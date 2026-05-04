El juicio al exministro de Transportes José Luis Ábalos entra hoy lunes en su recta final con el turno del también exdirigente socialista, que responderá a las acusaciones del comisionista Víctor de Aldama sobre el cobro de mordidas dirigidas también -dijo- a financiar al PSOE.

Las jornadas de récord de los últimos días -hasta 14 horas duró la sesión del lunes- han obligado al Tribunal Supremo a modificar un calendario inicial que fijaba la declaración de José Luis Ábalos para el pasado miércoles.

Será este lunes finalmente cuando el que fuese lugarteniente de Pedro Sánchez en el PSOE como secretario de Organización, actualmente en prisión preventiva, tome la palabra en el juicio en el que afronta una petición de 24 años de cárcel por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de mordidas de Aldama.

Lo hará después de que este empresario acusase al presidente del Gobierno de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" y a Ábalos en el número dos, por ser quien "daba y otorgaba", y apuntase al cobro de mordidas de constructoras destinadas también a financiar al PSOE mediante donaciones, dijo el comisionista, e incluso a la Internacional Socialista con "cupos de petróleo" de Venezuela.

Aldama, que decidió colaborar mientras estaba en prisión preventiva por un fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado, cifró entre 3,5 y 4 millones de euros las mordidas que dice haber pagado al exministro y a su exasesor, Koldo García, también acusado, además de pagarles 10.000 euros mensuales para gastos fijos.

Por primera vez desde que está en prisión provisional se escuchará la versión del exministro y exdiputado, que estas semanas ha dado muestras de cansancio, sentado detrás de su abogado, pero también alguna reacción irónica, con sonrisas y miradas incrédulas ante las manifestaciones de Aldama o de los investigadores de la UCO.

Estos subrayaron su papel "fundamental" en la presunta banda organizada, aunque apuntaron también que "el que paga manda" y ese es Aldama.