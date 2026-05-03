La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que el registro horario en España se aprobará "antes de verano" sin cambios significativos.

"Realizamos dos millones y medio de horas extraordinarias que son irregulares en nuestro país y digo irregulares porque están sin retribuir", ha explicado Díaz en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por este domingo.

Así, ha afirmado que no va a haber cambios "significativos" en el proyecto del registro horario y ha dicho que va a llevar este debate a la próxima Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.