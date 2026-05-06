Armengol mete a Gaza en la campaña andaluza: Albares comparece por la flotilla antes que Robles por la guerra de Irán

La Junta de Portavoces aprobó la comparecencia urgente tras recibir la convocatoria por WhatsApp, rompiendo el parón legislativo previsto por la campaña andaluza.

La rapidez en la convocatoria contrasta con la demora en la comparecencia pendiente de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre durante la crisis con Irán.

La comparecencia de Albares coincide con la campaña de las elecciones andaluzas y se produce solo siete días después de la detención de Abukeshek por Israel.

El Congreso ha convocado un pleno extraordinario para que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, explique la detención en Israel de Saif Abukeshek, ciudadano con nacionalidad española nacido en Cisjordania.

En apenas unos días, el Congreso ha pasado de no tener previsto ningún pleno en dos semanas a activar una comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores.

José Manuel Albares dará explicaciones sobre la "retención" por parte de Israel de un ciudadano con nacionalidad española pero nacido en Cisjordania, Saif Abukeshek, en una nueva flotilla que iba rumbo a Gaza.

Este pleno extraordinario coincide con la campaña de las elecciones andaluzas.

La detención de Saif Abukeshek se produjo el pasado jueves 30, y el titular de Exteriores comparecerá solo siete días después, este jueves a las 11:00.

Así lo aprobó la Junta de Portavoces del Congreso este martes, tras ser convocada con carácter de urgencia por WhatsApp el domingo por la noche.

No será la primera vez que Albares dé explicaciones. Este pasado viernes, apenas unas horas después de la detención, Exteriores ya lanzó un comunicado en el que "condenaba el secuestro" de su ciudadano "en aguas internacionales por parte del Gobierno de Israel".

Ahora, Albares le pondrá voz a ese comunicado y lo hará ante el Pleno, lo que obligará a fijar posición al resto de grupos en plena campaña del 17-Mayo.

Todo mientras un juez israelí ha decretado este martes que la prisión a Abukeshek se prolongue durante otros seis días más. Una decisión que a Albares le sorprendía reunido con la pareja del activista en el Ministerio.

La premura con la que han actuado el Gobierno y Francina Armengol, junto con su vicepresidente Alfonso Rodríguez Gómez de Celis que ha presidido este martes la Junta, contrasta con otros casos.

El más reciente es la petición de comparecencia registrada por el PP en marzo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, para que diese explicaciones sobre el envío de la fragata Cristóbal Colón, a Chipre mientras Sánchez abanderaba el "no a la guerra" en Irán.

El buque español más avanzado estuvo en una operación conjunta con el francés Charles de Gaulle hasta hace tres semanas, cuando regresó a Ferrol y fue sustituida la fragata Méndez Núñez.

La propuesta fue registrada el 6 de marzo y aprobada por la Junta el 17 de marzo, pero casi dos meses después no está previsto que comparezca.

También contrasta con el parón de dos semanas seguidas que había aprobado Armengol, escudándose en que esta semana es la primera del mes, cuando no suele haber actividad legislativa, y la siguiente no hay plenos para no interferir en la recta final de la campaña andaluza.

Desde el PP habían propuesto que, para evitar un parón de quince días, lo mejor era recuperar de alguna forma la sesión de control al Gobierno de la segunda semana de mayo y trasladarla a la primera. Lo que obligaría a celebrar un pleno durante esta semana.

Una idea que fue rechazada por Armengol, aunque ahora se convoca a todo el hemiciclo a una sesión para que Albares dé explicaciones.