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Díaz asegura que el registro horario se aprobará "antes de verano" sin cambios significativos
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el registro horario en España se aprobará "antes de verano" sin cambios significativos.
"Realizamos dos millones y medio de horas extraordinarias que son irregulares en nuestro país y digo irregulares porque están sin retribuir", ha explicado Díaz en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por este domingo.
Así, ha afirmado que no va a haber cambios "significativos" en el proyecto del registro horario y ha dicho que va a llevar este debate a la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
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Maíllo asegura que están "con las manos limpias de privatizaciones" e intervendrá el precio de la vivienda
El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha asegurado este sábado en Por Andalucía que están "con las manos limpias de privatizaciones", al tiempo que ha indicado que van a intervenir el precio de la vivienda "como sabéis que lo hacemos cuando tenemos la fuerza suficiente".
En esta línea, ha encabezado un acto en la Alameda del Banco de Jerez acompañado por Esperanza Gómez, Jorge Rodríguez, Inma Nieto y Esther Gil de Reboleño.
Durante el encuentro, ha precisado que la mayoría de la sociedad apoya la prórroga de los alquileres rechazada el pasado 28 de abril y ha reiterado que volverá a presentar la propuesta al Gobierno.
Política