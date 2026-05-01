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Junts critica el "afán recaudatorio" de los gobiernos socialistas y pide reducir la presión fiscal
Junts ha criticado el "afán recaudatorio", tanto del Govern como del Gobierno, y ha pedido reducir la presión fiscal sobre trabajadores y empresas con motivo de la celebración del Día del Trabajador este viernes 1 de Mayo.
En un manifiesto difundido por la formación liderada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, critican que con la presión fiscal "ahogan" la capacidad de ahorro e inversión de los catalanes y esto recorta el poder adquisitivo de las clases medias y trabajadoras.
En este sentido, señalan al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, por impulsar "políticas erróneas que frenan el dinamismo que necesita hoy el mercado laboral" y señalan que, a causa de su gestión, profesores, médicos y agricultores han tenido que llevar sus reivindicaciones a las calles.
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Montero ve al PSOE como única alternativa al "desmantelamiento de los servicios públicos" del PP
La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha afirmado que su partido es la única alternativa al "desmantelamiento de los servicios públicos" y las políticas privatizadoras que, apunta, defiende el PP y el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno.
En una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' Montero ha dicho que el PP está buscando desmovilizar el voto progesista: "Lo que no se puede es llamar a la gente desde la derecha a un voto de conformismo o de resignación, un voto de males menores", ha señalado.
"Cuando uno habla de que le faltan tantos votos o le dejan de faltar para obtener una mayoría amplia está faltando al respeto a la democracia. Está trasladando con claridad que lo que quiere es una mayoría que le permita un cheque en blanco", ha asegurado.
Montero ha dicho que la estabilidad no viene de un Gobierno con mayoría sino de la certeza de que los servicios públicos responden.
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Illa reivindica la defensa de la clase trabajadora ante "gobiernos reaccionarios" por el 1 de Mayo
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicado que Cataluña continuará defendiendo los derechos de la clase trabajadora ante los "gobiernos reaccionarios que los recortan" con motivo de la celebración del Día del Trabajador este viernes 1 de Mayo.
En un apunte en 'X', Illa ha llamado a defender al "trabajo digno" con salarios justos y trabajos seguros y con valor añadido.
A Catalunya continuarem defensant els drets de la classe treballadora davant dels governs reaccionaris que els retallen. Reivindiquem el treball digne: salaris justos, feines segures i amb valor afegit per reforçar igualtat, talent i cohesió social.#1deMaig #DiaDelTreball2026 pic.twitter.com/ji0rCkah1k— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) May 1, 2026
Ha sostenido que esta es la manera de "reforzar la igualdad, el talento y la cohesión social".
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El PSOE publica un vídeo conmemorativo por el 'día del trabajador'
El Partido Socialista Obrero Español ha publicado un vídeo en su cuenta oficial de YouTube titulado "22 millones de razones".
En el vídeo, el PSOE destaca que España se encuentra en el mejor momento laboral con el "paro en mínimos de los últimos 17 años".
El partido también ha arremetido contra la oposición: "Aunque hay quien se esfuerce en devolvernos al pasado, nosotros lo tenemos muy claro: gobernar es elegir y nosotros elegimos avanzar".
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El Gobierno se muestra tranquilo ante la posibilidad anunciada por Trump de retirar tropas de España
El Gobierno está tranquilo ante la posibilidad anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirar las tropas estadounidenses desplegadas en España, además de en Italia y Alemania, por la falta de apoyo de esos países en su guerra contra Irán.
Así lo han manifestado a EFE fuentes del Ejecutivo, que han subrayado que España es un socio fiable y que siempre cumple con los compromisos adquiridos.
El Ejecutivo se pronunciado así de la misma forma que en otros momentos en los que la administración del presidente Trump ha planteado cuestiones similares, como la posibilidad de suspender a España de su pertenencia a la OTAN.