Ayuso denuncia el "intolerable abandono" sufrido en México por el Gobierno de Sánchez: "Nos pudo pasar cualquier cosa"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el Congreso del Estado de Aguascalientes (México), a 6 de mayo de 2026, donde ha recibido la Medalla de la Libertad. EFE.

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso acusa al Gobierno de España y a la presidenta de México de no garantizar su seguridad durante un viaje institucional en México. Ayuso afirma que tuvo que cancelar parte de su agenda y "desaparecer" por miedo a represalias y falta de protección oficial. La presidenta madrileña denuncia el paralelismo entre los gobiernos de México y España en cuanto a manipulación institucional. Ayuso no asistió a los Premios Platino tras supuestos intentos de boicot, aunque tanto el Gobierno mexicano como el Grupo Xcaret negaron haber impedido su participación.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante un viaje institucional en México, ante lo que tuvieron que "cortar y desaparecer".

Ha expresado, en una entrevista en el programa 'Herrera en Cope', que no se garantizó su seguridad, como la de cualquier representante autonómico, en un país que está sumido "en el narcotráfico" y donde muchos estados "son directamente gestionados por el narco".

"Nuestro Gobierno ha abandonado a su suerte a un representante del Estado como es un presidente autonómico. Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio, porque esta señora —la presidenta de México— desde su programa de la mañana se ha dedicado el día entero, todos los días, de una manera incomprensible, a insultar, a ofender, a echar fuego contra nosotros", ha dicho esta mañana Ayuso.

"Y ese es el motivo por el que no completé la agenda que quedaba, porque yo nunca quise comprometer un evento que adoro, ni tampoco a los mexicanos con los que me he ido reuniendo, porque ella pidió una lista de nombre y apellidos para ir contra ellos", ha asegurado.

"Todo eso lo corté porque no quise ya poner más tiempo en peligro a mi equipo y por supuesto, a mí tampoco", ha insistido. "Y que nuestros familiares no supieran ni donde estábamos porque hemos tenido que cortar y desaparecer", ha rematado.

"Si no es porque nos han protegido y nos hemos buscado la vida, podríamos haber tenido cualquier problema y nadie encargarse de ti. Es intolerable", ha denunciado la presidenta autonómica.

"Lo preocupante es que las mismas formas de hablar, de actuar y de moverse, de Morena (el partido político de izquierda dominante en México) y de la presidenta de México son idénticos a lo que estaba pasando en España con los fiscales, con las operaciones de Estado, con la utilización de los medios públicos", ha criticado.

"Vamos por detrás y veo que el paralelismo es enorme, y me preocupa muchísimo, porque mientras hay una aparente normalidad, todo esto va de manera soterrada sucediendo, esta carcoma institucional enorme", censura Ayuso.

"Y es realmente triste ver cómo un país como México, que ha experimentado un hundimiento institucional enorme en los últimos seis años, es exactamente el ejemplo al que vamos nosotros", ha concluido.

"Uno se tendría que preguntar por qué viene tanto mexicano a vivir especialmente a Madrid, qué está sucediendo en México pero, sobre todo, lo que te demuestra es el nivel de manipulación de nuestro Gobierno y, por supuesto, del Gobierno de México", ha apostillado Díaz Ayuso.

Premios Platino

Ayuso ha explicado que un viaje de esta naturaleza por parte de una presidente autonómica es "natural", al tener en cuenta el volumen inversor de este país en Madrid, con actos protocolarios "de lo más normal entre administraciones", pero ha puesto el foco en el "nivel de manipulación" del Gobierno de España y del mexicano.

En el caso de su participación en los Premios Platino, donde decidió finalmente no acudir tras acusar a Sheinbaum de querer "boicotear" la gala si asistía ella y después de que el grupo Xcaret negara haber recibido "amenazas" y aludir a sus "desafortunadas declaraciones", la presidenta madrileña ha asegurado que Sheinbaum "directamente llamó al complejo", de lo que tiene "pruebas".

"Dijo que como esa señora (Ayuso) entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto, lo cierro. Y este recinto ha tenido amenazas y muchos problemas anteriormente con el Gobierno, bueno pues me tuvo que prohibir la entrada y decir que bueno, que había sido por mis declaraciones. No sé qué declaraciones", ha afirmado, a la vez que ha asegurado que en sus declaraciones sobre Hernán Cortés y la unión de México y España nunca "ofendió a nadie".

No obstante, el Gobierno mexicano respondió a dichas acusaciones a través de la Secretaría de Gobernación (Segob). La entidad aseguró que, "en ningún momento, intentó evitar alguna de las presentaciones" en el país de Díaz Ayuso..

"Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro Gobierno", remarcó la Segob en un breve comunicado.

"En ningún momento se intentó evitar alguna de sus presentaciones públicas o privadas", agregó la nota tras el anuncio de Díaz Ayuso de que cancelaba la parte final de su viaje oficial a México por el "boicot" del gobierno mexicano y no asistiría a los Premios Platino que se celebran la Riviera Maya, en el sur de México.

El principal patrocinador de los Premios Platino y propietario del parque temático natural de la Riviera Maya donde tiene lugar el evento, el Grupo Xcaret, también ha negado en un comunicado haber recibido amenazas o instrucción alguna por parte de Sheinbaum o de algún funcionario del Gobierno de México por la asistencia de Ayuso.

Ha explicado que "debido a las desafortunadas declaraciones" realizadas por la presidenta madrileña los últimos meses y más recientemente, en su "gira política" en México, el Grupo Xcaret solicitó a los organizadores retirarle la invitación para "prevenir que el evento sea utilizado como plataforma política en lugar de la celebración que busca enaltecer a la industria cinematográfica de Iberoamérica".