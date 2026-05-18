La diáspora venezolana en la UE reúne firmas para que Bruselas impida que Delcy pise Madrid en la Cumbre Iberoamericana

Los exiliados consideran que la invitación supone un blanqueamiento del régimen de Maduro y recuerdan el escándalo del 'Delcygate' en 2020.

El movimiento busca reforzar la presión del Parlamento Europeo para mantener las sanciones a altos cargos venezolanos, rechazando cualquier excepción para la invitación oficial.

Organizaciones de derechos humanos y víctimas de tortura lideran la campaña, argumentando que la presencia de Delcy legitima la represión del régimen venezolano.

La diáspora venezolana en la UE lanza una recogida masiva de firmas para pedir que la Comisión Europea impida la visita de Delcy Rodríguez a Madrid durante la Cumbre Iberoamericana.

La diáspora venezolana en la Unión Europea está organizándose contra la invitación del Gobierno de Pedro Sánchez a Delcy Rodríguez para la Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Colectivos de derechos humanos y organizaciones de víctimas de tortura preparan una recogida masiva de firmas para pedir a la Comisión Europea que "impida" que la sucesora del dictador Nicolás Maduro en Venezuela llegue siquiera a pisar suelo español [firme aquí].

Los exiliados venezolanos en Europa suman alrededor de tres cuartos de millón de personas (más de 500.000 sólo en España). Y según ha sabido EL ESPAÑOL, el objetivo es presentar en las próximas semanas en Bruselas un paquete de apoyos de ciudadanos comunitarios de, al menos, 10.000 firmas.

Lideradas por la ONG Refugiados sin Fronteras, buscan reforzar la presión política que ya ejerce el Parlamento Europeo para mantener las sanciones individuales contra los altos cargos del régimen venezolano.

"No lo permitiremos"

Fuentes de la diáspora venezolana en España son tajantes en conversación con este diario. “No permitiremos la visita de Delcy a España”, advierten. "Organizaciones de derechos humanos y víctimas de crímenes de lesa humanidad acudiremos a la Comisión Europea con 10.000 firmas para impedirlo”.

El movimiento se articula en paralelo al debate abierto en Bruselas sobre la invitación cursada por el Gobierno español, después de que el propio Ejecutivo comunitario haya admitido que deberá analizar si choca con la posición común sobre sanciones.

Para los exiliados, el caso va más allá de una cuestión jurídica y afecta directamente a la memoria de las víctimas y a "la dignidad de los más de 400 presos políticos que siguen en las mazmorras del régimen".

Los promotores de la campaña subrayan que muchos de los impulsores han sufrido persecución, cárcel o exilio por decisiones políticas "en las que Delcy ha tenido un papel central".

Alertan de que su presencia en Madrid, en condición de jefa del Estado interino, sería percibida como "una legitimación de años de represión".

Entre las organizaciones implicadas participan asociaciones de venezolanos asentados en España, Portugal y otros Estados miembros, además de plataformas de apoyo a presos políticos.

Todos coinciden en que la invitación a la Cumbre Iberoamericana envía "el peor mensaje posible" a Caracas en pleno debate sobre las sanciones y la transición.

Lavar el 'Delcygate'

Desde la oposición democrática en el exilio, recuerdan que esta "sería la segunda vez que pisa España: una, para una trama de corrupción de hidrocarburos con una supuesta financiación ilegal y ahora, para una macrooperación de lavado del régimen dictatorial interino en Venezuela”.

Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL insisten en que "si ella pisa España debería ser detenida, incluso para que rinda declaraciones por la trama de corrupción y los delitos que ella cometió en este país, al pisar territorio español para perpetrar actos de corrupción".

Vinculan así la hipotética visita de este año con el viaje clandestino de 2020 al aeropuerto de Barajas, conocido como Delcygate.

Para estas fuentes, la propia invitación del Ejecutivo de Sánchez "supone el blanqueamiento de una tiranía, y de ella misma, que ha llegado a extorsionar en la propia residencia del embajador español en Caracas al presidente electo, Edmundo González". Consideran que su presencia en Madrid normalizaría comportamientos que siguen bajo escrutinio de la Corte Penal Internacional.

La recogida de firmas se suma a la ofensiva política lanzada desde las instituciones europeas.

El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente una resolución en la que pide mantener todas las sanciones a responsables venezolanos hasta que haya avances "irreversibles" hacia una transición democrática, con condiciones concretas sobre amnistía, presos políticos y "elecciones libres".

Mientras tanto, fuentes del Gobierno mantienen su apuesta por que Delcy represente a Venezuela en la Cumbre Iberoamericana de noviembre "como presidenta encargada". La posición oficial de Exteriores es que España debe invitar "a quien ostenta la representación internacional de cada país", y que la cita de Madrid no será una excepción a esa regla.

Entre la diáspora, sin embargo, la lectura es opuesta. La movilización que se organiza en las comunidades venezolanas de la UE pretende dejar claro que el exilio rechaza la invitación y reclama a Bruselas que no autorice ninguna excepción a las sanciones.