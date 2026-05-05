El PP de Juanma Moreno sería la fuerza más votada en Andalucía y obtendría entre 53 y 56 diputados, de modo que podría revalidar la mayoría absoluta que tiene ahora mismo, según el barómetro publicado este martes por el Centro de Estudios Andaluces (Centra).

Según esta encuesta, difundida en plena campaña para las elecciones autonómicas del próximo día 17, la segunda fuerza sería el PSOE, con el 20% de los votos y una horquilla de entre 25 y 27 escaños, lo que supondría un nuevo suelo electoral para la candidata María Jesús Montero, toda vez que los socialistas tienen ahora mismo 30 diputados.

Vox, según el sondeo electoral publicado por el organismo demoscópico que depende de la Junta de Andalucía, se situaría como tercera fuerza, con el 14,4% de los sufragios, equivalentes a entre 17 y 19 escaños, un avance respecto a los 14 que consiguió en las elecciones de 2022.

El cuarto lugar lo ocuparía Por Andalucía que, con el 7,9% de los votos, lograría entre cuatro y siete representantes en el Parlamento Andaluz, cuando ahora mismo tiene cinco.

Adelante Andalucía, en quinto lugar, alcanzaría el 6,9% de los apoyos, que le podrían suponer cinco escaños y grupo parlamentario, un avance respecto a los dos representantes que tiene ahora mismo.