de un expresidente del Gobierno y uno de los líderes del PSOE más destacados que incluso ha tenido una participación especial en la campaña de las elecciones andaluzas con varios mítines.

El último, este jueves en Cádiz con María Jesús Montero, la ministra de Hacienda que dio el visto bueno al rescate de 53 millones de Plus Ultra.

Ninguno sabía que cinco días después, el escenario iba a ser radicalmente diferente.

Sumar: posible 'lawfare'

Por su parte, el socio de coalición del Gobierno, ha ido incluso un paso más allá.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha deslizado sus "dudas" sobre la imputación de Zapatero y ha sugerido que podría encajar en una dinámica de lawfare contra dirigentes de izquierdas.

"A ninguna persona de este país (...) le puede sorprender mucho que algunos tengamos dudas sobre cuál es el origen de estas acusaciones", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso, aunque, eso sí, ha matizado que corregirá su posición si la investigación acredita irregularidades.

En la misma línea se ha expresado el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha escrito en X: "Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político".