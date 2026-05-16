El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este viernes la atención acerca de que no ve a los "vendepatrias" de PP y Vox criticar el viaje que en estos días realiza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, mientras que los mismos partidos de la derecha veían "malo" el que él hizo recientemente al mismo país asiático "en busca de inversiones y a estrechar lazos con una de las grandes superpotencias" del mundo actual.

Así lo ha comentado el también secretario general del PSOE en el transcurso de su intervención en el mitin de cierre de campaña de las elecciones andaluzas de este domingo, 17 de mayo, que el PSOE-A ha organizado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero.

Pedro Sánchez ha querido aclarar que para él "es buena noticia que las dos grandes superpotencias de este mundo se junten, hablen, traten de llegar a acuerdos", que eso es positivo "para la estabilidad y la paz en el mundo", porque "bastantes guerras tenemos ya", y conviene "llegar a acuerdos" y "utilizar la diplomacia; en definitiva, la política".

Dicho esto, el presidente socialista ha subrayado que no ve "a la derecha criticar a Trump por visitar a Xi en Pekín". "Da la sensación de que si yo voy a Pekín en busca de inversiones y de estrechar lazos con una de las grandes superpotencias, eso para la derecha es malo", pero si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "va a México a insultar a los mexicanos, eso es bueno", ha comentado antes de preguntarse a continuación "qué clase de patriotismo es éste".