Juan Marín: "Juanma Moreno va a gobernar en solitario, como mucho llegará a algún acuerdo puntual en la legislatura"

Marín lamenta la desaparición de Ciudadanos y critica la falta de responsabilidad política en los partidos tras crisis internas y electorales.

El exvicepresidente señala la necesidad de más personal en dependencia y sanidad, así como inversiones en infraestructuras y vivienda en Andalucía.

Marín destaca las mejoras en la tasa de paro en Andalucía durante su etapa en el gobierno, bajando del 26% al 14,6%.

Juan Marín defiende que Juanma Moreno gobernará en solitario en Andalucía, aunque podría llegar a acuerdos puntuales durante la legislatura.

Juan Marín (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1962) siempre dice que en política hay que tener dignidad para entrar y salir.

Él se fue cuando su partido, Ciudadanos, pasó de 21 escaños a cero en las elecciones del 19 de junio de 2022 y en unas semanas dejó de ser vicepresidente del Gobierno andaluz.

Lleva a gala que jamás en su vida ha estado parado desde que empezó a trabajar con 11 años limpiando en un taller de Sanlúcar para cinco operarios durante los veranos.

Desde entonces ha hecho de todo. Ha vendimiado, ha sido autónomo durante casi 30 años, ha vicepresidido la Junta y preside, en la actualidad, el Consejo Económico y Social (CES), un órgano consultivo dependiente del Gobierno andaluz, que le permite seguir teniendo el pulso de la comunidad.

Fue nombrado por el presidente, Juanma Moreno, y tuvo que dejar su partido, al que dice que volvería a votar aunque fuera el único.

Ahora que llegan las elecciones no puede evitar tener nostalgia de su ajetreada vida política, a pesar de que sufrió dos infartos y un ictus. Se queda con el reconocimiento que, cuatro años después, sigue sintiendo en la calle.

Hablando sobre España: Juan Marín

Tiene claro que no va a volver a integrarse en una candidatura, aunque confiesa que le han tentado. Cree que su tiempo ya pasó. Ha sido abuelo, vive en la playa de Sanlúcar con su perro y tiene proyectos por delante y desde donde sigue haciendo torrijas.

Este mes de mayo coge el testigo de la presidencia de la Red de Consejos Económicos y Sociales (CES) del Arco Mediterráneo, una alianza de cooperación formada por instituciones de España y Francia.

Cuatro años después de dejar su cargo político analiza la situación andaluza y nacional desde la perspectiva que solo da el tiempo.

¿Cómo está Juan Marín cuatro años después de dejar de ser vicepresidente de la Junta de Andalucía?

Muy bien, la verdad. Muy feliz. He sido abuelo hace un mes, tengo una nieta preciosa. Tengo tiempo para mis hijos, para mi pareja, para mis amigos y para mi deporte. Pero con mucha añoranza.

¿Añoranza de esa vida tan activa?

Yo no sé si soy un animal político, pero lo echo mucho de menos. Me gusta la gestión. Me gustan las relaciones. Echo mucho de menos a las personas, a todos. No es una cuestión solo de los que trabajaban conmigo o los de mi grupo.

Me da mucha alegría cuando ahora me estoy encontrando en algunos actos con gente incluso de otras formaciones políticas... y bueno, viendo los toros desde la barrera y echando de menos esos ratos, esos debates que para mí eran muy emocionantes.

Usted es un superviviente de la política, literalmente. Sufrió dos infartos y un ictus, pero habla de añoranza. ¿Volvería si le tentaran en una futura lista?

Bueno, puede que lo hayan intentado, sí. Pero yo creo que mi etapa pasó. Hay que saber pasar pantalla y ahora estoy en otras cuestiones que también me gustan y me apasionan.

Estoy descubriendo y aprendiendo mucho a pesar de mi edad y de todo el camino recorrido.

Y en el Consejo Económico y Social tengo un equipo fantástico y me da la oportunidad de estar en contacto con la sociedad civil, con ese termómetro que son los sindicatos, la patronal, las universidades, todas las organizaciones que están aquí.

El exvicepresidente de la Junta y exlíder de Ciudadanos, Juan Marín. Salvador López Medina

La verdad es que estoy muy satisfecho y orgulloso de mi etapa en la política. Voy por la calle y siento el cariño de la gente. Es sorprendente, pero cuatro años después te siguen parando, se hacen una foto contigo...

