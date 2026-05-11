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Más Madrid pide disculpas a Sheinbaum por los "ataques" de Ayuso y su "reivindicación fanática" de Hernán Cortés
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha enviado una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para disculparse por los "ataques perpetrados" por la jefa del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, así como su "reivindicación fanática" del conquistador Hernán Cortes durante su viaje institucional.
Así lo ha expresado en una misiva, fechada el 9 de mayo, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se disculpa "en nombre de los millones de ciudadanos madrileños" que ven "con bochorno" el "ridículo perpetrado" por Ayuso.
"Desde que llegó a la Presidencia, se ha dedicado a simular una agenda internacional para disfrutar de viajes pagados con dinero público con fines vacacionales, de agenda ideológica o directamente de promoción de negocios privados", ha censurado.
Bergerot ha subrayado que estos viajes "despiertan tan poco interés mediático en los países visitados como en España". Ha añadido que "apenas suele tener la compañía de la televisión pública madrileña, que controla férreamente, y de alguna web de bulos ultraderechista que se financia fundamentalmente con publicidad institucional".
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Declaran los últimos testigos en el juicio del 'caso Kitchen' antes de la audición de los audios de Villarejo
El juicio del caso Kitchen entra este lunes en su sexta semana con el interrogatorio a los últimos testigos que quedan por declarar para pasar después a la fase pericial antes de escuchar los audios del excomisario José Villarejo con el exnúmero dos de Interior Francisco Martínez en los que hablaban de esta operación de espionaje al extsorero del PP Luis Bárcenas.
Entre los testigos que comparecen este lunes figura un exalto cargo de Interior, el comisario Juan María Rueda Menéndez, así como otros agentes de Policía. El tribunal tiene previsto pasar ya el martes a la fase pericial con la comparecencia, entre otros, de agentes de la Unidad de Ciberdelincuencia y de funcionarios del Centro Criptológico, y concluiría el miércoles.
De modo que no sería hasta el jueves cuando diese comienzo la fase documental en la que se procederá a la audición de los audios de Villarejo, así como de las siete declaraciones que prestó ante el juez instructor como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, que fue eximido de este juicio por motivos de salud.
Su declaración fue clave para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad Francisco Martínez, si bien siempre ha mantenido que el objeto de la operación Kitchen era la búsqueda de cuentas de Bárcenas en el extranjero y localizar a sus testaferros, y no la sustracción de documentos comprometedores para el partido o sus dirigentes como sostiene la Fiscalía y las demás acusaciones.