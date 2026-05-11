La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha enviado una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para disculparse por los "ataques perpetrados" por la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, así como su "reivindicación fanática" del conquistador Hernán Cortes durante su viaje institucional.

Así lo ha expresado en una misiva, fechada el 9 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se disculpa "en nombre de los millones de ciudadanos madrileños" que ven "con bochorno" el "ridículo perpetrado" por Ayuso.

"Desde que llegó a la Presidencia, se ha dedicado a simular una agenda internacional para disfrutar de viajes pagados con dinero público con fines vacacionales, de agenda ideológica o directamente de promoción de negocios privados", ha censurado.

Bergerot ha subrayado que estos viajes "despiertan tan poco interés mediático en los países visitados como en España". Ha añadido que "apenas suele tener la compañía de la televisión pública madrileña, que controla férreamente, y de alguna web de bulos ultraderechista que se financia fundamentalmente con publicidad institucional".