Creo que hicimos un gobierno de coalición que fue un ejemplo en toda España. Muy pocas veces se han visto gobiernos de las fuerzas políticas que empiecen y terminen una legislatura y no haya habido ningún sobresalto.

¿Consiguieron encapsular Andalucía?

Sí, tanto a Juanma [Moreno] como a mí eso nos costó muchos problemas internos, pero supimos aguantar ese pulso y al final quien se benefició fue la comunidad autónoma, que era el objetivo.

Y ahora, como presidente del Consejo Económico de Andalucía, un órgano consultivo que trata con sindicatos, con asociaciones, mantiene el pulso de Andalucía. ¿Qué valoración hace de estos cuatro años de legislatura?

En términos generales yo le daría un aprobado a la gestión del gobierno.

No soy muy objetivo, pero he observado que en estos cuatro años de gobierno del Partido Popular, Juanma también ha llevado a cabo una labor de continuidad en muchos de los proyectos que comenzamos en la anterior legislatura.

Es lógico y razonable. Los ciudadanos saben perfectamente que en cuatro años no se pueden hacer todas las cosas.

Eso para mí, de alguna manera, también es un reflejo de que lo que hicimos no estaba tan mal. Si de hecho eso da como resultado que hoy Andalucía esté en una tasa de paro del 14,6%...

Cuando llegamos al Gobierno andaluz estábamos en un 26%, 12 puntos menos, y el paro juvenil estaba por encima del 33%. Hoy está sobre el 26%.

Y se han aprobado las leyes de Presupuesto cada año. Yo creo que eso debería ser una obligación de cualquier Gobierno.

Está en la Constitución.

Estamos viendo el ejemplo del Gobierno de España: está ahí, en la Constitución, pero no se aprueban.

Creo que eso es una obligación, porque sin Presupuesto no se puede gestionar. Lo contrario es mentira. Se puede parchear, pero no se puede gestionar.

Se caen los proyectos de inversión. La revalorización de la vida hace que cuentes con los mismos recursos que tenías y, por lo tanto, vas a hacer muchas menos cosas de las que deberías de hacer. Aquí se han aprobado los Presupuestos en tiempo y forma.

Creo que en términos generales ha ido bastante bien y creo que los ciudadanos también lo perciben así.

¿Cuál es la prioridad que debe tener el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía?

Desde el Consejo hemos detectado que hay asuntos como la dependencia que requieren de mucha más dotación de personal para poder resolver con más prontitud los expedientes.

No se puede iniciar un expediente para una persona que necesita ayuda en casa y que se tarde 536 días en resolver definitivamente.

Ese es uno de los talones de Aquiles en estos momentos a los que habría que prestar atención.

Tenemos un problema también serio en materia de deterioro de las infraestructuras. No solamente del ferrocarril. Las carreteras requieren de unas inversiones muy importantes en los próximos cuatro años.

El testigo lo cogió Juanma. Él y su equipo supieron acaparar gran parte de la gestión que realizamos juntos. Pero, nosotros nos fagocitamos a nosotros mismos.

La vivienda es otro de los temas. La falta de suelo, la disposición de suelo público para que los promotores y constructores puedan llevar a cabo la construcción de vivienda a un precio razonable. Y la sanidad pública, pero desde el punto de vista de personal.

Creo que el problema de la sanidad pública andaluza requiere en este momento de un número de profesionales muy superior al que tenemos, a pesar de que estamos por encima de los 110.000 en Andalucía y somos la comunidad autónoma que más personal sanitario público tiene.

Ustedes gobernaron cuatro de esos años...

Yo no me voy a quitar la parte de culpa que haya podido tener en la solución de estos problemas, pero cuando llegamos había una realidad. Cuando entramos en enero de 2019 no teníamos ni el presupuesto aprobado de 2018. Y tuvimos que aprobar tres para el año siguiente y ahora en cuatro años no pueden en el Gobierno ni aprobar uno.

¿Sigue siendo amigo de Juanma Moreno?

Claro. Conservo las mismas amistades que cuando estaba en política. Hablo con cierta frecuencia con él.

Hace unos días hablamos porque estuvo en Sanlúcar y me dijo que me querían a mí más que a él y le dije: "Claro, tío, es que tú eres de Málaga".

Me he ofrecido a acompañarle a algún acto durante la campaña porque compartimos proyectos, amistad y una visión muy amplia de lo que debe ser Andalucía.

¿Dónde se fueron los centristas que votaban a Ciudadanos? ¿Quién ha cogido su testigo?

