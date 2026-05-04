Las jornadas de récord de los últimos días -hasta 14 horas duró la sesión del lunes- han obligado al Tribunal Supremo a modificar un calendario inicial que fijaba la declaración de José Luis Ábalos para el pasado miércoles.
Será este lunes finalmente cuando el que fuese lugarteniente de Pedro Sánchez en el PSOE como secretario de Organización, actualmente en prisión preventiva, tome la palabra en el juicio en el que afronta una petición de 24 años de cárcel por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas de Aldama.
Mientras tanto en la Audiencia Nacional este lunes declara como testigo el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. Y también están citados en la jornada de hoy el coronel de la Guardia Civil Manuel Sánchez Corbí, exjefe de la Unidad Central Operativa (UCO), y el empresario Javier Pérez Dolset.
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Ábalos responde hoy a Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas a financiar al PSOE
El juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos entra hoy lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE.
Las jornadas de récord de los últimos días -hasta 14 horas duró la sesión del lunes- han obligado al Tribunal Supremo a modificar un calendario inicial que fijaba la declaración de José Luis Ábalos para el pasado miércoles.
Será este lunes finalmente cuando el que fuese lugarteniente de Pedro Sánchez en el PSOE como secretario de Organización, actualmente en prisión preventiva, tome la palabra en el juicio en el que afronta una petición de 24 años de cárcel por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas de Aldama.
Lo hará después de que este empresario acusase al presidente del Gobierno de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" y a Ábalos en el número dos, por ser quien "daba y otorgaba", y apuntase al cobro de mordidas de constructoras destinadas también a financiar al PSOE mediante donaciones, dijo el comisionista, e incluso a la Internacional Socialista con "cupos de petróleo" de Venezuela.
Aldama, que decidió colaborar mientras estaba en prisión preventiva por un fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado, cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las mordidas que dice haber pagado al exministro y a su exasesor, Koldo García, también acusado, además de pagarles 10.000 euros mensuales para gastos fijos.
Por primera vez desde que está en prisión provisional se escuchará la versión del exministro y exdiputado, que estas semanas ha dado muestras de cansancio, sentado detrás de su abogado, pero también alguna reacción irónica, con sonrisas y miradas incrédulas ante las manifestaciones de Aldama o de los investigadores de la UCO.
Estos subrayaron su papel "fundamental" en la presunta banda organizada, aunque apuntaron también que "el que paga manda" y ese es Aldama.
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El exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, un exDAO y Pérez Dolset protagonizan la quinta semana de 'Kitchen'
Este lunes comienza la quinta semana del juicio sobre la 'Operación Kitchen' en la que declararán el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, el empresario Javier Pérez Dolset y el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Agustín Linares, junto con una veintena de agentes.
En este proceso se juzga el presunto operativo parapolicial orquestado en 2013 por el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para robar información al extesorero del partido Luis Bárcenas sobre dirigentes del PP, en los tiempos en los que se investigaba la existencia de una contabilidad opaca en el seno del partido.
Este lunes está previsto que declare el empresario Javier Pérez Dolset, investigado en el 'caso Leire Díez', quien aportó a la causa tres audios de conversaciones que habrían mantenido el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el comisario jubilado José Manuel Villarejo, ambos acusados en la causa.
También está citado Agustín Linares, quien fue director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional cuando Villarejo se incorporó al cuerpo en 1993 tras una excedencia en la que constituyó su grupo empresarial, así como el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.
El jueves se espera la testifical de Miguel Serrano, el fiscal anticorrupción que acusó de un presunto delito de malversación a siete de los acusados, entre ellos al exministro del interior Jorge Fernández Díaz.
Asimismo, según informa Europa Press, desde el lunes y hasta el jueves se espera que declaren una veintena de agentes ante la Audiencia Nacional, que se sumarán a las decenas de declaraciones de otros compañeros que ya han confirmado seguimientos a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, cuando su marido entró en prisión en el año 2013, mientras se investigaba la 'caja B' del Partido Popular.