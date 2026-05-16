El Gobierno oculta si conocía el "conflicto de intereses" de Iceta en el enchufe a su 'marido' en Iberojet tras el rescate de Ávoris

El PP considera la falta de respuesta del Gobierno como una evasión y denuncia posibles delitos de conflicto de intereses y negociaciones prohibidas a funcionarios.

Según mensajes de la UCO, la gestión para contratar al piloto fue negociada entre Iceta y Koldo García, asesor del ministro Ábalos, antes del rescate de Ávoris.

La respuesta oficial del Ejecutivo no aclara si sabía de la contratación, si piensa investigarla ni si Sánchez prevé cesar a Iceta como embajador ante la Unesco.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado responder en el Congreso si conocía el presunto conflicto de intereses de Miquel Iceta en la contratación de su pareja como piloto en Iberojet tras el rescate de Ávoris.

El Gobierno de Pedro Sánchezse ha negado a responder ante el Congreso si conocía el presunto "conflicto de intereses" del entonces ministro Miquel Iceta en el enchufe de su novio, Ángel García Rosique, como piloto de Iberojet, filial de Ávoris.

El Ejecutivo recibió una batería de preguntas escritas del Partido Popular el pasado 10 de marzo, y respondió con una sola frase: "El Gobierno no responde sobre supuestas acciones de personas ajenas a este y a la Administración General del Estado."

La contestación oficial, con registro de entrada 111261 el pasado 17 de abril y a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, de forma deliberada, elude las cuatro preguntas formuladas por los diputados populares.

No aborda si el Ejecutivo, cuando aprobó el rescate de 320 millones a Ávoris, sabía que García Rosique iba a ser contratado. No atiende a la cuestión de si piensa investigarlo. Y no aclara si Sánchez tiene intención de cesar a Iceta como embajador de España ante la Unesco.

Un "escándalo"

La respuesta, "o la falta de ella", resulta "escandalosa", según fuentes del PP consultadas por este periódico. Para los de Alberto Núñez Feijóo, Moncloa vuelve a "ningunear" al Parlamento y la labor de control de la oposición.

Los diputados firmantes, Pedro Muñoz, Jaime de Olano, Álvaro Pérez, Jose Vicente Marí y Macarena Montesinos, no preguntan qué hizo una persona ajena al Ejecutivo, "sino qué sabía el Gobierno de los negocios turbios de un ministro con el gabinete de otro ministro, y qué va a hacer el propio Ejecutivo".

El argumento de que García Rosique es una "persona ajena" al Ejecutivo tiene además un límite evidente.

Según los mensajes intervenidos por la UCO y a los que ha tenido acceso en exclusiva por EL ESPAÑOL, la gestión para colocar al piloto fue negociada entre Iceta y Koldo García, asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos. El hoy embajador ante la UNESCO era entonces titular de Política Territorial y Función Pública.

Dos ministros del mismo Gobierno, con el mismo presidente que el que hoy se niega a dar cuenta de una operación orquestada desde dentro de su Ejecutivo.

Y no solo eso. García Rosique también figura en los mensajes de Koldo en relación con la compraventa de varias armas, entre ellas una pistola Astra 3000 calibre 9, adquiridas a través de la trama.

Koldo llegó a proponer instalar un armero en la residencia oficial de Moncloa donde vivía la pareja del ministro. Pero el gabinete de Presidencia lo denegó por escrito en septiembre de 2023.

'Koldogate'

El PP presentó varias iniciativas parlamentarias al calor de las informaciones exclusivas publicadas por EL ESPAÑOL dentro de la serie del Koldogate. En las preguntas escritas, se argumenta que el sospechoso rescate de Ávoris se suma a los de Air Europa (475 millones) y Plus Ultra (53 millones) como un caso más de "contraprestación personal en beneficio de algún miembro del gobierno o un familiar".

Y se califica de "escándalo inadmisible" la contratación del marido del ministro "tras un rescate del Gobierno en el que el propio Sr. Iceta intervino como ministro".

Las exclusivas de este periódico documentan con detalle que las gestiones para colocar a García Rosique en Iberojet comenzaron el 22 de enero de 2021, casi dos meses antes de que el Consejo de Ministros aprobara el rescate de Ávoris.

También, que Iceta no se ausentó de ese Consejo de Ministros y que, después, agradeció posteriormente la contratación con un mensaje a Koldo: "Hoy empieza el resto de mi vida. Sin ti no hubiera sido posible".

García Rosique se reunía en el restaurante La Chalana, la oficina informal de Koldo, con miembros de la trama, y que solicitó favores a altos cargos de Adif.

La respuesta del Gobierno al Congreso merece una lectura atenta, explican las fuentes del PP. "Negarse a responder bajo el argumento de que García Rosique es 'ajeno' al Gobierno no es una respuesta: es una evasión".

Y en términos democráticos, sostienen, una respuesta así solo puede interpretarse de dos maneras: o el Gobierno "oculta información" comprometedora, o actúa con extrema cautela para no dejar nada escrito que pueda ser utilizado en su contra ante una eventual investigación judicial por los presuntos delitos de conflicto de intereses o negociaciones prohibidas a funcionarios.