Sigo creyendo en el proyecto porque soy un liberal convencido del centro. Si hubiera un candidato de Ciudadanos, lo votaría, aunque solo sacara un voto.

Ese espacio político de centro liberal no lo ocupa nadie, por mucho que todo el mundo quiera ser de centro.

El testigo lo cogió Juanma. Hubo un traspaso. Él y su equipo supieron acaparar gran parte de la gestión que realizamos juntos.

Pero es cierto que nosotros nos fagocitamos a nosotros mismos. No hizo falta que nadie viniera a matarnos. Nos matamos nosotros, empezando por Murcia.

Después perdimos en Madrid, en Castilla y León y, lógicamente, no íbamos a ganar en Andalucía. Como decía un gran amigo mío, que fue alcalde: "Échate al suelo que vienen los tuyos".

Hablando de amistades ¿sigue conservando la de Inés Arrimadas y Albert Rivera?

De Inés hace tiempo que no sé nada. Con Albert estuve hace poco, cuando vino a Sevilla, y también hablo con Begoña Villacís o con Susana Gaspar. Seguimos hablando y opinando en nuestro pequeño foro.

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía y exlíder de Ciudadanos, Juan Marín. Salvador López Medina

Pero también es verdad que tengo mucha tristeza porque ese proyecto, que era nuestro y de muchos españoles, se ha quedado ahí de una forma residual. Ahora hay algunos compañeros que intentan resurgir, pero es muy difícil, muy difícil. Al final, las grandes maquinarias aplastan a los pequeños.

En cualquier caso, yo siempre pensé que en Andalucía tenía que haberse constituido Ciudadanos de Andalucía de alguna forma.

¿Más independiente?

Sí, porque hay mucha gente que comparte esos valores no nacionalistas, no independentistas, sino de sentimiento de ser andaluz.

Conoce bien a María Jesús Montero porque usted apoyó en su día a la presidenta Susana Díaz y ella era entonces consejera de Hacienda...

La conocí bien, pero ahora parece que no la conozco. Me da la sensación de que es otra persona.

¿Cómo ha visto su evolución estos años como ministra? ¿Cómo valora su gestión?

Es una superviviente absoluta. Recuerdo que ella me dijo en la cafetería del Parlamento andaluz, en 2018, antes de que Pedro Sánchez la nombrara ministra, que iba a dejar la política y que iba a volver al hospital como médico. Ella no estaba a gusto entonces por lo que fuera.

Finalmente siguió y es totalmente legítimo. Pero claro, yo tuve muchos debates con María Jesús en el Parlamento y en las comisiones, y cuando he visto cómo ha actuado en estos años de ministra, pues no la reconozco.

O sea, una persona que aquí decía que Mariano Rajoy nos estaba robando 4.000 millones de euros al año y que había que convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera para reformar la financiación autonómica porque Andalucía estaba tratada injustamente.

Y ahora, de la noche a la mañana, no se convoca el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no plantean ni siquiera los Presupuestos.

María Jesús Montero hace promesas electorales con los 5.000 millones que supuestamente recibiría Andalucía con el nuevo modelo de financiación. ¿Cómo lo ve? ¿Cree que en realidad quien sale beneficiada es Cataluña?

Claro que beneficia a Cataluña. Y lo que dice no se lo cree ni ella. Yo le recomendaría a los amantes de la hemeroteca que vean los diarios de sesiones de aquellas comisiones.

Yo no estaba de acuerdo con el modelo de financiación que defendía Montero cuando estaba aquí en Andalucía, incluso Juanma Moreno se lo apoyó.

Yo no, porque Cataluña, País Vasco y Navarra van a seguir manteniendo privilegios sobre Andalucía y el resto de comunidades autónomas. No entiendo por qué un gallego tiene que tener menos recursos que un valenciano.

¿Cree que el hecho de haber sido ministra de Sánchez y persona de su absoluta confianza le beneficia o le perjudica como candidata a ser la presidenta de los andaluces?

A Juanma Moreno le han hecho un favor al presentarse María Jesús Montero como candidata.

¿Cree que si Montero acaba obteniendo un resultado peor al de Juan Espadas seguirá en el Parlamento andaluz en la oposición o se volverá a Madrid?

Se irá seguramente, igual que hizo Susana Díaz. Si Juanma consigue la mayoría absoluta, que yo estoy convencido de que lo va a hacer, se irá. Quedarse enfrente es terrible. Y en la oposición hace mucho frío cuando no tienes posibilidad.

