El ministro Óscar López afirma que Ayuso es "la campeona del insulto" tras calificar de "basura fascista" a Vito Quiles

Begoña Gómez y Vito Quiles se han denunciado mutuamente tras el altercado en Torrelodones, y la Policía revisará las cámaras del local.

Alberto Núñez Feijóo pidió esclarecer los hechos entre Vito Quiles y Begoña Gómez y rechazó actitudes violentas en la sociedad.

Óscar López acusó a Isabel Díaz Ayuso de ser "la campeona del insulto" y criticó la pérdida de educación en PP y Vox.

El ministro Óscar López calificó a Vito Quiles como "basura fascista financiada y amparada por el PP" tras el incidente con Begoña Gómez.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, afirmó este sábado que el periodista Vito Quiles es "basura fascista financiada y amparada por el PP".

López hizo estas declaraciones en una entrevista, preguntado sobre el incidente que Quiles protagonizó el miércoles en Torrelodones, donde interpeló a Begoña Gómez sobre los cuatro delitos que le imputa el juez Juan Carlos Peinado.

Pocas horas después, en declaraciones a los medios, el ministro aseguró que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso es "la campeona del insulto" y reprochó a PP y Vox que hayan "perdido hasta la educación".

Hoy Feijóo acaba de salir a defender al agitador Vito Quiles.



Lo voy a decir como lo siento: es basura fascista financiada y amparada por un PP incapaz de hacer política para adultos. pic.twitter.com/dUrgfR8SFK — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) May 2, 2026

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió que se "esclarezca" lo sucedido el miércoles entre Vito Quiles y Begoña Gómez en un restaurante de Torrelodones (Madrid).

"Hay que esclarecer los hechos, qué es lo que ha pasado, quiénes son los que aparentemente han tenido algún tipo de actitud violenta, eso es lo importante", indicó Feijóo a preguntas de los periodistas, antes de participar en el acto institucional del Dos de Mayo en Madrid.

El líder del PP afirmó que no cree que este tipo de actitudes "deban ser compartidas por la sociedad española".

En el vídeo difundido en las redes sociales, una de las acompañantes de Begoña Gómez increpa y agarra por el cuello a Vito Quiles, ya en la calle, mientras la mujer del presidente del Gobierno logra abandonar el lugar en un vehículo.

Feijóo pide "esclarecer los hechos" entre Vito Quiles y Begoña Gómez: "Ese tipo de actitudes tampoco creo que deban de ser compartidas por la sociedad española" https://t.co/z1xEXNsERg pic.twitter.com/uoxChzUBe1 — Europa Press (@europapress) May 2, 2026

La mujer que agarra e intenta retener al periodista es Lourdes Solís Toledo, amiga personal de Begoña Gómez y dirigente del PSOE de Torrelodones, como ha informado EL ESPAÑOL.

La otra acompañante de Begoña Gómez presente en el incidente es Blanca de Juan de Castro, coordinadora de la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno coordinaba en la Universidad Complutense de Madrid.

Pero no ha trascendido lo ocurrido en el interior del establecimiento, donde hay varias cámaras de videovigilancia. Será la Policía la que examine ahora el contenido de estas grabaciones.

La Moncloa informó el viernes de que Begoña Gómez ya ha interpuesto en comisaría una denuncia contra Vito Quiles. Lo hizo utilizando los términos "agresión", "acoso" o "intimidación".

🔴 #URGENTE | Encuentro a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y me agreden al preguntarle por su corrupción. pic.twitter.com/pnrkK84juk — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) April 29, 2026

Dado que los dos protagonistas se han denunciado mutuamente, Feijóo confía en que la Justicia esclarezca finalmente "qué es lo que ha pasado con exactitud entre el periodista y las personas que estaban con la mujer del presidente del Gobierno".

Feijóo recordó que cargos de su partido sufrieron en el pasado "actitudes similares", lo que no le lleva a "aceptar o entender" que ahora le ocurra lo mismo a miembros del actual Gobierno.

En concreto, a Cristina Cifuentes le montaron un escrache violento, en el que los manifestantes la increparon y escupieron cuando caminaba por la calle, en 2012, cuando era delegada del Gobierno en Madrid.

Pocos meses después, grupos de izquierdas organizaron otra manifestación ante el hospital en el que estaba ingresada, tras sufrir un grave accidente de tráfico.

Y al entonces presidente Mariano Rajoy, un joven le pegó un puñetazo y le rompió las gafas, cuando paseaba por la calle en Pontevedra, en diciembre de 2015.

Durante un mitin de campaña celebrado el viernes en Cártama (Málaga), tanto el expresidente Rodríguez Zapatero como la candidata María Jesús Montero exigieron a Feijóo que ponga fin a la "campaña de insultos y descalificaciones" contra Pedro Sánchez y su familia.

Zapatero argumentó que Begoña Gómez "ha sido una mujer del presidente del Gobierno que ha hecho lo que han hecho todas, trabajar, tener una ayuda, un apoyo", dijo sobre la investigación del juez Peinado.

Desde el viernes, varios programas de TVE se han dedicado a comentar de forma monográfica el incidente del bar EsPanis de Torrelodones.

Esto ha permitido a la televisión pública orillar la declaración de Víctor de Aldama y Koldo García en el juicio del caso mascarillas.