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Albares informa hoy al Congreso de sus gestiones con Israel sobre la Flotilla a Gaza
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá este jueves en el Pleno del Congreso para informar de sus gestiones en torno a la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel cuando iba rumbo a la Franja de Gaza y de la que fueron detenidos dos de sus activistas, el brasileño Thiago Ávila y el hispano-palestino Saif Abukeshek.
Dado que esta semana no había Pleno convocado, por ser la primera del mes, la Junta de Portavoces acordó la sesión de este jueves exclusivamente para la comparecencia de Albares, que pidió acudir a la Cámara Baja tras la detención de la Flotilla.
El jefe de la diplomacia española ya ha retado al Gobierno israelí a poner "encima de la mesa" las pruebas contra el activista español y le ha acusado de haber llevado a cabo una detención "completamente ilegal".
Pese a solicitar dar las explicaciones correspondientes sobre este incidente en sede parlamentaria, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís ya habían pedido el pasado jueves -el mismo día de la detención- su comparecencia en el Pleno para que expusiera las acciones y decisiones que adoptará su departamento para proteger y asistir a los barcos y personas que participan en la Flotilla, así como para garantizar la liberación de las personas detenidas.
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Feijóo anima a Andalucía a darle la espalda a Montero, "la ministra de los chanchullos"
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado a Andalucía a que en las elecciones del 17 de mayo rechacen a la candidata socialista a presidir la Junta, María Jesús Montero, a la que ha llamado "la ministra de los chanchullos" de un Gobierno que es "cero absoluto" en gestión.
Durante su intervención en un mitin celebrado ayer en Guadix (Granada), Feijóo ha criticado que "el peor Gobierno de la democracia en España" haya mandado como candidata a la exvicepresidenta primera y exministra de Hacienda, que "no viene a solucionar problemas, sino a importarlos".
Esos problemas, ha dicho, son los que genera un Gobierno que es "cero absoluto" en gestión, que no aprueba los presupuestos, que mueve "miles de millones de euros sin autorización de las Cortes" y que no gasta, o no en lo que debe, los fondos europeos.
Y eso "no es gestionar, sino hacer chanchullos", ha incidido el líder del PP, quien se ha referido también a los episodios de "corrupción" para señalar que la corrupción "no es solo tener una organización criminal al frente del Ministerio de Transportes con los hombres de Sánchez", sino también "mentir, mirar para otro lado cuando tienes en la mesa del Consejo de Ministros a corruptos a sabiendas de lo que lo son, creerse impunes, proteger al corrupto" y estar al servicio de "una red de servidumbres".
"Os prometen traer de vuelta el sanchismo -a Andalucía-. Pues no, gracias", ha manifestado Feijóo tras asegurar que esta comunidad no quiere a "una profeta del sanchismo otra vez aquí".
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Sánchez dice que acabar con "el terror" de la violencia machista es una prioridad de país
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado tras los dos últimos asesinatos de mujeres en Cataluña y Canarias que acabar con "el terror" de la violencia machista es una prioridad de país.
"Mi más sincero pésame y mi cariño a las familias y amigos de las mujeres asesinadas en Tarragona y Tenerife", ha escrito Sánchez en un mensaje publicado en redes. Para el presidente, "acabar con el dolor, la sinrazón y el terror de la violencia machista es una prioridad de país".
Mi más sincero pésame y mi cariño a las familias y amigos de las mujeres asesinadas en Tarragona y Tenerife.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 6, 2026
Acabar con el dolor, la sinrazón y el terror de la violencia machista es una prioridad de país.
Unidad y firmeza frente a la violencia contra las mujeres.
Llama al 016. https://t.co/0zwYBxASNM
Sánchez ha reclamado "unidad y firmeza frente a la violencia contra las mujeres. Llama al 016". Con la confirmación de estos dos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 19 en 2026 y a 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.