Desde su experiencia, gobernando con el PP en la primera legislatura, en la que "el que corta la cinta se lleva los réditos", como usted dijo, ¿qué cree que puede pasar con Vox en Extremadura, Castilla y León y, llegado el caso, en Andalucía?

Vox acabará desinflándose, igual que pasó en su momento con Podemos. Si analizamos la historia de la democracia, cuando surgen movimientos como el de Podemos, Ciudadanos o Vox, y con el tiempo empiezan a entrar en los gobiernos comienzan a desinflarse.

Pero no solo es el que corta la cinta o el que sale en la foto.

Realmente, la labor que puede hacer María Guardiola en Extremadura los extremeños se lo agradecerán finalmente a la presidenta. Al igual que ocurrió aquí en Andalucía y va a ocurrir en Castilla y León y en Aragón.

Mi porra sería esta: el PP sacará sobre 56 escaños, Vox no pasará de 15, el PSOE estará sobre 28 y ambos partidos de la izquierda sumarán entre 10 y 11.

Yo, cuando estuve en la oposición con Susana Díaz en el Gobierno, no entramos y de 9 pasamos a 21.

A dos semanas de las elecciones ¿qué cree que hará Juanma Moreno si necesita a Vox para ser investido?

Creo que esa circunstancia no se va a producir. En cualquier caso, podría llegar a un acuerdo puntual de formación o de participación en la mesa del Parlamento, pero no en las consejerías. También depende de lo que saquen.

¿Sería capaz de hacer una porra respecto a las elecciones andaluzas si mañana mismo se abrieran las urnas?

Sí [ríe]. El Partido Popular sacará sobre 56 escaños, Vox no pasará de 15, el Partido Socialista estará sobre 28 y ambos partidos de la izquierda sumarán entre 10 y 11.

En el caso de que no se diera este resultado, estoy convencido de que Juanma va a gobernar en solitario aunque tuviera que llegar a algún acuerdo puntual a lo largo de la legislatura.

Hablando de Vox ¿cómo ve el debate de la "prioridad nacional"?

No lo comparto, soy un liberal convencido. No puede ponerse trabas al que no ha nacido en nuestro país pero reside en nuestro país, tiene permiso de trabajo y está contribuyendo al bienestar de todos los españoles como uno más.

No forma parte de mi forma de entender la sociedad. Yo creo que se nos olvida cuando nosotros fuimos emigrantes, y seguimos siéndolo.

A nadie nos gustaría que nos tratasen fuera de España como se pretende tratar aquí a muchas personas.

También es verdad que todo esto viene a raíz de un problema que ahora se está intentando por parte del Gobierno de España dar una solución, que más que una solución es una chapuza en toda regla, la regularización de más de 500.000 inmigrantes.

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía y exlíder de Ciudadanos, Juan Marín. Salvador López Medina

Y digo chapuza no porque no se deba hacer. Por supuesto que hay que hacer las cosas y la regularización se tiene que llevar a cabo. Pero es tercermundista ver las colas y las peleas que está habiendo y la falta de personal en los ayuntamientos. La improvisación absoluta de un Gobierno después de siete años dirigiendo el país...

No han tenido tiempo ni siquiera de dotar o o crear unidades dentro de la Policía Nacional, dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los ayuntamientos, de los funcionarios, para que esta regularización se pudiera llevar a cabo de una forma normal.

De una forma racional y no que parezcan animales hacinados en las colas, durmiendo tres o cuatro días en la calle para conseguir un certificado.

Acabamos de publicar que ya son 731.900 los inmigrantes en paro en el primer trimestre del año, un 20% más que el trimestre anterior. ¿Es la inmigración una solución, un problema o ambas cosas a la vez?

La inmigración es una solución. Y además es necesaria. Y quien diga lo contrario miente. El mercado laboral te lo está diciendo. Tú habla con los empresarios y no hay gente para trabajar. Al menos no hay españoles para trabajar en determinados sectores.

Al margen de esto, hay un problema de natalidad gravísimo. Perdemos población cada año. ¿Qué ocurre? Que hay que hacer las cosas con sentido común, con responsabilidad y no improvisando.

¿Para qué regularizar a 500.000 personas, para que tengamos 500.000 votos más para las elecciones nacionales del año que viene?

Eso es lo que a mí me produce tristeza y bochorno, que el objetivo sea ese y no el que estas personas tengan la dignidad que deben de tener a la hora no solo de trabajar, sino de poner en regla su documentación.

