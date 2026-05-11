Miles de policías denuncian cambios de baremo en pleno concurso de traslados: "Afecta a nuestra vida familiar"

Efectivos de la Policía Nacional en una imagen de archivo. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Miles de policías nacionales denuncian cambios en el baremo del Concurso General de Méritos 15/2026 en pleno proceso de traslados. La Dirección General de la Policía modificó los criterios de puntuación apoyándose en resoluciones judiciales, lo que ha generado malestar por alterar las reglas durante el proceso. Muchos agentes habían tomado decisiones personales y familiares basadas en los criterios anteriores, viéndose ahora afectados por la modificación. Colectivos policiales y sindicatos exigen anular los nuevos criterios y negociar cómo aplicar futuras resoluciones judiciales para evitar inseguridad y falta de transparencia.

La indignación se ha extendido rápidamente por comisarías y grupos policiales de toda España. Miles de policías nacionales denuncian que la Dirección General de la Policía ha modificado en pleno proceso los criterios de baremación del Concurso General de Méritos (CGM) 15/2026, el sistema que determina los destinos dentro del cuerpo y del que dependen traslados, reencuentros familiares y cambios de vida largamente esperados por muchos agentes.

El detonante ha sido una nota informativa emitida por la División de Personal en la que se introducen cambios en la puntuación de determinados puestos fronterizos y plantillas, apoyándose en varias resoluciones judiciales. La decisión ha provocado un auténtico terremoto interno en la Policía Nacional, donde numerosos agentes consideran que la Administración ha alterado "las reglas del juego" cuando el concurso ya estaba en marcha.

El malestar se centra especialmente en que la convocatoria oficial del CGM 15/2026, publicada el pasado 11 de marzo, seguía remitiendo expresamente a la Orden de 5 de octubre de 1989, la norma que regula desde hace décadas el baremo de méritos aplicado en estos procesos.

Sin embargo, semanas después y con miles de policías habiendo presentado ya sus peticiones de destino, la Dirección General de la Policía emitió una nota aclaratoria que modifica de facto los criterios aplicados hasta ahora.

Fuentes policiales denuncian que Interior conocía desde antes de la convocatoria las resoluciones judiciales que ahora utiliza para justificar los cambios, pero no informó de ello a los participantes del proceso.

Concurso de traslados

El CGM es uno de los procedimientos más sensibles dentro de la carrera policial. Cada punto de baremo puede resultar decisivo para conseguir una plaza concreta y, en muchos casos, detrás de cada petición hay años de espera para regresar a la ciudad de origen o reunirse de nuevo con la familia.

Por eso, la modificación ha provocado una oleada de frustración entre funcionarios que habían tomado decisiones personales en función de los criterios que venían aplicándose históricamente.

"Yo he pedido únicamente una plantilla en mi tierra porque tenía la garantía de pillar plaza. De haber sabido esto habría ampliado a más plantillas. Nos han chuleado", lamenta uno de los policías afectados en audios compartidos entre compañeros durante las últimas horas.

Otros agentes aseguran que algunos funcionarios ya habían iniciado mudanzas, buscado vivienda o planificado cambios de colegio para sus hijos ante la previsión de obtener destino.

"No estamos hablando de números ni de décimas. Estamos hablando de personas y familias", señalan fuentes policiales consultadas.

El enfado se ha extendido rápidamente entre distintas plantillas del país, donde muchos policías consideran "incomprensible" que una modificación de esta magnitud se produzca cuando el concurso ya está avanzado y las decisiones personales estaban prácticamente tomadas.

Diversos colectivos policiales y representantes sindicales sostienen además que la actuación de la Dirección General de la Policía ha generado un escenario de inseguridad jurídica y falta de transparencia en uno de los procesos más relevantes de la carrera profesional dentro del cuerpo.

Las críticas no se limitan únicamente al cambio técnico de baremación, sino al impacto humano derivado de la decisión. Muchos policías llevaban años acumulando méritos en determinados destinos con la expectativa legítima de regresar junto a sus familias o conseguir una vacante concreta.

"Detrás de cada baremo hay años de sacrificio, destinos difíciles y familias enteras pendientes de una resolución que condiciona completamente su futuro", denuncian desde distintos sectores policiales.

Ante la dimensión alcanzada por la polémica, varios colectivos exigen ahora a la Dirección General de la Policía la publicación inmediata de un nuevo borrador del Concurso General de Méritos 15/2026 sin aplicar los criterios incorporados tras las sentencias judiciales.

También reclaman la apertura urgente de una mesa de negociación con las organizaciones sindicales para abordar cómo deben aplicarse en el futuro las resoluciones judiciales invocadas por la Administración.

Mientras tanto, el clima dentro de la Policía Nacional continúa deteriorándose a la espera de que en estas citadas mesas pueda consensuarse una solución.