Junts ha criticado el "afán recaudatorio", tanto del Govern como del Gobierno, y ha pedido reducir la presión fiscal sobre trabajadores y empresas con motivo de la celebración del Día del Trabajador este viernes 1 de Mayo.

En un manifiesto difundido por la formación liderada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, critican que con la presión fiscal "ahogan" la capacidad de ahorro e inversión de los catalanes y esto recorta el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras.

En este sentido, señalan al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por impulsar "políticas erróneas que frenan el dinamismo que necesita hoy el mercado laboral" y señalan que, a causa de su gestión, profesores, médicos y agricultores han tenido que llevar sus reivindicaciones a las calles.