Desde su punto de vista liberal, ¿qué le parece todo lo que sucede en España, se está perdiendo la tolerancia política?

Se ha degradado el debate político de una forma brutal. Yo siento vergüenza muchas veces cuando veo los debates. Ahora son combates. Esto no va de imponer ideas a través del razonamiento, del diálogo, de las propuestas. Esto va sencillamente de descalificaciones, de ver cómo puedo derrotar a mi adversario político.

Y no lo hablo solo desde una perspectiva, sino desde todas. Meto a los nacionalistas, meto a Esquerra, meto al PP, al PSOE, absolutamente a todos.

Yo lo veo con mucha tristeza. No sé el resto de los españoles lo que pensarán, pero muchas veces cambio de cadena cuando estoy viendo la tele y hay un debate.

Aquí tiene que haber alguien que alguna vez, por decencia, asuma la responsabilidad. Eso fue lo que yo hice en el año 2022 cuando me fui. Aquella noche de las elecciones a mí me prohibieron dimitir.

Porque yo sé lo que es estar ahí. Sé lo durísimo que es estar ahí y lo que tienes que sacrificar en tu vida personal para estar ahí. Y llegar a esos niveles en vez de defender tus ideas...

¿Qué problemas tenemos en España? Vamos a hablar de los problemas de España.

Yo estoy ya un poco cansado de que no se hable de los problemas de España, que se hable de la Kitchen, que se hable de Gürtel, que se hable de la señora de Pedro Sánchez, que se hable del señor Pujol y que se hable de cuestiones que a mí no me solucionan los problemas como ciudadano español.

Está también la gestión de gobierno. Pedro Sánchez dijo que no le importaba gobernar sin el Parlamento. Lo está cumpliendo. Vemos una parálisis legislativa, no hay Presupuesto y se gobierna a golpe de decreto, con las consecuencias que hemos vuelto a ver con el decreto para la prórroga de alquileres. ¿Qué opina de la situación?

Pedro Sánchez no está gobernando, sencillamente está sobreviviendo. No se puede gobernar sin mayoría parlamentaria, sin presupuesto y sin un proyecto de país.

El proyecto de país de España no es la guerra de Gaza con Israel, no es la guerra de Irán con Estados Unidos, no es la guerra de Ucrania con Rusia. Esos son problemas internacionales.

El problema para gestionar un país como España es la sanidad, la educación, son las infraestructuras.

Hay un déficit de más de 300.000 millones de euros de inversión para las infraestructuras en nuestro país. Y cuando te salen en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados te dicen que eso es problema de las comunidades autónomas. Por favor.

El apagón. ¿Quién tiene la culpa? Nadie. Aquí pasan las cosas y nadie asume responsabilidades.

El presidente de Renfe dice que es una víctima más de Adamuz.

Aquí tiene que haber alguien que alguna vez, por decencia, asuma la responsabilidad. Eso fue lo que yo hice en el año 2022 cuando me fui.

En mi partido nadie asumió la responsabilidad cuando se perdió en Murcia, cuando se perdió Madrid, cuando se perdió en Castilla y León, cuando se perdió en Cataluña... nadie dimitió. Y la noche de las elecciones en Andalucía en el 2022 a mí me prohibieron dimitir.

¿Desde su partido?

Sí, por teléfono. Y yo dije que de eso nada. Subí al estrado y dije: "Señores, yo asumo mi responsabilidad y me voy".

Y subí solo. No quise que subiera nadie de mi equipo porque mi equipo había trabajado mucho y muy duro para llegar hasta ahí. Y soportamos lo que no os podéis imaginar.

Eso es lo que yo echo en falta hoy en el Gobierno de España, en muchos gobiernos. ¿Aquí no pasa nada, de verdad?

¿Qué paso con Ciudadanos para acabar así?

El problema es que Ciudadanos creció para que Albert Rivera fuera presidente del Gobierno de España.

No teníamos una base municipalista sólida para poder soportar un terremoto como el que nos vino después, porque dos idiotas decidieron que en Murcia había que presentar una moción de censura sin consultarlo ni con la Ejecutiva, porque yo estaba en la Ejecutiva y a mí nadie me consultó.

A mí me llama por la mañana un medio de comunicación para preguntarme qué opinaba de la moción de censura de Murcia.

No sabíamos qué había pasado y yo era miembro de la Ejecutiva. Y como yo, todos.

Entonces, nos fagocitamos solos. Hay gente que no entiende que cuando se trabaja en un proyecto de equipo, pues trabaja el equipo.

