Del "ojalá desahucien a algún diputado" de Pepe Álvarez a la "huelga general" de Irene Montero: un 1-M electoralista

Irene Montero, desde Madrid, reclamó una huelga general centrada en vivienda y condiciones laborales, mientras UGT y CCOO descartan esa opción.

Yolanda Díaz y María Jesús Montero aprovecharon la marcha para cargar contra el PP y pedir participación en las próximas elecciones.

Líderes sindicales criticaron la especulación inmobiliaria y defendieron el decreto de alquiler del Gobierno, recientemente rechazado en el Congreso.

La manifestación del 1 de Mayo de UGT y CCOO se trasladó a Málaga, con fuerte enfoque en la política de vivienda y un marcado tono electoralista.

Por segunda vez en la historia, los sindicatos UGT y CCOO sacaron su tradicional manifestación del 1 de Mayo de Madrid para llevarla a Málaga, ciudad natal de Juanma Moreno, solo unas horas después del arranque de la campaña de las andaluzas. Solo hay una excepción, en 2011 se celebró en Valencia.

Todo para convertirlo en una marcha con tintes electoralistas y centrada en defender la política de vivienda del Ejecutivo.

Durante el acto, tanto la candidata del PSOE, María Jesús Montero, como la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, cargaron contra el PP y el presidente andaluz.

En cambio, los sindicatos pusieron el foco en la vivienda para defender el decreto del alquiler del Gobierno tumbado este martes en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV.

"Cuando el Parlamento español permitió que no se pudiera prorrogar los contratos de alquiler sentí vergüenza", aseguraba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Más tarde, el sindicalista remataba asegurando que "no le deseo ningún mal a nadie" para añadir a continuación un matiz. "A esos diputados que han votado en contra, ojalá se vean desahuciados", añadía para que sepan así "lo que es padecer la falta de vivienda".

Mientras que Unai Sordo, líder de CCOO, criticaba que las casas se hayan convertido "en un bien de especulación" y reclamaba "valentía" a las administraciones.

Los sindicatos también defendían haber trasladado a Málaga la manifestación porque, según su juicio, la ciudad es el paradigma de los problemas para acceder a una vivienda.

Álvarez afirmaba que la capital de la Costa del Sol es un lugar "para reivindicar las necesidades" y que "la vivienda se ha convertido en un problema gravísimo". Unas afirmaciones que ratificaba la vicepresidenta segunda que obviaba el papel del Gobierno en la crisis de la vivienda y cargaba contra los fondos buitre que "se están forrando" con las propiedades que necesita la clase trabajadora.

Díaz justificaba haber trasladado la marcha a Málaga porque el metro cuadrado de la vivienda alcanza los 3.720 euros "una cifra récord". Pese a que es inferior al de Barcelona, que tras el paso de Ada Colau y Jaume Collboni supera ya los 4.500 euros el metro cuadrado

La que fue candidata de Sumar volvía a prometer que los ministros de su partido llevarán al Consejo de Ministros el decreto de vivienda para que retorne de nuevo al Congreso.

La ministra de Trabajo también aprovechaba para reivindicar su propuesta del "registro de la jornada", que continúa paralizada tras el rechazo de la patronal y tras prosperar las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts.

Díaz defendía que su medida estrella "es la llave" para que "la gente trabajadora pueda trabajar menos y, sobre todo, para que podamos subir los salarios”.

Que la manifestación de Málaga tenía un claro interés electoral se comprobaba en las declaraciones de la candidata del PSOE y exministra de Hacienda. "Pedimos a la gente que participe de la movilización de hoy, pero sobre todo participe de las urnas el próximo 17 de mayo", afirmaba María Jesús Montero.

La exvicepresidenta también aprovechaba para acusar al PP de "embarrar la vida política" y, tras obviar el juicio del caso mascarillas que sienta a José Luis Ábalos en el banquillo del Supremo, afirmaba que el juicio del caso de la Kitchen que afecta a la etapa de Mariano Rajoy "es el caso de corrupción más importante, más sistémico".

El electoralismo de la marcha central contrastaba con la más reivindicativa por parte de los sindicatos minoritarios, los anarquistas CGT y CNT, quienes no se movían de Madrid.

A esta marcha asistía la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, quien pedía "una huelga general" que a su juicio es "necesaria" y que debería estar centrada en la vivienda, en la lucha contra el encarecimiento de la vida y que la ciudadanía pueda disponer de "más dinero para vivir, más salario y trabajar menos tiempo" para "poder ser felices".

En CCOO y UGT no quieren oír ni hablar de una hipotética huelga general y es que tras siete años en la Moncloa, Pedro Sánchez se ha convertido en el único presidente de la democracia que no ha tenido que afrontar ningún paro total organizado por las principales centrales sindicales.