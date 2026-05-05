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Juanma Moreno cerca de revalidar su mayoría absoluta, según el CIS andaluz
El PP de Juanma Moreno sería la fuerza más votada en Andalucía y obtendría entre 53 y 56 diputados, de modo que podría revalidar la mayoría absoluta que tiene ahora mismo, según el barómetro publicado este martes por el Centro de Estudios Andaluces (Centra).
Según esta encuesta, difundida en plena campaña para las elecciones autonómicas del próximo día 17, la segunda fuerza sería el PSOE, con el 20% de los votos y una horquilla de entre 25 y 27 escaños, lo que supondría un nuevo suelo electoral para la candidata María Jesús Montero, toda vez que los socialistas tienen ahora mismo 30 diputados.
Vox, según el sondeo electoral publicado por el organismo demoscópico que depende de la Junta de Andalucía, se situaría como tercera fuerza, con el 14,4% de los sufragios, equivalentes a entre 17 y 19 escaños, un avance respecto a los 14 que consiguió en las elecciones de 2022.
El cuarto lugar lo ocuparía Por Andalucía que, con el 7,9% de los votos, lograría entre cuatro y siete representantes en el Parlamento Andaluz, cuando ahora mismo tiene cinco.
Adelante Andalucía, en quinto lugar, alcanzaría el 6,9% de los apoyos, que le podrían suponer cinco escaños y grupo parlamentario, un avance respecto a los dos representantes que tiene ahora mismo.
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Ayuso homenajea a Hernán Cortés en Ciudad de México pese a la cancelación del acto en la catedral
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rindió un homenaje a Hernán Cortés, conquistador del Imperio azteca, junto al director del musical Malinche, Nacho Cano, tras la cancelación de la celebración en la catedral de la Ciudad de México, como se tenía planeado.
"Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya mucho más eventos como este, que se celebren en todos los rincones de España y de México y del resto de Hispanoamérica y que nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad", afirmó la presidenta madrileña en el Frontón de México, la sede de la producción Malinche.
Sin mencionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ni a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quienes exigieron una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América, subrayó que es "incomprensible" que todavía haya quienes quieran vivir del odio para "rehuir del presente y de sus obligaciones".
Ayuso consideró que estas narrativas dividen el mensaje "de esperanza y alegría" del mestizaje, al añadir que "habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos".
Por su parte, el compositor defendió que Hernán Cortés también es el fundador de México. "Queremos agradecer a la persona que hizo esto posible, porque me parece un país maravilloso, no hay ningún tema político aquí", sentenció.
El evento titulado 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México' negó la conquista como un hecho de saqueo y defendió la "pureza de sangre" del mestizaje.
El encuentro tenía contemplada su celebración en la Catedral Metropolitana, sin embargo, la Arquidiócesis Primada del país informó de su cancelación debido a que la producción responsable, liderada por Cano, "no reunió la totalidad de permisos necesarios para la grabación en el recinto".