Se toman las decisiones en equipo, en conjunto. Pueden estar de acuerdo o no estar de acuerdo, analizaremos... No, no, aquí hubo dos personas que decidieron que había que dar un golpe de Estado en Murcia.

Cuando se fue Albert Rivera también fue un golpe...

En su momento yo era de la opinión de que hubiera sido el mejor vicepresidente de este país y hubiera corregido en parte el rumbo.

Hay una cosa que nunca me han preguntado, pero ahora lo voy a decir. En 2015 mucha gente de mi partido no entendía por qué llegué a un acuerdo con Susana Díaz después de que nosotros hubiésemos denunciado la corrupción del PSOE.

Yo llegué a un acuerdo con Susana Díaz porque había dos opciones: o Susana pactaba con Ciudadanos o Susana llegaba a un acuerdo in extremis con Teresa Rodríguez.

Sumábamos lo mismo. Pero yo no dejé que Podemos entrase en el Gobierno andaluz. Creo que eso es lo que habría que haber hecho en Madrid, no dejar que Bildu, Podemos, Esquerra, PNV y todos entraran en el Gobierno de España.

Sí, pero Rivera decía 'no, no, no'...

Fue su decisión, porque él no se fiaba de Pedro Sánchez. Yo tampoco me fiaba de Susana Díaz.

Han pasado los años y se sigue recordando ese vídeo de Albert Rivera alertando del 'Plan Sánchez', según el cual haría cualquier cosa para perpetuarse en el poder...

Y no se equivocó. En la forma de ser de Sánchez, en su forma de actuar, en cómo es capaz de saltarse toda la ética y toda la moral que debe rodear a un político...

Pero aun así yo creo que si hubiéramos parado la entrada de todo lo que después entró en ese Gobierno Frankestein, hoy España tendría un rumbo muy diferente.

¿Tiene gran culpa Ciudadanos entonces, quiere decir?

Yo siempre asumí esa responsabilidad y por eso al final nos castigaron los españoles. Los ciudadanos no se equivocan nunca cuando votan. En ese momento, que yo creo que es importantísimo de la historia de la democracia, es cuando a Mariano Rajoy, que también le echo su parte de culpa.

Se fue a comer a un restaurante en vez de convocar elecciones y al día siguiente se comió una moción de censura.

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía y exlíder de Ciudadanos, Juan Marín. Salvador López Medina

Pero insisto, nosotros, Ciudadanos, estoy convencido de que si aquel día nos hubiéramos tragado un poco nuestro orgullo y hubiéramos pensado que realmente las consecuencias podrían haber sido mucho menores para los españoles, con nosotros dentro que con nosotros fuera y dejando entrar a todos los que entraron, seguramente el rumbo de Ciudadanos hubiera cambiado, pero sobre todo hubiera cambiado el rumbo de España. Y ahí nos equivocamos.

Esta semana han declarado en el Supremo Koldo García y José Luis Ábalos. Si finalmente resultan condenados, ¿Pedro Sánchez debería asumir una responsabilidad política?

Sí, pero no lo va a hacer. Segurísimo. Creo que hay muchas posibilidades de que finalice siendo condenados y que nadie va a asumir responsabilidades.

Alberto Núñez Feijóo llama a Sánchez el 'Orbán del sur'. ¿Exagera?

Las comparaciones son odiosas. Orbán es Orbán y Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y los dos probablemente siguen o han intentado estar en el poder a cualquier precio. Pero creo que Pedro Sánchez respeta un poco más los principios democráticos y la Constitución que Orbán.

Y ya por último, Macarena Olona terminó siendo su rival más directa sobre todo en los debates de aquella campañas. ¿Se la ha vuelto a encontrar?

La he visto, pero además muy bien. Una cosa que nadie sabe que es que cuando termina ese debate en el que yo me ofrezco a enseñarle a hacer las torrijas se vino para mí y me felicitó. "Has sido el ganador del debate", me dijo.

A mí lo que me sorprendió es que no la dejaran ser Macarena Olona, porque llevaba un discurso muy encasillado.

Entonces me lo puso a huevo. Fue muy fácil. Y cuando lo remató Teresa Rodríguez diciendo "dame un tupper para Kichi" me reí de lo lindo. Si es que yo en política me divertía muchísimo.

¿Sigue haciendo torrijas?

Sí, sí. En Semana Santa las hice para los amigos. Bueno, aquí para mis compañeros del CES también. Yo sigo haciendo las mismas cosas y con la misma gente.