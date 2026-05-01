El PP desmonta el "cohete" de Sánchez: 3.600€ más en impuestos, la compra es un 42% más cara y "somos más pobres"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el pasado día 21 en una fábrica en Getafe (Madrid).

Las claves

Las claves Generado con IA El PP denuncia que desde la llegada de Sánchez los españoles pagan 3.600 euros más en impuestos y son más pobres. Según datos oficiales citados por el PP, la cesta de la compra se ha encarecido un 42% desde 2018 y los salarios reales han caído. El partido critica el aumento de la presión fiscal y el empeoramiento de servicios públicos, señalando que España lidera el paro juvenil en la UE con un 26%. El PP acusa al Gobierno de priorizar la propaganda y el triunfalismo, mientras los trabajadores y jóvenes sufren empleos precarios y dificultades para acceder a una vivienda.

El PP ha desmontado este viernes con datos oficiales el mensaje triunfalista del Gobierno y ha concluido que los españoles "somos más pobres y vivimos peor" desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.

En un mensaje difundido con motivo del 1 de Mayo, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha recordado que desde 2018 los precios de la cesta de la compra se han disparado un 42%, mientras los salarios reales se han reducido a causa de la inflación.

Mientras tanto, ha señalado Juan Bravo, el Gobierno somete a los españoles a un "infierno fiscal" (cada trabajador paga 3.600 euros más en impuestos), que no se ha traducido en una mejora de los servicios públicos y las infraestructuras.

Al respecto, ha recordado el apagón total (del que acaba de cumplirse un año), el accidente de Adamuz con 46 muertos y las "carreteras bacheadas" que sufren los ciudadanos que han podido tomarse el puente del 1 de Mayo.

El dirigente popular ha destacado que España es líder en paro juvenil de la UE, con una tasa del 26%.

Y los jóvenes son, a su juicio, quienes más sufren la situación actual: con falta de oportunidades, "sometidos a empleos precarios y sin posibilidades de tener algo básico, una vivienda".

"El Gobierno de Sánchez solo se preocupa de difundir su propaganda y su triunfalismo", indica Juan Bravo en su mensaje, "mientras su triste logro ha sido que tener un empleo en España ya no sea sinónimo de vivir con dignidad".

Y ha resumido así la situación, como balance del 1 de Mayo: "Suben los precios, suben los impuestos, se mantienen los bajos salarios y somos más pobres y vivimos peor. Esa es la realidad hoy del trabajador en España".

En la misma línea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido este viernes un especial recuerdo para "los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes".

Trabajar ha de servir para vivir, no solo para pagar. pic.twitter.com/sVbg3HJAOc — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 1, 2026

"El Gobierno socialista ha convertido el trabajo en una carrera de obstáculos: suben los costes, los impuestos, las cuotas", denuncia Feijóo en un vídeo difundido con motivo del 1 de Mayo.

"Trabajar ha de servir para vivir, no sólo para pagar", indica el líder del PP, "no puede ser que el Gobierno gane más, cuando las familias llegan con menos", debido a la inflación y la presión fiscal.

Por su parte, Juan Bravo ha considerado "contradictorio y difícil de explicar" que encabece la manifestación del 1 de Mayo en Málaga María Jesús Montero, que a su juicio ha sido quien "más ha contribuido al empeoramiento de los servicios y el empobrecimiento de los trabajadores"., como vicepresidenta de Hacienda.

Por la tarde, Montero celebrará un mitin en Málaga como candidata a la Presidencia de la Junta, junto a Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

"Sólo falta que aparezcan Ábalos y Koldo por vídeoconferencia", ha ironizado Bravo, en alusión a los dirigentes socialistas que ahora se sientan en el banquillo del Supremo por el caso mascarillas.