El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá este jueves en el Pleno del Congreso para informar de sus gestiones en torno a la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel cuando iba rumbo a la Franja de Gaza y de la que fueron detenidos dos de sus activistas, el brasileño Thiago Ávila y el hispano-palestino Saif Abukeshek.

Dado que esta semana no había Pleno convocado, por ser la primera del mes, la Junta de Portavoces acordó la sesión de este jueves exclusivamente para la comparecencia de Albares, que pidió acudir a la Cámara Baja tras la detención de la Flotilla.

El jefe de la diplomacia española ya ha retado al Gobierno israelí a poner "encima de la mesa" las pruebas contra el activista español y le ha acusado de haber llevado a cabo una detención "completamente ilegal".

Pese a solicitar dar las explicaciones correspondientes sobre este incidente en sede parlamentaria, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís ya habían pedido el pasado jueves -el mismo día de la detención- su comparecencia en el Pleno para que expusiera las acciones y decisiones que adoptará su departamento para proteger y asistir a los barcos y personas que participan en la Flotilla, así como para garantizar la liberación de las personas detenidas.